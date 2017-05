Estudiar en otra época

'A l'estiu tot el món viu'. Especialmente los más jóvenes que se han aplicado durante el curso académico. Para ello, es menester que previamente superen con éxito los desafiantes exámenes que tiñen de rojo los próximos días de sus agendas. En ésas andan durante estas semanas. Los asiduos a las bibliotecas universitarias lo detectan enseguida. Aquellos espacios que durante meses han tenido menor densidad de población que Soria, son ahora un anticipo de los agobios playeros. De hecho, los polémicos establecimientos de sombrillas durante la madrugada, para luego gozar de las caricias del mar, tienen su versión bibliotecaria: algunos chavales madrugan, dejan sus bártulos más esenciales y se van. Cuando tienen ganas de estudiar regresan. Gracias a su treta evitan el 'sold out'. Asumen el agravio que pueden producir a otro estudiante, porque, como en la guerra y en el amor, todo vale en los exámenes. Hoy varias bibliotecas abren 24 horas seguidas, durante mes y medio, domingos y festivos incluidos. Todo para que nuestros jóvenes afronten con las mejores garantías sus futuras pruebas. Claro está que, además de los medios, es indispensable el esfuerzo, por el que no todos quieren pasar. Existe una aplicación para ligar en las bibliotecas, no les digo más. Cómo cambian los tiempos. Sea en la forma de estudiar o en la de vivir los estudios. Las aulas, las materias, las cargas académicas, los planes de estudio, y cómo no, los protagonistas de esta semana: los exámenes.

Un servidor realizó la Educación General Básica (E.G.B.) entrados los 80, y no recuerda una especial carga académica. Los exámenes tampoco implicaban grandes esfuerzos: operaciones matemáticas, clásicos mapas físicos y políticos, dictados, etc. Excepcionalmente, surgía un profesor innovador que con algún juego nos transmitía el deseo de aprender sin emplear un examen al uso. Algo invariable es que cuando sé es niño los apellidos del profesorado no tienen relevancia alguna, pero en todo caso, gracias Don Mariano por enseñarme a esquivar las faltas ortográficas con apenas nueve años. El mundo se hacía más complejo durante el Bachillerato Unificado Polivalente, tanto por las crecientes exigencias académicas como por los desajustes propios de la agitada adolescencia. Los exámenes requerían de una seria preparación y tras el C.O.U., esperaba la selectividad, amenazante cual espada de Damocles, y cuyo nombre ya advertía una terrible responsabilidad. Para el osado aspirante era la madre de todos los exámenes vividos hasta entonces. Y eso que en los 80 no existía la prueba de idioma y por lo tanto carecía de examen oral. Durante la preparación de aquella prueba, Juan Valdés hacía su particular agosto. Una casa habitada por un estudiante no era tal si no emanaba aroma a café, incluso a altas horas de la madrugada. En la actualidad, las llamadas bebidas energéticas lo han relegado a un segundo plano. Si no lo han hecho aún, prueben uno de esos refrescos, pero sólo si les van las emociones fuertes. El corazón se acelera de manera inusitada. Históricamente, los exámenes durante la formación universitaria varían siempre su dificultad en función de varios aspectos. Desde la materia que se estudia, al período en que se realiza. Incluso en una misma carrera influye el nivel de diligencia del profesor o el lugar donde se hace el examen. En Italia las pruebas son individuales y orales. En el país transalpino quien no haya estudiado carece de escapatoria. Salvo que haya fútbol. No se extrañen si sus hijos o nietos acuden a un 'apello' y el profesor de marras pone un cartel explicando que como juega Italia la convocatoria pasa al día siguiente.

Pero volvamos la vista atrás. Las nuevas generaciones apenas lo percibimos, pero estudiar era un privilegio al alcance de unos pocos. Huelga comentar que tras la Guerra Civil tener el poder adquisitivo para poseer un babi podía ser determinante para ingresar en una u otra escuela, problema que se agravaba en la formación superior. En casi todas las escuelas se impartían clases también los sábados, y sólo se libraba la tarde del jueves, además del domingo. Un aspecto que llama poderosamente la atención es la marginalización que sufría la mujer desde las primeras etapas educativas. Sabrán mejor que yo que tanto las escuelas privadas como las públicas separaban al alumnado por sexos. A las tareas de las féminas iban destinadas aquellas asociadas a la higiene y las labores del hogar. Como han indicado algunos especialistas, con el paso del tiempo este tipo de actividades fueron tomando un cariz más práctico a través de la llamada economía doméstica. Un cambio que no fue ni mucho menos de la noche a la mañana. Todavía en los 70 las actividades extraescolares de muchos colegios valencianos llevaban por nombre 'labores' y consistían en coser botones, hacer dobladillos, puntos de cruz. Por entonces los chicos no tenían prohibido hacer estas tareas pero la realidad es que sólo las hacían las chicas. Al respecto, es interesante constatar la progresiva y por fortuna imparable inmersión de las mujeres en el ámbito universitario. Por regla general, una orla de hace 6 décadas presenta un porcentaje mínimo de féminas. Muy distintas por ejemplo a las de los años 80 y radicalmente opuestas a las actuales.

En Italia, los exámenes en la universidad se realizan de forma individual y oral

Durante los años 50 eran los propios alumnos los que mantenían en buen estado pupitres y tinteros

El boli no se extendió hasta 1950, cuando Marcel Bich democratizó el archiconocido Bic

Tras entrevistar a varias personas de diversas edades existe una idea compartida: sistemáticamente, el profesor ha perdido autoridad. Juzguen ustedes si para bien o para mal, aunque un servidor, testigo de algunos coscorrones o collejas (no siempre justos) se muestra absolutamente reacio al castigo físico. Al parecer antaño eran aún más violentos. Muchos entrevistados recuerdan esta condena: una respuesta fuera de tono implicaba que el alumno fuera obligado a ponerse de rodillas, con la nariz tocando la pared y los brazos extendidos para sujetar un volumen considerable de libros. Insisto en que el medio es muy discutible. Por el contrario, una práctica de la década de los 50 no parece tan descabellada: los propios alumnos se encargaban de mantener en buen estado sus pupitres, tinteros, etc. Ellos mismos los limpiaban.

Precisamente el recuerdo del antiguo mobiliario de las aulas es un ejercicio mucho más amable. Aquellos voluminosos y pesados pupitres de madera han ido sucumbiendo a otros muebles con materiales y formas más ligeras y ergonómicas. ¿Y la transformación de los materiales de escritura? Basta señalar que el bolígrafo no se extendió hasta los años 50, cuando el señor Marcel Bich democratizó los precios del archiconocido Bic, que en la década de los 40 alcanzaba un precio cercano a los 100 dólares. Con gran tino, el señor Bich suprimió la h final de su apellido en la marca comercial, evitando los chascarrillos con la malsonante palabra inglesa 'bitch'. El tintero empezó entonces a extinguirse. Ahora que está tan de moda lo 'vintage' -en Ruzafa es una fiebre- resulta conmovedor como cualquier objeto puede trasladarnos en un instante a otra época.

Afilador de lápices

Sirvan de ejemplo los 'afila lápices' antiguos (algunos de los años 40 del pasado siglo) que se exponen en la Papelería Simón en la calle Literato Azorín. Si usted usó alguno de ellos durante su infancia, probablemente realizó la llamada prueba del Ingreso a los 9 ó 10 años, una suerte de selectivo infantil que conducía a un bachillerato elemental de 4 cursos y otro superior de dos cursos. En total tres reválidas a las que debieron presentarse con traje. Y por fin el 'Preu', antecedente del COU, que daba paso a la prueba de madurez, también con traje. Esta conducía a la carrera universitaria. Si estudiaron el 'Preu' y sienten nostalgia, un film de 1967 protagonizado por un joven Emilio Gutiérrez Caba quizá les refresque la memoria de aquellos maravillosos años que muchos compartimos en mayor o menor medida, incluso en contextos muy diversos. Pese a su proximidad temporal, uno se queda ojiplático al cotejar cuán diferente fue la educación para una persona de 80, 60, 40 y 20 años. Hagan una prueba en la sobremesa y mencionen la llamada 'prueba del nueve'. Aunque a todos los estudiantes les ha unido ese grado de excitación que provocan los exámenes, sólo los últimos desconocen que eso que ahora les parece un calvario, se asociará en un futuro a algunos de los mejores recuerdos de sus vidas.