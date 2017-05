Massamagrell, una cita con el trapío

valencia. Mañana sábado, los aficionados más exigentes en cuanto a la presentación de los toros se refiere, tienen una cita obligada en Massamagrell. Una tarde de toros de máxima expectación con un cartel que, a priori, reúne todos los alicientes para que sea un día en el que la diversión y las emociones estén aseguradas. 'Desconfiado' y 'Guillermito' son los toros anunciados, de la ganadería onubense de Albarreal, que en las calles es sinónimo de bravura y juego sobresaliente. Dos toros serios de verdad que bien podrían lidiarse en cualquier plaza de primera categoría. Impecable la presentación y el trapío. Por séptimo año consecutivo, la Comisión Taurina 'Ben a Gust' ha logrado mantenerse fiel a sus señas de identidad que se ven reflejadas en esa intachable presentación de los animales, condición sine qua non que permanece como estandarte de esta joven comisión.

«No compramos un toro que no tenga trapío», asegura Juan Manuel Doménech, miembro de la Comisión Taurina 'Ben a Gust' desde su fundación. Lo deja claro y lo recalca: «Es lo máximo que podemos exigir. En cuanto se abra la puerta del cajón, queremos ver un toro con mayúsculas. Eso es lo único que podemos controlar, porque en cuanto a su juego, nadie lo puede saber, es siempre una incógnita, por eso, damos prioridad a que sea un toro de primera».

Ese gusto por el fenotipo lo han mantenido desde siempre, a pesar de lo difícil que resulta en la actualidad encontrar toros que cumplan los requisitos que esta comisión exige. «Al principio, en 2011, los precios estaban más bajos, dábamos una patada y salían toros por todos los lados; ahora, los precios están por las nubes y necesitas dar muchas patadas para encontrar un toro. Pero no nos importa. Hacemos muchos kilómetros a lo largo del año para encontrar los toros que queremos y que se ajusten al presupuesto. No tenemos predilección por unas determinadas ganaderías, ni tampoco nos centramos en una determinada zona ganadera, sabemos lo que queremos y nos da igual dónde encontrarlo», asegura Juan Manuel.

«No compramos un toro que no tenga trapío», subraya un miembro de la comisión 'Ben a Gust'

La dificultad para dar con animales adecuados y su precio impedirá embolar un toro cerril en el pilón

La criba de toros en las dehesas, las dificultades para encontrar animales que cumplan las exigencias de la peña y el elevado precio de los mismos han hecho que por primera vez en los siete años de existencia no se embole un toro cerril directo al pilón, es decir, que no haya salido por la tarde. Eso no significa que no habrá toros embolados, ya que se embolarán 'Desconfiado' y 'Guillermito', exhibidos horas antes en jornada vespertina. «Confiamos en su juego, porque son toros grandes, con trapío, pero están bien hechos. Además, esta ganadería da muy buen resultado en las calles. Recuerdo un gran toro de esta divisa en las fiestas de San Roque en El Puig, o tres toros muy buenos en Faura. Eso nos da confianza», asegura este miembro de 'Ben a Gust'.

Fidelidad a Benavent

Otra de las señas de identidad de esta comisión es su apuesta por el ganado de corro, en particular por la ganadería de Benavent, por la que siguen apostando desde el primer día del nacimiento de estas fiestas. Después de los toros de la tarde saldrán a las calles las siguientes vacas del ganadero de Quatretonda: Extranjera, Millonaria, Religiosa, Bellotera, Traidora, Avellanera, Luchadora y Chicuela. «Son de las mejores vacas que tiene este ganadero, y eso hace que acuda además mucha más gente al pueblo al reclamo de estas vacas. El esfuerzo que tenemos que hacer al final vale la pena. Nuestra relación con Benavent es extraordinaria y queremos seguir manteniéndola. Contar con algo y sinónimo de garantía y espectáculo».

Lor orígenes

Esta comisión se creó en 2011 por un grupo de amigos aficionados a los toros que sintieron la necesidad de recuperar las fiestas taurinas que hacía años habían dejado de organizar la peña 'La Bon Gust'. En reconocimiento a ellos, se cambió el nombre de la comisión pero con pocas variaciones, naciendo así la comisión 'Ben a Gust'. Desde un primer momento se decidió que las fiestas, en vez de celebrarse en agosto como venía haciéndolo la anterior peña, serían la primera semana de mayo, una época donde todavía no hay muchos pueblos que celebren sus fiestas. A pesar de tener que luchar con la crisis, puesto que comenzaron en unos años muy duros, y de que la comisión cuenta con pocos miembros, este año sólo son catorce, siempre han ofrecido unas fiestas de categoría. «Nos volcamos durante todo el año con rifas, cartones, camisetas, publicidad. El ayuntamiento, al igual que con el resto de comisiones, también nos ayuda. Por eso, cada 1 de mayo, ofrecemos una caldereta gratuita para todos aquellos que han colaborado. Es una manera de agradecerles su apoyo porque sin ellos, sería imposible que mañana pudiéramos celebrar dos toros de esta categoría».

En el recuerdo de esta peña, están toros como el de Juan Pedro Domecq, que cumplió por la tarde y por la noche, un toro de El Montecillo embolado, un Montealto de 640 kilos que realizó una espectacular salida del pilón; y astados de una presentación sobresaliente como los de Guardiola o Fuentespino. Ahora sólo falta que los de Albarreal de mañana pasen en engrosar esa lista de toros míticos. «La suerte está echada y todo preparado. Cuidamos todos los detalles para que los aficionados disfruten de un gran día. 'Izquierdo' será el encargado de preparar la arena en la salida para que el toro tenga todas las ventas, y a partir de ahí, que Dios reparta suerte. Esperamos ver buenos quiebros», concluye Doménech.