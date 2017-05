El PP critica que Fuset sólo pague el taxi del jurado de Cruces de Mayo

El grupo popular critica la política de «asfixia» que el actual gobierno municipal está aplicando a las entidades culturales «que apoyan, promocionan y difunden históricamente las tradiciones y costumbres arraigadas y consensuadas a lo largo del tiempo a través de la imposición, que es más propio de regímenes autoritarios», según describe el concejal Alfonso Novo.

Tras la reunión que ha mantenido Novo y concejales populares como M.ª Àngels Ramón-Llin y Cristóbal Grau, con el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, aseguran que «hemos podido comprobar que la única aportación realizada por el Consistorio en un acto festivo como las Cruces de Mayo ha sido el pago del taxi que trasladó a los jurados para realizar sus veredictos».

Antes de la celebración del concurso, la propia entidad de Lo Rat Penat recordaba que el Consistorio todavía no les había informado de la cuantía del convenio anual de 2017, aunque se enteraron por la prensa de que el Ayuntamiento lo había reducido de los 20.000 euros de 2016 a 15.000 euros e incluso indicaron que todavía no estaba ratificado ni habían recibido ni un solo euro. Por eso, Lo Rat Penat advirtió a las fallas y entidades festivas participantes que este año no se podía mantener toda la ayuda económica a los colectivos porque no habían recibido la subvención.

Si bien desde la concejalía de Cultura Festiva indicaron que las subvenciones son nominativas y que estaban previstas en el presupuesto que se aprobó en diciembre, la realidad, es que Lo Rat Penat no ha recibido ninguna cantidad, más allá del taxi del jurado.

Desde el grupo popular, Novo asegura que «el convenio no ha sido firmado y tampoco es cierto que se haya notificado la concesión a la entidad». El edil popular indica que «las mentiras del señor Fuset tienen las patas muy cortas, como fácilmente se puede comprobar, intentando engañar a la opinión pública continuamente».

Según afirmó Novo, «estamos asistiendo viernes tras viernes a la concesión de subvenciones a entidades culturales catalanistas que no promueven precisamente la defensa de nuestras tradiciones» y en cambio añade que «asfixian» a los que defienden la entidad valenciana. También afirmó que «esperamos que no sometan de nuevo a votación los versos del Libro Fallero y que ha provocado enfado en el colectivo fallero».