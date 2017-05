Vicente Soler Solano, un director de altura

valencia. Vicente Soler Solano es uno de los más acreditados directores del panorama musical valenciano. Le avala una carrera de más de 35 años como director de bandas amateurs y un palmarés de primeros premios al alcance de muy pocos.

Comenzó su carrera en el Centre Artístic Musical de Jávea en 1978, después ha dirigido la Unión Musical de Ondara, la Asociación Amics de la Música de Meliana, la Agrupación Musical 'La Lírica de Silla', el Ateneo Musical de Cullera y actualmente es el director titular de la Banda de la Corporación Musical de la Pobla de Vallbona.

Sus participaciones en los certámenes más importantes le han reportado un palmarés sin parangón: 14 Primeros Premios absolutos con mención de honor consecutivos. Además, es el único director que ha conseguido en dos ocasiones alzarse con un doblete histórico: en los años 2008 y 2014 conquistó, al frente del Ateneo Musical de Cullera, los primeros premios absolutos de los Certámenes 'Ciudad de Valencia' y Certamen Internacional de Bandas 'Vila d'Altea' en sus máximas categorías. Una gesta que hasta ahora nadie ha podido igualar ni en una sola ocasión.

Desde hace 10 años, el maestro Soler Solano ocupa por oposición la plaza de director titular de la Banda Municipal de Badajoz, una banda profesional al frente de la cual está haciendo una labor sobresaliente. Dispone de una equilibrada plantilla, lo que le permite acometer retos artísticos que antes eran inimaginables. Una cuidada programación, su criterio y buen hacer y el compromiso de sus profesores, muchos de ellos valencianos, hacen que en cada concierto la Municipal de Badajoz llene el Teatro López de Ayala.

Vicente Soler comentaba su satisfacción por el buen momento que atraviesa esta formación. «En la Banda Municipal de Badajoz estamos inmersos en un año histórico: La agrupación cumple su 150 aniversario y hemos preparado una programación acorde a la efeméride. La próxima cita más señalada es un concierto de solistas que ofreceremos el próximo 4 de junio dentro del Festival Ibérico de Música de Badajoz».

Desde 2016 es también asesor de música de la Diputación de Valencia a la que aconseja en todo lo relativo a la música y las bandas de la provincia. Es habitual verlo formar parte de jurados y tribunales como en el pasado Certamen Provincial de Bandas de Castellón.

Esa faceta de su actividad profesional le otorga una privilegiada perspectiva del momento actual de las bandas y la música valenciana: «Estamos en un momento importante en lo que a la creación se refiere. Contamos con acreditados compositores como Gómez Deval, Ferrer Ferran, Andés Valero u Óscar Navarro, todos ya consagrados autores. Pero también hay que mirar hacia atrás y reconocer la aportación de los grandes compositores valencianos de siempre como Talens, Adam Ferrero, Chuliá, Blanquer o Tamarit entre otros», afirma.

Respecto al momento que atraviesan las sociedades musicales y sus bandas de música no es tan optimista. «Las bandas necesitan impulso. La gran cantidad de compromisos de los jóvenes provocan una falta de asistencia a los ensayos que repercute negativamente. Hay que buscar actividades que motiven su asistencia y su implicación en ensayos y conciertos». Solano se reafirma en el estudio como herramienta imprescindible para progresar. «Aquel que quiera ser profesional de la música tiene que dedicar muchísimas horas a su formación. Acceder a poder estudiar en un conservatorio superior es muy complicado y encontrar después una salida laboral aún lo es más, con lo cual el estudio y la preparación son del todo imprescindibles», explica.

Respecto a la figura del director Soler aún es más contundente. «La dirección es algo muy serio. Es vital la formación técnica y también la formación humana pues los directores están en frente de colectivos amateurs y eso no hay que olvidarlo. La humildad es también una virtud que todos debieran practicar».

Vicente Soler sabe bien de lo que habla, pues es profesor de magisterio y está en posesión de 7 titulaciones superiores entre ellas las de Dirección de Orquesta y Dirección de Coros ambas acabadas con una calificación de sobresaliente. Además, es un profesional comprometido desde siempre con la educación. Él fue el fundador y primer director de los Conservatorios Municipales de Meliana y Silla y creador de la Joven Orquesta Sinfónica de 'La Lírica' de Silla.

Bastante desconocida es en Valencia su faceta como compositor. Vicente Soler es el autor de diversos pasodobles y en 2003 ganó el Primer Premio de Composición de Pasodobles de la Junta Central Fallera. Además, tiene en su haber varios poemas sinfónicos descriptivos dedicados a la historia de Badajoz como 'Al Mossassa Batalyaws' (La Fundación de Badajoz) o 'Poema para un Milenio' una obra que conmemora los 1000 años de la fundación de esta ciudad extremeña.

Vicente Soler ha dirigido entre otras a las bandas municipales de Madrid, Sevilla, Barcelona y Alicante. Pese a sus compromisos profesionales vuelve a Valencia todos los fines de semana para dirigir a la Corporación Musical de la Pobla de Vallbona, «algo que me ayuda a no despegarme del mundo amateur del que yo provengo y de paso para reencontrarme con mis amigos del grupo de folk valenciano 'All i Oli' que nos hemos vuelto a juntar después de 25 años».