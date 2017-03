Los pirotécnicos reclaman un gran espectáculo para iluminar Valencia

valencia. Valencia es la ciudad de las flores, de la luz y del color, pero no tiene un gran espectáculo pirotécnico que demuestre que, además, es la cuna de la pólvora y la ciudad que ha visto nacer a muchos maestros pirotécnicos.

En el norte de España son varias las ciudades que convocan concursos de fama mundial, pero la capital del Turia sigue sin programar un gran evento que demuestre de lo que son capaces grandes figuras del arte de la pólvora, más allá de los castillos del 9 d'Octubre, de los que se programan en la Feria de Julio o del cartel habitual de Fallas

Desde la asociación de Fabricantes Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana, el gerente, Guillermo Rodríguez-Bronchú, asegura que ya han transmitido la petición al Ayuntamiento. «Pensamos que hace falta un espectáculo en gran formato», según Rodríguez-Bronchú.

Indica que el objetivo no sería darle forma de festival ni de concurso «porque si fuera en este último formato, la inversión económica sería a repartir entre varias firmas y no quedaría lucido. Pensamos que lo mejor es que cada año lo pudiera disparar una de las empresas capacitadas para hacerlo y que fuera un único espectáculo de gran volumen».

Desde Piroval detallan que sería una forma de proyectar a los pirotécnicos en su propia casa y que se podría hacer en el frente marítimo, en la zona de la Marina Real y con unas barcazas mar adentro.

Maestros como Ricardo Caballer explican que llevan más de quince años lanzando la propuesta. «Valencia tiene muchos espacios para desarrollar esta idea. Sería una manera de proyectar Valencia a nivel mundial», argumenta Ricardo Caballer.

En otras firmas como Focs d'Artifici Europlá tampoco ven con malos ojos la propuesta, eso sí, matizan que primero se deberían de actualizar por completo los precios que se pagan por las mascletaes y castillos del calendario fallero «porque demostrar el respeto al pirotécnico no es sólo subirlo al balcón a saludar, porque con los aplausos no se pagan las nónimas de los trabajadores que tenemos en plantilla».

En la actualidad, el concurso más veterano y de renombre de España es el de San Sebastián, que se celebra en agosto. Como explica Izaskun Astondoa, de la Asociación Española de Fabricantes Pirotécnicos, asesora del Ayuntamiento de Bilbao en temas de pirotecnia y jurado del concurso de la semana grande donostiarra, «en San Sebastián se emplea el modelo de invitación personal a empresas». Es un comité el que sigue la trayectoria de las pirotecnias y decide a quién invita a participar.

En Bilbao, tal como indica, se publican unas bases que recoge la duración de los espectáculos, los calibres y se pide que presenten diseños, pero luego es un comité de selección el que decide el cartel. Y también se convocan bases en otros concursos como el de Logroño, Tarragona, Pamplona y Blanes.

Desde Europlá, que obtuvo la concha de oro de San Sebastián en 2015, el gerente Francisco Martínez, indica que el modelo de invitación a través de un comité sería adecuado para garantizar la calidad.

Martínez explica que a nivel de Europa también hay iniciativas muy destacadas como la de Ignis Brunensis de la República Checa, «que incluso dan varios premios para que todos los participantes tengan su reconocimiento». Enumera también la propuesta de Mónaco, Cannes, la Pyronale de Alemania, donde tienen previsto ir en septiembre, o algunas otras como la de Roma, y todas ellas podrían servir de inspiración para Valencia.

Por su parte, Ricardo Caballer coincide en señalar que tendría que ser «un contrato artístico, con empresas preparadas para un espectáculo de gran nivel». Y añade que hay «sitio de sobra para organizar uno a lo grande». Incluso explica que se podían buscar escenarios varios, «por ejemplo, utilizar todo el recorrido del viejo cauce del río, para que la gente lo viera desde distintos puntos entre el parque de Cabecera y hasta la Ciudad de las Ciencias».

Apunta que, para darle una visión de conjunto, «se podría grabar con drones y que la imagen diera la vuelta al mundo». Y señala otra posibilidad en la Marina y en barcazas en el mar. Eso sí, expone que primero habría que «evitar la superprotección de seguridad que se está aplicando en Valencia, porque en Alicante sí se puede lanzar desde barcazas y aquí Costas no deja».

Del mismo modo, explica que no entiende «por qué no se ha podido hacer un espectáculo desde el Miguelete» y añade que tampoco está claro el «cierre de puentes que ordenó desde Protección Civil para la mascletà vertical del espolín cuando en principio no se iba a hacer así».

Argumenta que «planifiqué un espectáculo con calibre 10 y no de 18, como se suele emplear para la nit del foc. Hice un plan de emergencias y amplié la distancia de seguridad de 60 a 75 metros y al día siguiente de explicar el proyecto, ya me dijeron que había que cerrar los puentes y que no dejaban que el público estuviera en estos puntos. Yo, cuando hago espectáculos, es para que la gente lo vea, no para que se cierre la ciudad. Hubo gente que se quedó en Cánovas y no pudo verlo. Por ello, propone que si se apuesta por estos espectáculos, que no se haga una sobreprotección, sino la seguridad adecuada.

Por cierto, mañana, a las 14 horas, se lanzará en la plaza del Ayuntamiento la mascletà que se suspendió el 13 de marzo por la lluvia. Disparará Crespo.