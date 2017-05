Los errores de tramitación de 200 fallas bloquean las subvenciones de iluminación

Las subvenciones que el Ayuntamiento de Valencia concede a las comisiones para crear las fallas se han convertido este año en un nuevo tema de polémica. En primer lugar, se ha generado malestar entre los presidentes de falla por la tardanza en el pago, puesto que otros años se ingresaban entre marzo y o primeros de abril, y el pasado año ya se retrasaron a primeros de mayo y ahora han empezado a llegar a finales de mayo.

Pero además, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, asegura que muchas comisiones han cometido errores en las tramitaciones de las últimas ayudas de fallas y, de hecho, calculó que entre 150 y 200 comisiones presentaban alguna incidencia o fallo en las justificaciones de los documentos.

Desde colectivos como la Interagrupación se extrañaban ayer de que hubiera tantos casos. Indicaron que siempre ha habido fallos de alguna entidad, pero de forma más aislada y no veían normal que el concejal diera una explicación con una cifra tan elevada y explicaron que preguntarán por el tema.

Según Fuset, «hemos adelantado el pago a 286 comisiones, pero tengo que decir que de las más de 350 comisiones de Valencia, cerca de 200 tenían fallos en la tramitación que deberán resolver estos días». De hecho, señaló que han enviado requerimientos por escrito a las comisiones afectadas para que se den por enterados y solucionen el tema.

Además, se da la circunstancia de que otras muchas fallas no han cobrado porque tienen pendientes justificaciones de subvenciones de actividades o ejercicios anteriores y que, hasta que no lo resuelvan, no podrán cobrar.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, también se ha dado el caso de una decena de fallas que tenían los gastos enviados, pero según estos falleros, les han confirmado que no se lo habían abonado por un error en el sistema operativo del Consistorio donde no constaban justificaciones anteriores.

El concejal Pere Fuset aseguró que el Consistorio «ha hecho varias repescas y ha esperado para tener un buen grupo de fallas para hacer los pagos, pero tienen que ponerse las pilas y si no envían los datos que faltan, no se puede cerrar el expediente de las ayudas de fallas y, por lo tanto, no podrán pagar las siguientes subvenciones, que son las de iluminación».

Entre los fallos detectados destacan casos como el olvido de adjuntar la transferencia bancaria obligada para pagos de más de 1.500 euros, algo que es preciso para Hacienda, o la falta de un sello. Incluso indica que al rellenar los formularios hay gente que ponía de beneficiario un nombre particular, en lugar de la falla y han tenido que averiguar si era miembro de la comisión.

Fuset indicó ayer que tendrán que hacer un segundo expediente con la remesa de las fallas que arreglen los fallos, pero no hay fechas concretas de pago. Y también adelantó que tendrán que convocar un curso para nuevos directivos con el fin de que aprendan a hacer los formularios correctamente.

Hay cinco fallas que se quedarán sin cobrar por no haber presentado la petición dentro de plazo. Son Carrera San Luis-Dr. Waksman; Plaza de Patraix; Grupo Antonio Rueda; Huerto de San Valero-Avda. de la Plata y Nou Patraix.

También dijo que en dos semanas se pagarán las ayudas de la primera edición del programa 'germanor' que otorga dinero a las comisiones que se unen para hacer un acto de música en directo. Señaló que se dará a todas las fallas la máxima puntuación a la que podían aspirar. Y añadió que habrá un caso en que tendrá que pagar a una falla, pero no a las otras dos que compartieron un acto porque tienen deudas pendientes.