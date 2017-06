Promoción, reconocimiento y variedad para el bou al carrer

valencia. La habilitación de recintos de bous al carrer para la realización de clases prácticas, la concreción de un horario dentro del festejo para la exhibición de un añojo para los más pequeños, la reducción de la longitud de cuerda en el bou en corda, la aceptación del Gran Prix como modalidad, el refuerzo en el control de cadafals, la ampliación a cualquier funcionario de un ayuntamiento como Director del Festejo y la recuperación del premio Va de Bous son las propuestas aprobadas en la última reunión de la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos Tradicionales, en la que participó la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer en la Comunidad Valenciana, y que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero, después de pasar los trámites pertinentes por parte de las administraciones competentes.

«Debemos sentirnos orgullosos, la aceptación de estas propuestas supone un avance en la promoción, la difusión, la seguridad y el reconocimiento de los festejos populares», señala Vicente Nogueroles, presidente de la entidad que aglutina a las peñas de la Comunitat, a modo de valoración general. Entre las modalidades recuperadas a las que hace referencia, destaca el regreso de las clases prácticas en las calles de los pueblos como escaparate para promocionar a los alumnos de las escuelas taurinas. «Es una reivindicación nuestra desde hace muchos años, si echamos un poco la vista atrás y buceamos en nuestra memoria seguro que recordamos cuando en nuestros pueblos se toreaba. Hay muchos aficionados pequeños que queremos que tengan la oportunidad de ver el festejo mayor y que además lo hagan debajo de su casa. Queremos mostrar el bou al carrer, pero también acercar a todo el mundo a la plaza». ¿Cómo se llevará a cabo?, preguntamos. «La peña que quiera solicitará realizar una clase práctica pero deberá tener la autorización de la escuela taurina. No va a ser para disfrute de cualquiera, sino para la promoción de los chavales. En cuanto al recinto, se hará con rigor, en la plaza del pueblo, bien sea con cadafals o barreras y con unas medidas y normas que dictará la Generalitat»".

En la continua búsqueda de acercar el toro a los más jóvenes, desde la Federación se pretende concretar un horario dentro del festejo para la exhibición de un añojo. "Hace años se eliminó esta posibilidad y ello llevó a que actualmente exista un salto muy grande para aquellos que se ponen delante del toro sin una experiencia previa ni enseñanza alguna". Sobre la inclusión del espectáculo del Gran Prix como modalidad, situándolo en la misma categoría que otro tipo de festejos como el bou embolat o el bou en corda, Nogueroles explica: «Tendrá unas directrices concretas como celebrarse en un recinto cerrado. Queremos que cada modalidad figure en el decreto con sus particularidades y sus garantías para que todos cumplan las normas, sólo así nos garantizamos la continuidad de la Fiesta».

«Se ha decidido negociar que el coste del veterinario sea cero o mínimo para la peña», indica Nogueroles

Acerca de la reducción de la cuerda en la modalidad del bou en corda, Nogueroles expone con detalle. "Fue la Federación del Bou en Corda de la Comunidad Valenciana quien nos trasladó esta inquietud. Entienden que reduciendo la longitud de la cuerda se consigue un mayor control sobre el toro al ser la cuerda más corta. La distancia tan larga que hay entre los que agarran la cuerda y el toro hace que se haga más imprevisible». La seguridad en los festejos ha vuelto a ser uno de los temas tratados y en los que tanto la Administración como la Federación siguen haciendo hincapié en busca de mejoras. En este sentido, se ha aprobado el refuerzo en el control de cadafals. «Tiene que haber un control absoluto en cuanto a soldaduras y material porque son estructuras que están a la intemperie durante el año».

Otro de los puntos clave es la recuperación del premio Va de Bous, un galardón que en su primera edición en 2015 recogieron Enrique Ponce y Manuel Vicent. «Es un premio de la Administración y la Administración no puede repudiar al mundo del toro porque los números nos avalan. La Generalitat nos representa a todos y con este premio debe reconocer lo vivo que está hoy en día el mundo del toro en la Comunidad Valenciana».

Medidas adoptadas

Nogueroles expone punto por punto cada una de las medidas adoptadas, como la ampliación a cualquier funcionario del ayuntamiento del municipio de ejercer la función de Director del Festejo. «Nos encontramos con alcaldes y concejales que no querían ser directores del festejo. Sin embargo sí que había funcionarios y administrativos del ayuntamiento que hubieran hecho esa labor. Ampliando esa posibilidad, abrimos el abanico a que más gente asuma esa responsabilidad».

En los últimos meses mucho se ha hablado y escrito sobre la figura del veterinario en los bous al carrer. Su presencia ha generado controversia, sin embargo a partir del próximo 1 de enero será una realidad. Se trata de una decisión que viene marcada desde Bruselas puesto que la Unión Europea ha instado a todos los países a tener una Ley de Bienestar Animal que entrará en vigor con el nuevo año.

Negociación

«La ley obliga a que haya un veterinario. Queramos o no, esta figura será inevitable a partir del próximo 1 de enero y a la peña que no tenga un veterinario no le autorizarán el festejo. Cuando nos lo comunicaron en noviembre del pasado año, en la Federación nos pusimos a trabajar y hablamos con todos los partidos políticos y todos ellos nos aconsejaron que negociáramos porque nos lo iban a acabar imponiendo y no había escapatoria. No podíamos malgastar el tiempo pegándonos contra una pared. No hay ninguna puerta abierta por la que librarnos y por tanto no podíamos dejar a las peñas al descubierto y esperar que lleguen las fiestas de Sant Antoni de 2018 y que a una peña no le permitan hacer toro porque no tenga un veterinario», explica Vicente Nogueroles.

«Si no negociamos, nos encontraremos con precios y medidas inasumibles», continúa Vicente Nogueroles. «Se ha decidido por consenso negociar que el coste del veterinario sea a coste cero o mínimo para las peñas o que lo asuma la Administración y que sus funciones no vayan más allá de una mera labor informativa o de asesoramiento. No tendrán potestad para paralizar o prohibir un festejo». Antes del 1 de enero, se abrirá una bolsa de trabajo «a la que se apuntarán los veterinarios». Además, Nogueroles apunta: «Cada peña tendrá la libertad de elegir al veterinario que quiera, evitando así que entre algún antitaurino», concluye.