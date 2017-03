El PP pide a Fuset que no exhiba la laicidad del tripartito en el pregón de Semana Santa

valencia. La iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles del Cabanyal acogerá mañana, a las 20 horas, el anuncio de las fiestas de la Semana Santa Marinera de Valencia. El pregonero de esta edición es el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que toma el relevo de la catedrática de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica, Pilar Roig.

Desde el grupo popular, el portavoz Eusebio Monzó, aseguró ayer que «sería deseable que no intente transmitir a quienes asisten a este solemne acto, en el que se anuncia el comienzo de una de la celebraciones religiosas más trascendentes para los cristianos y para los valencianos en general, las ideas laicistas que su partido, Compromís, quiere imponer en Valencia».

Monzó recordó que «el concejal Pere Fuset, sus compañeros de gobierno del tripartito con el alcalde a la cabeza, han manifestado reiteradamente que los actos religiosos no deben contar con presencia institucional del alcalde ni de ningún concejal». Por eso, dijo que la aceptación de Fuset «es una falta de coherencia absoluta y demuestra que no tiene escrúpulos en utilizar la fiesta y creencias religiosas según le interese personalmente».

El portavoz del grupo popular, añadió que «no puede en el pleno del Ayuntamiento apoyar abiertamente una moción para impulsar el laicismo, eliminando símbolos religiosos y prohibiendo que los concejales puedan asistir a misas o procesiones como representantes del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, aceptar ser pregonero de la Semana Santa».

Por eso, desde el grupo popular indicaron que esperan que «el concejal haga un pregón de la Semana Santa respetuoso y coherente con la tradición religiosa cristiana».

Por su parte, el concejal Pere Fuset, avanzó ayer los objetivos de su discurso. «No será un sermón, porque doctores tiene la Iglesia, tampoco una tesis doctoral».

Indicó que está ultimando el hilo argumental y anunció que «trataré de ser breve y que sea una Crida a Valencia para que descubran la Semana Santa Marinera».

El concejal indicó que destacará el carácter popular y cultural, la catequesis plástica y la función social de esta fiesta que ha servido para coser el barrio.

Fuset recordó que la Semana Santa Marinera es la segunda fiesta por número de participantes en el cap i casal y la fiesta grande de los Poblados Marítimos. Añadió que quiere transmitir la emoción que viven las personas que participan y que le servirá para rememorar sus días de infancia, cuando él asistía a casa de un familiar para seguir esta fiesta. «Estos días he recibido consejos y he paseado por el barrio. Me he inspirado en la cerámica de los vía crucis instalados en la fachada de algunas casas y en la visita que he hecho a las hermandades».