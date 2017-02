La SGAE cobrará derecho de autor a las fallas por la música de verbenas y variedades

valencia. Se avecina tormenta para las fallas y sólo a dos semanas de la Crida en las primeras Fallas Patrimonio de la Humanidad. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha puesto en marcha una campaña para cobrar a las comisiones de Valencia el derecho de autor por el uso de la música en verbenas y espectáculos de variedades.

La ley que ampara la recaudación de este impuesto no es nueva, ya llevaba años operativa, pero después de varias ediciones de advertencia, la sede valenciana de la Sgae ha dado el paso firme para reclamar este pago a los colectivos falleros que, a pesar de ser asociaciones culturales sin ánimo de lucro, no están exentas.

Si en plenas Fallas de 2013 fueron los inspectores de Hacienda los que llamaron a las puertas de los casales, estos meses han sido los agentes de la Sgae. Los directivos de falla llevaban meses con la mosca detrás de la oreja, ya que habían advertido en la asamblea de presidentes del problema. Posteriormente, en varias asambleas, el secretario general, Pepe Martínez Tormo, y el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, explicaron que estaban en conversaciones para renovar el convenio y que sólo podían adelantar que se ofrecía un descuento del 25% a las fallas, pero no ha sido hasta el jueves cuando se ha constatado.

Y es que la Junta ha remitido a las comisiones una copia del convenio que este organismo ha firmado con la Sgae y que regula la situación y fija el descuento del 25% a las comisiones que se adhieran para pagar el canon por el uso de la música.

Aunque el cobro hace referencia a una ley vigente, las comisiones no se han enterado hasta ahora de la campaña y de que la Junta ha firmado un convenio -en activo desde el 20 de enero y hasta diciembre de 2020-, cuyo contenido desconocían.

En este documento se reflejan las tarifas. Serán de un 7% para las verbenas o discomóviles en la que los organizadores no cobren entrada y en el caso de que sí se cobre, se aplica un porcentaje sobre la taquilla.

Para los espectáculos con variedades se aplicará un 8,5%, tal como explica Álvaro Oltra, director de la Sgae en la Comunitat Valenciana. Y si es un acto tipo verbena pero que no tiene un presupuesto, se aplicará un fijo de algo más de 90 euros.

A la pregunta de por qué no se ingresaba de forma generalizada y ahora la Sgae lo reclama, su director, Álvaro Oltra, explica que «había algunas fallas que cumplían y en otros casos eran los promotores que contrataban con la comisión los que hacían el pago, pero hemos visitado a comisiones que no pagaban y apelaban a que fuéramos a la Junta».

Oltra añade que «igual que la Undef, con los moros y cristianos, negociaron un convenio, ahora lo hacen las fallas. También las gaiatas de Castellón y las hogueras de Alicante, a título individual, lo pagan».

La medida ha generado malestar en el mundo fallero, pero añade que no hay moratoria. Oltra comenta que «el 7 de mayo de 2016 ya hicimos unas charlas informativas a los presidentes en la Junta, y nuestros delegado han ido visitando casales».

Sobre la posibilidad de imponer multas, aclara que la Sgae «no pone multas, pero como gestora de los derechos intelectuales, los reclama. Apostamos por mediar y la vía judicial es el último recurso». A pesar de ello, reconoce que en algunos casos se ha llegado a ese extremo.

Han fijado ya hasta un plazo, el 1 de marzo, para que las fallas presenten una hoja de compromiso de adhesión y reclaman la entrega de un listado de los actos con música que tienen previsto realizar y los presupuestos, para calcular los cobros.

Rechazo fallero

Desde colectivos falleros, como la Interagrupación, critican duramente la puesta en marcha de esta campaña. Su presidente, Jesús Hernández, comenta que no es justo que «se ponga en marcha a un mes de las Fallas cuando en las asambleas de presidentes nos venían diciendo que se estaba negociando todavía».

Hernández no está de acuerdo con la acción de la Sgae y se pregunta por qué se hace ahora, «cuando las fallas teníamos un amparo de la Junta, que pagaba un fijo por los pasacalles, obras de teatro y presentaciones. Quieren sacar dinero de las verbenas cuando no tenemos beneficio alguno, nos cuesta mucho esfuerzo pagarlas». A título particular, opina que «habría que plantearse hacer una huelga de festejos».

El concejal Pere Fuset y el secretario general de la Junta, Pepe Martínez Tormo, insisten en que se trata de una ley estatal. «La Sgae estaba ya visitando las fallas para que lo pagaran y nosotros lo que hemos hecho es conseguir una rebaja del 25%». Aunque en realidad este descuento es el que ya logró la Federación de Municipios y Provincias.

Fuset añade que «hay que conseguir que las asociaciones culturales no lo paguen o que paguen menos, pero mientras no se cambie la ley, se ha cerrado este convenio».

Fuset argumenta que consultó con Intervención municipal, «para ver si podíamos asumir este tema, pero nos dijeron que no era legal. No se podía calcular una tarifa plana porque hay fallas que hacen varias verbenas con unos precios y otras con otras cantidades o comisiones que no organizan».

Muchos falleros comentaron ayer enfadados que nuevamente se aprueba un tema que va a afectar de forma directa a las comisiones sin que se haya aprobado antes de firmarse en el pleno ni en la asamblea de presidentes, órgano soberano.

Sobre este punto, Martínez Tormo dijo ayer que «no tiene por qué pasar antes por la asamblea el convenio» y tanto él como Fuset añadieron que la adhesión no es obligatoria «pero hemos conseguido las mejores condiciones». Eso sí, el que no se una, no se vería beneficiado por el descuento del 25%.

El concejal del grupo popular Félix Crespo opina que Fuset ha dejado a las comisiones «a la merced de la Sgae y sin protección». Argumenta que Fuset no se puede escudar en la rebaja lograda, «porque más ventajoso que el anterior convenio, donde las comisiones no pagaban nada, es imposible. Ahora han negociado un gravamen con una ausencia de transparencia». Lanza la idea de que «el concejal abandone redes sociales y explique a las fallas de por qué no lo se ha consensuado».

También indica que preguntaron por la partida que la Junta destina a la Sgae, «y el presupuesto era de 55.000 euros, lo mismo que otros años. Una vez más hay falta de previsión. Conocían el problema y las visitas de los inspectores y al comienzo de la fiesta generan un conflicto a las fallas, que ya tienen los presupuestos cerrados».