Torrehandilla debuta en el encierro de Vila-Real

valencia. Entre el 13 y el 20 de mayo, Vila-Real se viste de fiesta. Alrededor de las celebraciones en torno a su patrón, Sant Pasqual, la localidad castellonense cambia por completo su fisonomía y sus rutinas. Las calles acogen desfiles, procesiones, verbenas, ofrendas florales, espectáculos varios, deportes y, por su puesto, al toro bravo, que no solo tiene su espacio, sino que se convierte en el verdadero protagonista de las fiestas. Un total de doce toros cerriles, cuyas fotos aparecen en el cartel anunciador como auténticas estrellas, se exhibirán en apenas una semana. La programación se completa con tres días de ganado autóctono en la que las ganaderías de El Mijares y Germán Vidal -el lunes 15-; Hermanos Bellés y Armando Beltrán -viernes 19-; y de nuevo Germán Vidal -sábado 20, con una entrada de toros y vacas- pondrán en juego sus mejores corros de vacas en el recinto de cadafals. «Germán Vidal y Els Mijares son ganaderías fijas en Vila-Real porque siempre han cumplido; en el caso de Armando Beltrán, debutó en mayo del pasado año y repitió en septiembre y ahora vuelve por su buen juego y porque a todos nos dejó contentos», justifica Pascual Safont, presidente de la Comisión Taurina. Como novedad este año encontramos la ganadería de Hermanos Bellés. Su elección se debe «a que posee una punta de vacas de origen Casta Navarra que le compró a Miguel Reta -ganadero navarro-, y su presencia aporta diversidad, es una oportunidad de contratar ganado distinto al habitual y que también ha demostrado que funciona en la calle».

Uno de los platos fuertes de las fiestas, tal y como viene sucediendo en los últimos años, será el encierro de toros cerriles que abrirá este sábado los festejos taurinos. Se trata de una corrida completa, seis astados -todos ellos cuatreños- que lucirán el hierro de la ganadería de Torrehandilla y Torreherberos. El encierro, como ya ocurriera en las celebraciones de Sant Pasqual 2016, arrancará del cruce de las calles Raval del Carme y Lluís Vives y seguirá por Zumalacárregui, Sant Salvador, Josep Ramon Batalla, Raval del Carme, Molí, Pius XII y Cardenal Tarancón hasta llegar a los corros ubicados en el Barranquet. «Hace unos años adquirimos un toro de Torrehandilla y otro de Torreherberos, pero es la primera vez que contamos con esta ganadería para el encierro». El interés por la divisa sevillana no es nuevo entre los organizadores de los festejos de mayo en la localidad castellonense. Sin ir más lejos, el pasado año cerca estuvo de concretarse el acuerdo para que la ganadería propiedad de Alberto Morales pisara las calles de Vila-Real y protagonizara el encierro. «El año pasado ya intentamos contar con esta ganadería pero no salió una corrida completa acorde a lo que queremos», recuerda Safont, que en el momento en que hablamos con él se encuentra embarcando los toros del encierro. «Vuelvo contento del campo porque en este último mes los toros se han rematado muy bien gracias al pienso y al buen tiempo que ha hecho. La corrida luce un cuajo y un remate bueno para que la presentación sea del gusto de todos los aficionados».

Vista la corrida en el campo, tan solo queda que las esperanzas e ilusiones de este último año de trabajo, se cumplan. "Espero que las cosas salgan bien pero hemos apostado esta ganadería porque tiene movilidad y tiene su punto encastado, tiene el picante y el acento bravo que para la calle es lo que piden los recortadores, ojalá embistan los seis".

Al frente de la Torrehandilla y Torreherberos se encuentra Alberto Morales, un joven ganadero y apasionado, quien pone en valor la importancia de lidiar también en la calle. «Desde hace siete u ocho años muchos ganaderos, y me incluyo entre ellos, nos hemos salvado por la apuesta que las comisiones y peñas hacen con algunos de nosotros. En mi caso, es cierto que crío el toro para que se lidie en la plaza porque es lo que me gusta, pero también reconozco el esfuerzo que ellos hacen y el esmero que le ponen. Todos los años tenemos ocho o nueve corridas y ha habido algunas que se han podido lidiar en algunas plazas de pueblo y no lo han valorado y en la calle, sí. El bou al carrer mueve al cabo del año un número de animales muy alto y por tanto creo que es positivo para todos». Del encierro, describe: «Es una corrida fuerte, seria, toda cuatreña, pero con mucho volumen y que abre las caras».

El del sábado será el debut de la divisa sevillana en el encierro de Vila-Real y también el debut de Alberto Morales presenciando un festejo de bou al carrer con toros suyos. «Me desplazaré a Vila-Real porque este tipo de festejos es parte de la Fiesta de los toros y, por tanto, máximo respeto a quienes la llevan adelante. Es muy bonito ver a un grupo de quince o veinte chavales que vienen a ver tus toros y se interesan por la ganadería. En el caso de Vila-Real, creo que han llegado a venir seis o siete veces al campo, y se nota que tienen una gran afición y que lucha todo un año para que se mantenga la tradición».

¿Cómo cree que se van a comportar los toros?, preguntamos a Alberto Morales, que responde: «Al igual que en la plaza, espero que la corrida tenga movilidad, que transmita a la gente, estoy convencido de que va a dar juego», augura.

Tras el encierro, los festejos taurinos se reanudarán el próximo martes día 16 con la exhibición de un toro de Manuel Ángel Millares patrocinado por la Asociación Cultural Vila-Real Taurina y otro astado de Torrehandilla a cargo de la Junta de Festes; dos días después será el turno de El Pilar, ganadería que sustituye a la inicialmente anunciada de Jandilla después de que el toro adquirido muriese tras una pelea en el campo, con un astado patrocinado por la Asociación Cultural Taurina Bou de Sant Pasqual y otro toro de la ganadería de José Mur; el sábado 20, y como colofón a los festejos, será el turno de Manuel Caro Andrade, que soltará dos toros patrocinados por la Comissió de Penyes.