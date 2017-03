El Consistorio tiende la mano a la Semana Santa Marinera como «aliado» de la tradición

valencia. La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal fue anoche testigo del pregón anunciador de la Semana Santa Marinera de Valencia. A pesar de que durante dos minutos se produjo un apagón de luz, justo cuando el secretario general de la Junta Mayor, José Vilaseca, iba a presentar al pregonero de este año, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, el acto se pudo celebrar con normalidad.

El concejal de Compromís actuó de anfitrión y, a pesar de que su formación política tiene como norma no participar ni acudir a actos religiosos, como sucede cada año en el Te Deum de la festividad del 9 d'Octubre, en los bancos de invitados no faltaron compañeros de partido como el concejal Carlos Galiana, Gloria Tello o Isabel Lozano, que hicieron una excepcionalidad para apoyar a su compañero.

El concejal no obvió las referencias religiosas en el discurso, aunque quiso dar protagonismo al valor de la tradición y del pueblo. Mencionó al prior Jesús Cervera y dijo que el trabajo de ambos «están claramente diferenciados, pero son absolutamente complementarios. Si a él (Cervera) le toca la misión de acompañaros como a hermano y guía en la fe, yo tengo la función de ser el aliado, desde el servicio público, de vuestra tradición, trabajo, esfuerzo sacrificado».

Dijo que quería que se recordara este pregón «posiblemente no como el más completo, ni el más largo, pero sí como una loanza a la fraternidad», ya que al referirse a las cruces y a las espinas de la tradición cristiana las transportó al siglo XXI comparándolas con la situación que viven los refugiados, las mujeres que sufren violencia o desigualdades económicas y sociales.

Aseguró que «preservar esta fiesta es preservar este pueblo» que todavía «habla de ir a Valencia» e hizo referencia a que en Semana Santa Marinera los vecinos de los Poblados Marítimos abren el corazón a los visitantes. Hizo un guiño al término 'portes obertes' que colectivos del barrio como Salvem el Cabanyal promueven para dar a conocer la cultura, tradiciones y formas de vida del barrio. Y no olvidó la catequesis plástica de las imágenes y las cerámicas de los Vía Crucis.

El obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros, recordó su pasado de párroco en la zona de Blocs Platja y elogió a Fuset por hablar de las cruces de la sociedad actual. Entre el público estaba la madre del concejal Per Fuset, Mari Cruz Tortosa, que confesó que no había oído antes el discurso. «Me ha emocionado. Ha transmitido los sentimientos de los Poblados Marítimos». Su abuela, Genarita García, se mostró feliz. «Soy muy católica y su discurso me ha llegado al alma. Ha demostrado un don de palabra». Tampoco faltó su tía Begoña.

Entre los asistentes también hubo representación del PSPV, con la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez y Joan Calabuig, delegado del Consell con la UE y Maite Girau, además de representantes del grupo popular como Félix Crespo, Alfonso Novo, Lourdes Bernal, M.Angels Ramón Llín y Paco Lledó y de Ciudadanos, como Fernando Giner, Amparo Picó. De la Generalitat estuvo presente Josep Vicent Boirá, secretario autonómico de Vivienda, quien también fue pregonero de la fiesta marinera.