La vida consagrada tiene rostro de mujer

Son más las mujeres que los hombres. El retrato de la vida consagrada en la diócesis muestra un indiscutible rostro femenino. Las cifras no dejan lugar a dudas. Ellas representan el 84% de la vida que anima los Institutos de Vida Consagrada, comunidades contemplativas y de apostolado o los Institutos Seculares presentes entre los valencianos. En la diócesis residen 3.900 monjas, mientras que los monjes -algunos de ellos sacerdotes- suman 700, según los datos que facilita el arzobispado.

El perfil que se descubre entre los muros de los distintos tipos de comunidades asentadas entre los valencianos -incluidas las contemplativas-, no es exclusivo de la diócesis. En el resto de España la situación es parecida. El 75% de quienes un día escogieron un compromiso absoluto con su Fe, son mujeres, según dio a conocer la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), según informó Europa Press. El organismo explicó que el total de religiosos -hombres y mujeres- asciende a 41.974. Además, de 9.000 monjas y monjes de clausura.

Son cifras que salieron a la luz con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El dominico Martín Gelabert, vicario de Vida Consagrada del Arzobispado de Valencia, en declaraciones a LAS PROVINCIAS recordó que esta manera de vivir la fe en la diócesis la definen los carismas de 32 congregaciones y órdenes masculinas, 60 femeninas y una docena de Institutos Seculares.

Todos estos datos llegaron días después de que -a final de enero- el Papa lamentara un debilitamiento de la vida consagrada que es consecuencia de que «las reglas económicas sustituyen a las morales». Bergoglio advirtió de que «estamos frente a una 'hemorragia' que debilita la vida consagrada» que consideró necesario, según informó Efe, «mantener viva» a través del camino «según la lógica del Evangelio».

La descripción que facilitó Gelabert marca las coordenadas del presente. ¿Y el futuro? Los frutos no son gen0erosos, pero no han cesado. Martín Gelabert aclara que la llegada de vocaciones no es la de otras décadas, «como los años 40 0 50, si bien hay un goteo de entradas que se mantiene». Añade a su afirmación del ejemplo que aportan los escolapios, «que han abierto en Valencia el noviciado» de la orden y cuentan con «cuatro o cinco novicios». Gelabert apunta que en la actualidad «hay más posibilidades de elegir» la manera de vivir el compromiso cristiano y cita la importancia de los movimientos laicales.

Advierte también de que al igual que cada vez se llega más tarde al matrimonio, también hay vocaciones tardías, incluso en torno a «unos cincuenta años. Hay una revitalización de vocaciones de mayor edad». En cuanto al origen de quienes llaman a la puerta de algún noviciado asegura que «llegan de América y de África, y también españoles». Habla de «mitad y mitad». El registro de religiosos y religiosas en España, como apuntó CONFER, encierra un descenso de un millar al comparar 2016 con el año precedente al pasar de 42.921 a 41.974.

María Rosario Ríos, presidenta de CONFER explicó que el descenso se debe, sobre todo, a traslados y fallecimientos y no tanto a abandonos, de los que alertó el Papa recientemente. Precisó, en la línea que apunta el vicario, que las vocaciones aunque hay «algunas», no se dan «en la proporción que hace 40 años».