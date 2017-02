Campanas en Valencia: Un sonido con identidad propia

No hay duda al respecto. La noticia protagonista de la semana en ámbito cultural valenciano ha sido la prohibición de tocar campanas a algunos templos cristianos. La causa, en palabras de la autoridad competente, es la contaminación acústica que producen. Poco ducho en cuestiones políticas, permítanme presentarles un breve recorrido sobre la historia de un instrumento que trasciende incluso los componentes musicales y/o religiosos. Les adelanto que, por ejemplo en 1348, Mislata fue testigo del empleo de una campana como herramienta para un enrevesado tormento de inspiración bíblica. Si desean saber cuál, tendrán que continuar la lectura. Pero nada más lógico que empezar por el principio.

Origen

Mucho antes de la eclosión del cristianismo ya se fabricaban campanas o mecanismos de percusión análogos en muchas culturas remotas como la china y la egipcia. Las campanas, ya en su forma actual, no faltaron en la Roma clásica, donde recibían un nombre de lo más coherente si pensamos en el sonido que emitían. El 'tintinnabulum', muy similar a la campana que todos tenemos en mente, hacía las veces de timbre, pero también advertía a determinadas colectividades de fenómenos meteorológicos y astronómicos. En relación a la cultura judeo-cristiana, la primera referencia explícita sobre la campana alude al instrumento incluido en la vestimenta de los sacerdotes judíos, aparece en Éxodo 28, 33-35. Yavé ordenaba a Moisés: «En la parte inferior pondrás granadas de jacinto, de púrpura y de carmesí, alternando con campanillas de oro, todo en derredor; una campanilla de oro y una granada sobre la orla de la vestidura, todo en torno. Aarón se revestirá de ella para su ministerio, para que se haga oír el sonido de las campanillas cuando entre y salga del santuario de Yavé, y no muera». La historia de la campana daría un giro radical con la consolidación del cristianismo, momento en el que también recibió el nombre con el cual la conocemos. Esto ocurrió según algunos historiadores entre los siglos V-VI después de Cristo. Concretamente en una región meridional de la actual Italia, en Campania, territorio donde despunta la ciudad de Nápoles. Allí tenían especial protagonismo unas cráteras (vasijas para mezclar líquidos) conocidas como 'vase campane'. Éstas adoptaban una forma muy similar a la que más tarde estandarizaría el conocido instrumento, pues precisaron únicamente la modificación del giro de su estructura y la adición del badajo que percutía en su cara interna. Entre la historia y la leyenda, se ha señalado a San Paolino de Nola (ciudad de Campania) como el creador de la campana cristiana. Más relevante que la discutible autoría fue la nueva funcionalidad que adquirió sobre todo a partir del siglo VII. El papa Sabiniano, pontífice entre los años 604-606, introdujo la medida de hacer sonar las campanas a las horas canónicas y durante los anuncios de la celebración de las misas.

La cristiandad convirtió la campana en el instrumento para congregar a los fieles

Pedro IV fundió las campanas usadas por los rebeldes a su causa y les obligó a bebérselas

Las primeras campanas

A partir de entonces fue convirtiéndose paulatinamente en un símbolo de la cristiandad, aunque dada la situación del territorio valenciano, a la sazón bajo dominio musulmán, no sería un objeto predominante en nuestra ciudad. Con todo, probablemente las campanas sonarían en los primitivos templos cristianos, destacando San Vicente de la Roqueta, que por cierto, de manera excepcional, podrá ser visitado durante las jornadas de puertas abiertas que se celebrarán entre el 18 y el 25 de febrero. Debe recordarse que los mozárabes (la población hispánica a la que se le permitió conservar su religión cristiana) sufrieron la prohibición de construir nuevos templos, pero estaban autorizados a reparar y mantener aquellos edificios que ya estaban dedicados al culto cristiano y que no habían sido transformados en mezquitas. Mientras tanto, el resto de la cristiandad convirtió la campana en el instrumento por excelencia para congregar a los fieles. Una circunstancia que no pasó desapercibida por los más afamados guerreros defensores del Islam. Las campanas se convertirían en el objeto más preciado de las huestes islámicas, sabedoras del valor simbólico de la campana para la fe cristiana. Si siguen la ficción de TVE 'Al final del camino', conocen el marco perfecto para situar un increíble episodio: las campanas originales que ostentaba la catedral de Santiago, el nuevo núcleo de la peregrinación de la cristiandad, fueron tomadas por el temido Almanzor durante una razia a la capital compostelana en el verano del año 997. Como muestra de su poder, hizo arrastrar esas campanas a los esclavos que había capturado. ¡Desde Santiago de Compostela hasta Córdoba! Allí, en la hermosa mezquita que estaba ampliando, utilizó las campanas para transformarlas en lámparas de aceite con las que iluminar el edificio.

En Valencia todo el panorama se transformó con la conquista de Jaime I. El monarca distribuyó la ciudad en parroquias para organizar el desde entonces territorio cristiano. En ellas, los campanarios o espadañas albergaban unas campanas cuya fundición era todo un acontecimiento repleto de rituales y advocaciones para la mediación divina, como estudió en un caso concreto José Sánchez Real en su pequeño pero interesante libro 'Fundición de una campana en 1405'. Volviendo al siglo XIII, San Nicolás es una de esas primigenias parroquias aludidas más arriba. Está de enhorabuena porque ya hay programada una segunda fase para su restauración. No obstante, es testigo de un silencio desconocido. Al parecer por un vecino que ha conseguido acallar la campana Vicente, allí presente desde mediados del siglo XVIII. San José de la Montaña, Santos Juanes y la iglesia de los Escolapios le han seguido.

Durante los casi ocho siglos que han sonado las campanas en Valencia, no solo han servido para congregar a la cristiandad. En 1348 se produjo un alzamiento contra la autoridad del rey Pedro IV. Sofocada la rebelión, el monarca hizo fundir las campanas con las que se había llamado al reclutamiento de los sublevados. Seguro que lo imaginan, el rey les obligó a bebérselas. Un castigo de lo más disuasorio, quizá inspirado en el becerro de oro que Moisés convirtió en polvo y mezcló con agua para que los idólatras que lo habían fabricado se lo bebieran. Las campanas también se usaban por los enfermos de lepra para advertir su presencia, o por los hijos de los caballeros valencianos, que las incorporaban a su juguete predilecto, el aparejo ficticio para las justas, como podrán observar si se fijan en el alfarje de la antigua Casa de la Ciudad, hoy en la Lonja de Valencia.

Las campanas hoy

Si atendemos exclusivamente a la información horaria, los relojes de muñeca y dispositivos móviles han convertido en innecesario el toque de las campanas. La hora ya no se escucha, se lee. Sin embargo, los campanarios y el consecuente repique de las campanas suponen una seña de identidad de abrumadora presencia. Fueron y son una parte esencial de nuestro entorno. Durante siglos han marcado la vida laboral, social y emocional de nuestros antepasados: toques de difuntos y de nacimientos que especificaban condición social y sexo de los afectados, repiques que advertían del inicio de la jornada y del cierre de murallas, de la proximidad de una tormenta, de la inmediatez de la batalla, de la declaración de un incendio, de una entrada regia... Una lista interminable -también con factores ajenos a la religiosidad-, cuyo común denominador era su relación con una causa pública representativa para la colectividad. Aquella antigua colectividad, la masa social, lógicamente se ha transformado. También las vías de transmisión de información. No obstante, buena parte de la población actual continúa percibiendo el toque de campanas como un claro signo de vitalidad urbana.

Por un lado la comunidad católica percibe una serie de emociones plenamente arraigadas que, a día de hoy, sólo pueden ser transmitidas por las campanas. Es el caso de los volteos conmemorativos. Además, el asunto no debe circunscribirse únicamente a una cuestión de fe. Muchos valencianos no creyentes también participan de la historia de la ciudad, y las campanas -con su particular resonancia y tradición- forman parte de ella, al igual que las construcciones que las albergan. Muchos son los que piensan que las campanas siguen siendo útiles desde múltiples perspectivas: funcional, emocional, patrimonial, simbólica, romántica. Quizá por eso conviene preguntarse si la prohibición del toque de campanas en algunas iglesias valencianas es un peligroso paso para un bien que, sí o sí, ha de preservarse y transmitirse a generaciones futuras. Las campanas no forman parte de la banda sonora de una generación, sino de una cultura de tradición milenaria.