Quartell revive el Bou de l'Avenida con un cartel de lujo

valencia. Mañana sábado todos los aficionados taurinos tienen una cita en Quartell, con una jornada de bous al carrer de lo más interesante y apetecible. Un toro de Juan Pedro Domecq y otro de Adolfo Martín serán los protagonistas del Bou de l'Avenida, como popularmente se conoce a estas fiestas, que será la tercera vez que tengan lugar desde que se estrenaran en 1995. Y es que un grupo de grandes aficionados, promovido por los hijos de aquellos que en 1995 emprendieron esta iniciativa romántica y ocasional que no tuvo continuidad, se han armado de valor y decisión para revivir esta bonita idea, que ya fue todo un éxito en 2014, año en el que se recuperó casi veinte años después esta fiesta que bautizaron como Bou de l'Avenida, ya que el recinto por donde se exhibe el toro es la Avenida Benifairó de Quartell.

Y para la ocasión se ha preparado un cartel de auténtico lujo, dos ganaderías totalmente distintas y bien diferenciadas para que se den cita los aficionados de ambos bandos. Albaserrada contra Domecq. Lo que en la plaza sería algo así como los partidarios del torismo contra los amantes del toreo «más comercial», com se suele tildar. Una batalla entre dos sangres que se librará este sábado a las cinco de la tarde, hora taurina por excelencia, en esta población valenciana del Camp de Morvedre, y que pertenece a la Mancomunidad de Les Valls, una de las zonas taurinas por excelencia de la provincia.

Una de sus grandes pasiones fue correr los Sanfermines de Pamplona

Máxima implicación

Uno de los promotores de esta fiestaes Curro Giménez. Un joven muy involucrado en la fiesta taurina de su pueblo. Además de pertenecer a la Peña Taurina Quartell, donde su implicación es máxima tanto a la hora de adquirir toros como de programa su semana cultural, ha sido uno de los que han fomentado la organización de esta fiesta, tal y como hiciera su padre hace ahora 22 años. «Lo propusimos unos cuantos aficionados y enseguida nos ilusionamos», explica Curro. A diferencia de lo que hicieron sus padres, esta vez crearon un grupo de WhatsApp y enseguida fueron sumándose colaboradores hasta un total de 20. «Y nos pusimos manos a la obra, a trabajar. Hemos vendido lotería y se han pagado algunas cuotas. Ha habido mucho trabajo pero al final lo hemos conseguido. No nos ha sido fácil encontrar toros que se adaptaran al presupuesto, pero al final creo que hemos confeccionado un cartel a la altura de las circunstancias. Esperamos que venga mucha gente porque es una época en la que aún no ha comenzado oficialmente la temporada, todavía no han llegado las fiestas de Sant Vicente donde pueblos como la Vall d'Uixó, Xilxes, La Llosa o Artana, congregan a muchos aficionados».

La jornada taurina comenzará bien temprano este sábado. A las once de la mañana, tendrá lugar un encierro infantil. El objetivo de la peña es que los aficionados más pequeños se involucren en esta fiesta desde bien jóvenes. A las 12 horas se soltarán vacas de Alberto Granchel. Y ya por la tarde, los miembros de la comisión irán a encajonar los toros a las dependencias de 'Corrals l'Afició', en Museros, para posteriormente darlos suelta a las cinco de la tarde. «Primero el de Juan Pedro Domecq, que es un toro castaño muy rematado. Y después el de Adolfo, que también es un toro con cuajo», explica Curro. Después de los toros habrá suelta de vacas de Alberto Granchel, y por la noche se embolarán los dos toros de la tarde.

Hace 22 años

La historia de esta fiestas comienza en el año 1995. A tres aficionados miembros de la Peña Taurina, El Roig, Vaqueret y Moisés, se les ocurre la idea de celebrar un toro por el mes de abril, cuando aún la temporada casi no ha empezado. Ellos tres movilizan a algunos aficionados más y consiguen dinero para comprar un toro de Murteira Grave, que adquieren en la finca El Batán, situada en la Vall d'Uixó, que por entonces, reunía muchos astados de divisas portuguesas. El toro costó 425.000 pesetas, que para la época no era un dinero baladí. Un toro que tuvo un comportamiento muy frío de salida, pero que al pararse comenzó a embestir y dar buen juego.

La larga y ancha calle de la Avenida Benifairó se inundaba de gente para presenciar el toro de Murteira, ganadería que, además, atraía el interés de los aficionados al considerarla como una de las encastadas. No fue hasta 2014, casi 20 años después, cuando volvió a recuperarse esta iniciativa. Fue también en abril, concretamente el sábado día 5, cuando en medio de una gran afluencia de público, se soltó un toro de Cayetano Muñoz que dio la cara ante tanta gente.

¿Volverán a pasar tantos años para que de nuevo se celebre un toro en la Avenida?, preguntamos a Curro. «La idea es que tenga continuidad, aunque no es nada fácil, pero seguro que con afición y la constancia que tenemos los jóvenes que tan enamorados estamos de esta fiesta, conseguiremos que el Bou de l'Avenida sea un clásico de cada temporada, como lo es el Bou de Nadal a final de año», concluye.