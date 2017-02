Un juzgado declara nula la inhabilitación del expresidente de Carrera de Malilla y su mujer

valencia. Después de cuatro años, la Justicia les ha dado la razón. Un juez ha fallado que no había razón para inhabilitar del cargo al expresidente de la falla Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, Julián Caballero, y a su esposa y también directiva en aquel momento de la comisión, Maribel Molina.

Los hechos se remontan a 2013, cuando falleros que luego formaron parte de la nueva directiva denunciaron ante la Junta Central Fallera al matrimonio y a una tercer persona, Luis Ángel Morant, por una presunta mala gestión de las cuentas de la citada comisión de Malilla.

La asamblea de presidentes de febrero de 2014 decidió sancionar a Caballero con tres años de inhabilitación para cualquier cargo directivo en una falla ; dos años para Molina y otros dos para Morante, pero ahora una sentencia del 21 de diciembre de 2016 falla que «las citadas inhabilitaciones no son conformes a derecho y en consecuencia, procede la anulación».

La sentencia ya es firme, con fecha de 27 de enero de 2017, puesto que no se ha interpuesto recurso, y condena al Ayuntamiento de Valencia al pago de las costas del juicio.

Tras conocer el fallo, la familia Caballero Molina apunta que está estudiando «emprender acciones legales ante el error de la Junta Central Fallera, así como a la falla Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch o aquellas personas o medios que faltaron a la verdad causando daños y perjuicios a su imagen pública y probada durante los tres años de procedimiento judicial en los que se vertieron injurias y calumnias».

Cabe recordar que si bien el área de Incidencias de la Junta en su momento consideró que sí cabían las sanciones, en un estudio posterior la comisión de recursos -formada por tres falleros- opinó que no procedían las inhabilitaciones. A pesar de ello, en una posterior asamblea de presidentes, los asistentes votaron que sí había que penalizarlos, sanción que se hizo efectiva.

Ahora la Justicia deja claro que fue una decisión inadecuada, pero la familia explica que ya tomarán acciones legales par defender su honor, puesto que ya han cumplido el periodo de inhabilitación.

No es el primer juicio que ganan por este tema. Ya que la falla les llevó por la vía Penal, atribuyéndoles delitos societarios y de apropiación indebida, pero el juzgado les desestimó en dos ocasiones (enero y febrero de 2014) la denuncia y se archivó por no haber indicios de delitos. A pesar de que la nueva directiva recurrió a la Audiencia Provincial, esta desestimó el recurso manifestando que «en el caso que nos ocupa no se puede sostener que estemos ante la presencia de algo delictivo» y se archivó en 2014.