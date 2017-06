La Comissió Mig-2 de Albuixech celebra sus bodas de plata Quiebro. Ajustado quiebro de un aficionado ante la mirada de varios participantes. / carlos dolz La histórica peña está compuesta por más de una veintena de aficionados y su número ha crecido con motivo de la conmemoración JOSÉ IGNACIO GALCERÁ valencia. Viernes, 23 junio 2017, 00:24

La Comissió Mig-2 de Albuixech está de celebración. Este sábado conmemorarán un cuarto de siglo desde que un grupo de amigos y aficionados se unieran para organizar un día de toros en esta localidad valenciana. Tres lustros de afición que se mantiene intacta y que viaja de generación en generación. De mayores a jóvenes. Como muchas otras peñas de bous al carrer, Mig-2 surgió de la escisión de una peña anterior, Comissió Mig, que posteriormente acabaría desapareciendo. Algunos de los componentes de aquella comisión originaria optaron por crear una nueva con el objetivo de seguir reuniéndose y disfrutando de su gran pasión. Con Daniel Tortajada, uno de los veteranos que estuvieron presentes en los inicios de esta aventura y que sigue al pie del cañón, repasamos la historia de una peña ya emblemática de los festejos populares. «Para mí, que he sido presidente más de una década y que después de dos años he vuelto a apuntarme con motivo de este aniversario, es un motivo de orgullo ver que la afición continúa», señala.

Actualmente, la Comissió Mig-2 cuenta entre sus filas con 23 personas, una cifra que se ha visto incrementada respecto a años precedentes por ser una temporada especial. Mucho tiempo ha pasado desde aquel primer año en el que apenas se contaba con una docena de valientes que suplieron la falta de personal con una ilusión desbordante ante los primeros viajes al campo a ganaderías como Gabriel Rojas, Pablo Romero o a la finca de los hermanos Peralta.

En todo este tiempo, los miembros de la comisión han vivido todo tipo de anécdotas. Los recuerdos se agolpan. «Me acuerdo de la ilusión de aquellos que no habían visto nunca al toro en el campo. Ver a ese animal en su espacio y ver aquellas fincas de Andalucía son un espectáculo único, precioso, a mí personalmente, como amante de esta Fiesta y del toro bravo, es lo que más me gusta», afirma Daniel Tortajada.

Tiene grabado en la memoria un recuerdo de su visita a la legendaria finca de Zahariche de Miura. «El día que fuimos allí, se estaba celebrando un tentadero y recuerdo que Eduardo Miura llegó a parar el tentadero para que nosotros pudiéramos acceder a la placita y verlo. Lo normal hubiese sido que nos esperásemos a que terminaran pero tuvo el detalle de invitarnos a verlo. Me impresionó el silencio que había y el respeto con el que se hacía todo», confiesa y añade: «En Miura, sinceramente, impresiona todo, desde la calavera que te da la bienvenida en la puerta de la finca hasta los toros».

Años más tarde, en casa de Julio de la Puerta, vivieron otra situación curiosa. «Estando allí, un semental se salió de su cercado. Recuerdo que estaba también el matador de toros José Pedro Prados 'El Fundi', que nos pidió ayuda junto al ganadero para devolver al toro al sitio. Nos subimos dos de la peña al cuatro por cuatro junto con ellos y fuimos a buscar al toro. Fue 'El Fundi' quien nos dijo que bajáramos y citáramos al toro. Y le pregunté: ¿Por qué no baja usted?. Y me contestó: Porque en el campo no sé cómo va a reaccionar el toro. Tuvimos que hacer de mayoral por un momento», señala entre risas.

Un cartel de lujo

Para celebrar los veinticinco años de vida, este sábado la Comissió Mig-2 ha cerrado un cartel de toros de verdadera categoría: Victoriano del Río, con el segundo hierro de la casa de Toros de Cortés, Palha y Victorino Martín exhibirán un toro cada uno por las calles de Albuixech. «Cuando planteamos el cartel no pensábamos que nos iba a salir tan redondo», se sincera.

«Pensamos primero en comprar un toro fuerte, que fue el de Victoriano del Río, y luego dos más normales pero al apuntarse bastante gente a la peña este año contamos con un presupuesto más alto y nos aventuramos a ir a Victorino Martín. Luego quisimos ir a Jandilla pero dependíamos de la corrida que lidiaba en Madrid y las fechas se nos echaban encima, así que optamos por Palha».

Las tres ganaderías harán su debut en Albuixech, lo que convierte al festejo del sábado en todo un acontecimiento ya que se trata de tres ganaderías de máximo prestigio. «Tengo mucha confianza en el toro de Victoriano del Río», se adelanta a pronosticar. «Los toros de Victorino y Palha son más reservones en la calle y presentan más dificultades, pero la otra es una ganadería con un fondo de nobleza importante que puede ser bueno para el espectáculo».

«Hechuras muy buenas»

Además de nombres ilustres, los miembros de la Comissió Mig-2 han cuidado al detalle la presentación de los tres astados, cuyo trapío es digno de aparecer en cualquier plaza de primera categoría. «Los tres están en el tipo de cada encaste, son muy proporcionados y las hechuras son buenas», expone Tortajada, además de la apuesta por la variedad de encastes al tratarse de tres ganaderías con tres orígenes distintos.

«Siempre nos ha gustado darle variedad al cartel, hay ganaderías que se están perdiendo y cuyo nombre no aparece en ninguna feria, y es una verdadera lástima. Por ejemplo Concha y Sierra o Galache... teniendo tanta variedad de encastes, hay que apostar por ellos. Hemos buscado hacer carteles diferentes, no ir siempre a lo de Domecq, aunque sabemos que en la calle también da buen juego. Para los aficionados es un aliciente ver pelajes, hechuras y comportamientos distintos de los toros, porque lo mismo puede llegar a cansar».

La búsqueda de ganaderías distintas les ha dado con el tiempo la razón, puesto que algunos de los toros más ilustres en la historia tenían procedencia diversas. Entre los más destacados, cabe reseñar a Molinero, de Hermanos Peralta, en 1995, Destinado y Fabuloso, de Cayetano Muñoz, en 1996 o Fresco, de Aldeaquemada, en 2009. Los festejos conmemorativos continuarán el próximo sábado, primero de julio, con una jornada dedicada al ganado autóctono en el que la ganadería de La Paloma será la auténtica protagonista con una exhibición de vacas y toros. ¡Por veinticinco años más!