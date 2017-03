'El Poca' hace historia en Valencia y Castellón

valencia. Tiene veintiséis años y se ha convertido en el último ídolo de masas de los festejos populares. Nacido el día de Navidad de 1990 en la Vall d'Uixò, se antojaba complicado que la afición no le envenenara desde bien niño. Es José Manuel González, 'El Poca' en los carteles. Pese a su juventud, hablamos de un chaval maduro, con los pies en la tierra, padre de familia ya y que con su valor, quietud, temple y magisterio se adjudicó el pasado fin de semana, en apenas veinticuatro horas, el XXII Concurso Nacional de Recortadores de Valencia y el título de Maestros de la Calle en Castellón. No hay otro precedente de dos éxitos tan seguidos en ambas capitales. Cuentan que Sergio Delgado lo hizo en dos domingos consecutivos con el añadido de que en ambos se jugaron toros cerriles. 'El Poca', sin embargo, triunfó en Fallas con los toros de Jandilla y en Magdalena con los animales de corro de Arriazu. Un todoterreno, en realidad un pedazo de torero a cuerpo limpio.

«Estoy muy contento. Ganar en Valencia y al día siguiente en Castellón te hace sentir un orgullo increíble y una satisfacción personal muy grande. El de Maestros de la calle lo había conseguido ganar el año pasado y tenía muchas ganas de volverlo a conseguir, las cosas como son. Mientras que lo de Fallas es un sueño hecho realidad, ya que hablamos de un certamen que a cualquier recortador del circuito le encantaría ganar», afirma 'El Poca', que atiende la llamada de LAS PROVINCIAS en un descanso de su jornada laboral. Y es que, los recortadores, al contrario de lo que sucede con el toreo en la plaza, siguen sin estar profesionalizados y deben ganarse el pan cada día en otros menesteres. «Fuera de la plaza mi día a día es el trabajo, mi niña, los amigos y la familia, como cualquier persona de la calle. Ojalá esto fuera una profesión. A mí y a todo el mundo le encantaría vivir de manera profesional de lo que le apasiona. Y el que diga que no, miente. Me encantaría vivir de esto, que estuviese profesionalizado, que día a día en los concursos que participáramos cotizáramos y que estuviese bien pagado, pero.», manifiesta José Manuel, quien desgrana los motivos por lo que no es así: «El problema de todo esto es que somos mucha gente y cada uno tiene una forma de pensar. Si no nos aclaramos para un día concreto imagínate para hacer una unión. Pero te digo otra cosa, si por ejemplo nos unimos los veinte muchachos que estamos en el circuito con más fuerza, luego llegan cuatro o cinco por detrás y dicen que van por menos dinero, el festejo se acaba dando igual. Hay mucha gente que les da igual pasar por el túnel, hay gente que pagaría por participar en un concurso como el de Valencia y en muchas otras plazas. Así es complicado llegar a vivir de esto, existe una competencia desleal muy fuerte».

Descartada la rentabilidad económica para alguien que pone su vida en juego siempre que salta a una plaza, desgrana los triunfos de las últimas fechas. 'El Poca' afirma que los más bonito de todo es «la manera en que lo estoy disfrutando, con mi gente, con mi familia, con mi niña Triana que acaba de cumplir un añito y es lo más importante que tengo en la vida; lo he podido saborear junto a ella y es algo espectacular. El dinero está claro que es secundario y más cuando ganas en un sitio de la trascendencia de Valencia, lo que de verdad importa es disfrutarlo y poder llevarte el trofeo a casa», comenta antes de pormenorizar que al coso de la calle Xàtiva llegó «con muchísimas ganas. Tenía un grupo eliminatorio muy fuerte -se refiere a Juan Nieto, Cuatio y Use-, con tres tíos que son tres torerazos. Es más, cuando ejecutaron su primer ronda pensé ¿qué hago yo ahora? Pero me metí en el papel y tiré para adelante. Una vez me nombraron para pasar a la final, que podríamos haber pasado cualquiera porque mis tres compañeros estuvieron extraordinarios, me emocioné y ya fui a ganar, a dejarme la piel. Tenía muchas ganas de poder estar tan a gusto y tan bien. Por fortuna lo conseguí».

Eso fue el sábado 18 por la mañana. Al día siguiente, en horario matinal, se adjudicaba en Castellón el título de «Maestros de la Calle», en este caso ante animales de corro y tras enfrentarse al famoso toro «Brujo», de Arriazu, en la final. Explica las diferencias a la hora de afrontar retos tan distintos: «Con el toro cerril te puedes sentir mucho más torero y sacar lo mejor del arte que llevas dentro. Con el ganado autóctono, que muchos de sus animales tienen cincuenta o sesenta salidas, la suerte no es tan limpia, te tienes que adaptar a lo que el animal te pida, no puedes controlarlo».

La cuna del toro

Valor, mucho valor, temple y ajuste fueron las claves de la victoria de un recortador que explica que lleva jugando al toro desde que era prácticamente un niño. «Soy de La Vall y como sabéis aquí la afición al toro es tremenda, con festejos todo el año y muchos barrios. Tienes el toro prácticamente a la puerta de tu casa y es difícil que no te cautive. Jaime Orenga, Cristian Blanco y yo somos amigos de toda la vida y siempre hemos vivido esta pasión juntos. Con trece o catorce años ya íbamos al toro por los barrios de nuestro pueblo, haciendo el tonto, recortando cuatro vacas y empezando a pasar miedo. Todo eso fue a más, de la vaca pasas al toro, y del toro a las plazas. Recuerdo que de nano mis ídolos eran César Palacios, El Tavi y El Langosta, para mí eran dioses», manifiesta entre risas, antes de detallar que ahora es él quien siente el cariño de la gente, especialmente el de los más pequeños. «Es bonito que te quieran y que sobre todo los más pequeños te admiren. En la época de los recortadores que te he nombrado no existían las redes sociales y ese calor y el cariño que sentimos nosotros cada día les llegaba menos, pero eran admirados por todos, tanto o más que ahora».

En cuanto a sus preferencias a la hora del toro al que enfrentarse, no duda: «Me gusta el encaste Santa Coloma, Saltillo, que los toros desarrollen picante y chispa. Un toro demasiado noble no me gusta para expresarme y creo que desluce más lo que hago con él que los que te he citado anteriormente. Me gusta que se metan mucho en la suerte».

'El Poca', lejos de conformarse, no se detiene. Hoy mismo estará en Castellón moviendo los capones de Arriazu, el sábado en una exhibición de quiebros con Juan Nieto y Cristian Blanco, mientras que el domingo, también en la capital de la Plana, participará en el concurso «Dioses de la Arena» con toros de García Jiménez en busca de un triplete que le haría entrar definitivamente en la leyenda. «Es muy muy complicado, pero voy a poner todo de mi parte», avisa. Será un compromiso más de una temporada que se presenta larga, como las anteriores. «Suelo empezar en febrero y acabar a finales de octubre. Al dedicarme a todo, mover vacas, anillas, recortes. acabas sumando muchos festejos. Sí que es cierto que lo que no me gustaría que ahora se aprovecharan del buen momento que atravieso. Ganar en plazas grandes tiene más repercusión, pero llevo cuatro o cinco años a este nivel. He trabajado siempre con las mismas empresas y lo seguiré haciendo. No quiero que me llamen los que antes no me querían ver porque haya ganado en Valencia y Castellón».

La temporada se hace pesada, sobre todo por los trayectos en coche. «A mi coche, que no siempre lo llevo yo porque nos vamos turnando entre los compañeros, le hago más de 25.000 kilómetros cada temporada. Muchos días te despiertas en Navarra y te acuestas en Castellón y no sabes donde estás. Llegas a pensar qué haces aquí pero la afición y la pasión por el toro lo compensa todo».

En Valencia, 'El Poca' se llevó el certamen con tres quiebros inverosímiles que pusieron la plaza en pie en una final en la que compitió con Paco Ojeda, Peta, Paquito Murillo y su amigo del alma Cristian Blanco. Los toros de Jandilla, bien presentados, ofrecieron un variado y aceptable juego y el festejo sirvió para que Simón Gómez, de Museros, se despidiera de los ruedos.