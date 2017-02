Un pedazo del campo bravo en el corazón de la huerta de Valencia

valencia. Entre naranjos, a apenas una docena de kilómetros de Valencia y en pleno corazón de l'Horta Nord, se pueden encontrar toros bravos. Solo hay que preguntar en Museros por el camino que te lleva hasta los corrales de Paco y Julio, seguir las indicaciones y darte de bruces con un pedacito del campo bravo sin necesidad de recorrer cientos y cientos de kilómetros en busca de la sierra madrileña o la dehesa andaluza. Allí, en unas cuidadas intalaciones, hace veinte años -se cumplirán el próximo mes de noviembre- que Francisco Celda y Julio Rodrigo emprendieron la tarea de convertir su afición a los toros en un modo de vida.

Julio, nacido en Massamagrell, y Paco en Museros, son además de los gerentes del negocio, amigos desde hace másde cuarenta años. Una amistad fraguada en la afición a los bous al carrer, consolidada en los viajes a embolar juntos por los pueblos de la provincia y que dio paso a lo que conocemos como Corrals l'Afició en cuanto se lo propusieron de una manera muy valenciana: almorzando un sábado por la mañana cualquiera. «El nombre no podía ser otro; esto surgió por afición y ese fue el nombre que elegimos», manifiesta Julio Rodrigo, quien pormenoriza: «aunque ya nos dedicábamos desde hacía varios años a la compra a las peñas de la carne de los toros cerriles que acababan en el matadero, fue en 1997 cuando decidimos comenzar con los corrales. En primer lugar solo con el pupilaje y siguiendo la comercialización de la carne y la recogida por la noche de los animales para su sacrificio». Lo explicamos. El pupilaje, en el caso de los toros que pisan las calles de nuestros pueblos, consiste en descargarlos en la explotación de Museros, donde en cuidados corrales individuales se reponen durante al menos dos días del largo viaje por carretera procedentes desde sus fincas de origen. «Les viene fenomenal. Antiguamente iban directos a los pueblos en los propios cajones de las peñas y aquello afectaba a su comportamiento. Aquí descansan, beben y comen y llegan a la calle con todas sus facultades intactas». Incluso en los peores años para la venta de carne, con la enfermedad de las 'vacas locas', siguieron con la actividad, con los cuantiosos y vitales ingresos para las peñas que ello supone. El secreto no fue otro que mucho trabajo y tramitar la documentación necesaria para ello. En esta actividad fueron pioneros y ahí siguen, a diferencia de los que a través de la competencia desleal, el abaratamiento de los precios y la poca profesionalidad, se quedaron en el camino.

Es a partir del año 2000 cuando deciden ampliar la explotación y el mercado con la venta de toros cerriles. «Eso sí que es un verdadero ejercicio de afición», afirma Francisco Celda, que lo fundamenta en el escaso margen de beneficio que esta actividad genera por «lo complicado del manejo del ganado bravo». Las bajas, motivadas en su mayor parte por las peleas entre los toros, no son demasiadas cada año, pero condicionan mucho el balance final del ejercicio. Y eso que en Corrals l'Afició el cuido de los animales es ejemplar. Para ello cuentan con un veterinario en la explotación, Vicente Benet, que se ocupa del saneamiento, las curas, los imprevistos. y de la colocación de las fundas en los pitones, que también han llegado a Museros con el objetivo de evitar males mayores. «Dicho todo esto no nos quejamos. Todos los años la veintena de toros que ponemos a la venta salen de los corrales y como te decía más que la cartera alimentan nuestra afición por este animal único. No hay día que no vengamos, mañana y tarde, a darles una vuelta, a echarles de comer. y ya sabes que el toro bravo no entiende de horarios ni de días marcados en rojo en el calendario», pormenoriza Paco. Ganaderías punteras y de prestigio han estado siempre presentes en el corral. Para muestra, un botón: Núñez del Cuvillo, Juan Muriel, Román Sorando, Jandilla, Cayetano Muñoz, Los Guateles, Guardiola, El Torero, Salvador Domecq, Gerardo Ortega, Hernández Plá, Torrestrella, Las Ramblas.

La joya de su corral es un toro negro que luce el hierro de Gerardo Ortega y muestra gran trapío

Para este temporada

Este año la colección no es menos importante. Toros de Gerardo Ortega, Torrestrella, Villau, Millares, Cayetano Muñoz, Espantalobos, Torremilla y Río Grande aguardan destino. De entre todos, un toro negro marcado con el número 37 se sale de ojo. Luce el hierro de Gerardo Ortega y es un auténtico espectáculo de trapío y hechuras. De ovación de salida en cualquier plaza de primera. Paco, sabedor de que hemos reparado en él y como hombre que se mueve como pez en el agua en el negocio del trato, dispara pronto: «¿es bonito, eh? ¿cuánto crees que vale?»". Pero como LAS PROVINCIAS no ha llegado a l'Afició a comprar nada, le invitamos a que sea él mismo el que fije el precio para ponerlo en el mercado. «Solo te diré una cosa, por menos de 7.500 euros no saldrá de casa. Y no por nada, sino porque consideramos que los vale y porque las comisiones se van a Andalucía para acabar pagando cantidades superiores por toros que en muchas ocasiones tienen un defecto que este animal tan bello que tienes delante no tiene». Nos ha quedado claro.

Los toros vuelven a valer dinero estos últimos años a diferencia de lo que ocurría entre 2006 y 2011. Y es que, ante el descenso del número de corridas que se celebran en las plazas, las ganaderías de postín han reducido las vacas madre a prácticamente la mitad y el excedente para el festejo popular es mínimo. «Atrás han quedado los años en que por 3.000 euros una peña podía comprar un toro bueno, cuando digo bueno es de cabecera de camada. Ahora los siete u ocho mil euros no te los quita nadie. De hecho se los piden todos los días a los chicos de las peñas que viajan a comprarlos», comenta Francisco Celda.

Pero no queda ahí lo que en Corrals l'Afició ofrecen a las comisiones. De un tiempo a esta parte también cuentan con dos plazas portátiles con capacidad de dos mil quinientos espectadores cada una que alquilan, montan y desmontan a quien lo requiere; el alquiler de todo tipo de obstáculos para los festejos, el de corros portátiles, sin olvidar los portes de camión para los toros cerriles. y hasta la gestión completa de un evento taurino con la organización de encierros, sueltas de vacas o concursos de recortadores. Un negocio muy serio en el que además de Julio y Paco tiene mucha parte de culpa en el éxito la colaboración de gente como Francisco Devis 'Meji', Ángel, Jorge o Jaime además de, por supuesto, la confianza de los clientes.