Los falleros afirman que las medidas de Fuset llegan tarde a pesar de la reprobación

valencia. Las aguas bajan turbias en el mundo fallero. Los colectivos de la fiesta afirman que las primeras medidas que ha tomado el concejal Pere Fuset para depurar responsabilidades por las normas de vestimenta que obligaron a firmar a las candidatas a corte llegan muy tarde. Detallan que la reprobación fue tajante. Añaden que lo que siempre quedará en la duda es si el presidente de la Junta conocía la elaboración de las normas, aunque el día que se leyeron a las candidatas y sus familiares estuvo presente toda la directiva, incluido el no renovado Pepe Martínez Tormo y Pere Fuset, según testigos presenciales.

La concejal de Ciudadanos y componente del consejo rector de la Junta, Amparo Picó, acusó ayer a Fuset de ser «el causante de la crisis abierta en el organismo fallero». Y lo emplaza a dar explicaciones de esta medida y de la marcha de otro vicepresidente, José Manuel Acosta. Exige que un pleno extraordinario de la Junta y del consejo rector.

El concejal del grupo popular, Félix Crespo, también exigió el jueves que Fuset dé explicaciones públicas «sobre el cese, cuando no hacía ni 48 horas el balance que hizo de la gestión era maravilloso, obviando las polémicas». Crespo señaló que es Fuset «el verdadero artífice de la nefasta gestión por generar polémicas que no existían. Fuset no ha asumido ninguna responsabilidad».

Falleros y políticos quieren que el concejal explique los motivos de las medidas tomadas

Rafael Ferraro Pte. Fed. Especial

«Ha tenido tiempo suficiente para tomar decisiones»

ORafael Ferrando opina que el concejal Pere Fuset ya dijo que tomaría decisiones, pero añade que tiempo ha tenido para tomarlas. Al mismo tiempo matiza que estaba en su derecho de hacerlo al final del ejercicio. Y afirma que lo que nunca se sabrá es si las personas inmediatamente superiores tenían conocimiento de que se había hecho firmar a la corte unas normas de protocolo y vestuario. Ferraro señala que los falleros en ningún momento habían olvidado las polémicas normas ni tampoco el hecho de que se haya tenido que llegar a una reprobación para decir que no estaban de acuerdo. Por eso, añade que la gente va a estar muy atenta y vigilante a lo que se haga en la Junta. También indica que habrá que esperar a ver cómo se conforma la Junta. En todo caso, quiere dejar claro que aunque el nuevo secretario general que ponga Fuset le sea afín, se debería de dejar la política fuera porque descalificaría a los falleros. Y afirma de forma contundente que no debería de influir la política en la gestión de las Fallas.

Francisco Romero Pte. Federación Primera A

«El error fue gordo y las medidas deberían de serlo»

OLo tiene muy claro. Las medidas para enmendar el error de aprobar unas normas de vestimenta y decoro de las cortes llegan tarde. Asegura que se ha perdido mucho tiempo por en medio. Argumenta que si bien la persona que impulsó las normas seguramente lo hiciera con buenas intenciones, la realidad es que el resultado no ha gustado nada. Apunta que las cosas que ocurrieron eran excesivamente fuertes como para dejarlas pasar. Y añade que las fallas están hartas de salir en primer plano por cosas malas. Por eso, explica que no había necesidad de generar una polémica con un tema sexista, ya que recuerda que las fallas fueron número uno en las televisiones nacionales por culpa de estas normas. Insiste en que cuando la metida de pata es grande, hay que poner en marcha respuestas grandes. También detalla que en plenos y asambleas se le exigieron medidas inmediatas e incluso se tuvo que llevar a una reprobación. En cuanto a las normas de vestimenta en sí, dijo que aunque se escudaran en que años atrás ya se aconsejaba a las candidatas ciertas cosas, es muy grave que se hicieran firmar y que no dieran copia a las jóvenes. Sería porque algo estarían ocultando. A la pregunta de si la medida debería de afectar a más gente, apunta que así lo esperan muchos falleros. En cuanto a la responsabilidad del concejal, comentó que asumió la culpa y leyó una carta en la asamblea y es la primera vez que escucho a un político que asuma el error. Sobre la posible concesión del cargo de secretario general a un militante de Compromís, opina que realmente es un puesto jugoso porque está muy bien remunerado. Y afirma que no duda de que la persona que se perfila como candidato esté preparada, pero afirma que no se podría perder de vista que sería un hombre de partido. Romero explica que no se puede decir que el objetivo es despolitizar las fallas y luego hacer lo contrario.

Jesús Hernández Último presidente de la Interagrupación

«Llega tarde porque la reprobación fue muy clara»

OJesús Hernández aclara que sus declaraciones son a título personal, puesto que la entidad que presidía hasta ahora está en periodo de elecciones. Afirma que la medida de no renovar al hasta ahora secretario general de la Junta, Pepe Martínez Tormo, llega tarde. Explica que los presidentes estaban pidiendo desde finales de 2016 que se asumieran responsabilidades. Añade que los presidentes lo han ido recordando mes a mes en las asambleas para que no se olvidara el tema. Y deja claro que la reprobación fue contundente. Se pedía que cambiaran cosas y es ahora cuando se ha ejecutado. A pesar de ello, matiza que por otro lado entiende que Fuset se haya esperado a acabar el ejercicio. A la pregunta de si la medida debía llegar hasta el concejal, responde que el único que tiene potestad para cambiar este cargo es el alcalde, la asamblea no puede. Detalla que en este ejercicio los presidentes han tenido que salir varias veces a decir que algunos temas no se estaban llevando bien y espera que haya un cambio de rumbo. En cuanto al posible nombramiento de algún secretario general de Compromís, opina que a los falleros lo que les gustaría es que fuera fallero de pro y que lo diera todo por el mundo de la fiesta. Apunta que si finalmente Fuset elige a un compañero de partido para estar al frente de la Junta, esto no le beneficiaría nada a la hora de ganarse a los falleros. Añade que el elegido, si se da esta circunstancia, tendría que demostrar que no se dejaría influir por la política. Y espera que Fuset cumpla con su palabra de no politizar la fiesta ni de buscar otra vez conflictos con temas como los poemas del Libro Fallero porque, opina, sería un desgaste innecesario.

Ramón Bernabéu Bunyol d'Or i Brillants ab Fulles de Llorer

«Se tenía que haber solucionado mucho antes»

OBernabéu habla con conocimiento de causa porque fue durante nueve meses secretario general de la Junta en época del concejal Enrique Real. Explica que la solución a la metedura de pata llega tarde. Afirma que se tenía que haber solucionado antes. Añade que hubiera sido una reacción de responsabilidad y recuerda que la polémica ha dejado poso. Opina que la justificación de que quedaba poco para que llegaran las Fallas no es suficiente porque el mecanismo de la fiesta estaba en marcha. A la pregunta de si Martínez Tormo ha sido la cabeza de turco, explica que es algo que se quedará siempre en la duda. Opina que un secretario general siempre tiene poderes amplios, pero añade que decisiones como hacer firmar a las candidatas las polémicas normas son suficientemente importantes para que el presidente estuviera enterado. En cuanto al nombramiento futuro, indica que siempre se suele confiar en una persona próxima. Opina que la idea que ha dicho de despolitizar la fiesta es una farolada.

Óscar Rueda Pte. Casal Bernat i Baldoví

«Por acción u omisión Fuset no ha vigilado la labor»

ORueda recuerda que en la última asamblea de presidentes el concejal Pere Fuset hizo un balance con todas las cosas positivas realizadas por la Junta. Y añade que si todo estaba de categoría y no sabía la reprobación contra quién iba, no se entiende que ahora vaya a cargarse a la mayoría de directivos de la Junta. Esto demuestra que no todo ha estado tan bien. Indica que ha tomado la medida tarde y que debería de dar explicaciones. A la pregunta de si Martínez Tormo ha sido la cabeza de turco, opina que la gestión del día a día del organismo pasa por el secretario, pero añade que el presidente de la Junta por acción o por omisión no ha vigilado la labor. Apunta que lo que quieren los falleros es que la Junta funcione lo mejor posible y añade que esto en los dos últimos años no ha sido así. En cuanto al posible nombramiento de algún secretario general de Compromís o próximo a la formación, indica que esto supondría que siempre tuviera la espada de Damocles. Afirma que esperan una persona que no barra hacia ninguna ideología y que sea lo más técnico posible. Y añade que Fuset parece considerar que cualquier presidente que le critique está haciendo una lectura política, pero no piensa lo mismo de los que le avalan.

Ramón Lluch Fed. Fallas Especial Ingenio y Gracia

«Habrá sido doloroso, pero hay que respetarlo»

OLluch opina que es el presidente de la Junta el que tenía que tomar las decisiones y añade que puede llegar a ser dolorosa, pero hay que respetar la medida del concejal Pere Fuset. Añade que no cree que la no continuidad de Martínez Tormo se pueda interpretar como una cabeza de turco. Afirma que el concejal habrá puesto en una balanza los pros y los contras. A la pregunta de si debía de haber más consecuencias, afirma que, no puede opinar. Y sobre la posible elección de un secretario general próximo a Compromís, indica que el cargo de secretario general siempre ha sido una persona de confianza, como ha pasado con los anteriores concejales. Añade que independientemente de la vinculación política o no, confía en que se priorice su capacidad de gestión y su trayectoria fallera.