Puçol, una década de toros honrando a Sant Antoni

Con una semana de retraso debido al temporal de frío, lluvia y nieve que azotó la Comunidad Valencia y que obligó a aplazar los festejos, la Asociación Cultural Bou de Sant Antoni de Puçol celebrará su décimo aniversario. Una efeméride, que como viene siendo habitual los últimos años, se conmemorará con un programa variado, un cartel en el que el toro será el principal protagonista pero en el que también se dará cabida a actos festivos, gastronómicos y religiosos. La entidad, que cuenta en la actualidad con una veintena de socios y multitud de colaboradores, recuperó en 2008 -y tras un largo paréntesis de 25 años- la tradición de organizar toros en el municipio en torno a la festividad de San Antonio Abad.

Fue a mediados de la década de los años setenta cuando se inician en la localidad los festejos en honor al patrón de los animales. Más concretamente, es en 1975 y en la calle Palacio y adyacentes donde se da el primer festejo, donde fue exhibida la legendaria vaca 'Marisol' de la ganadería de Vicente Peris. Asimismo, a finales del citado año, se realiza un festejo taurino con el toro 'Tabernero' de la ganadería de Jerónimo García Romero por las calles San Antonio, Barreres y contiguas, actual recorrido del toro de Sant Antoni. Los festejos taurinos tuvieron continuidad hasta junio de 1983, cuando se celebró el último festejo hasta su recuperación hace nueve años.

A lo largo de esta década de existencia, los miembros de esta asociación han sabido conjugar a la perfección la apuesta por las ganaderías autóctonas, como el caso de El Saliner, Pedro Peris o Gerardo Gamón, con la adquisición y exhibición hasta la fecha de diecisiete toros cerriles: 'Peinado', de Los Guateles (2008); 'Perdigón', de Hermanos Herrero Fernández (2009); 'Sombrerito' y 'Holandés', de Hato Blanco (2010); 'Lanchero', de Manuel Ángel Millares (2011); 'Lenguaclara', de Torrestrella y 'Jienero', de Jiménez Pasquau (2012), 'Órdago' y 'Danzarín', de Marques de Domecq (2013); 'Talapinos', de Lora Sangrán y 'Picarón', de Arauz de Robles (2014); 'Napoleón', 'Desgarrado' y 'Bendecido', de Santa Ana y La Tejera (2015); y 'Lebreto' y 'Corregidor', de los Chospes (2016). De entre todos ellos, sobresalieron las actuaciones de 'Sombrerito' y 'Talapinos', que recibieron el galardón al toro más completo de la temporada en Puçol los años 2010 y 2014, respectivamente.

Para las fiestas de este año, la asociación ha reseñado dos astados de la ganadería salmantina de Vellosino, adquiridos en la finca castellonense de Sergio Centelles. «Estamos muy contentos, los toros están bien presentados y tienen buenas hechuras, ahora falta que también den buen juego en la calle y todo sería redondo», afirma Vicente Pérez, quien desde hace siete años se encuentra al frente de la ACT Sant Antoni. La ilusión reina entre los miembros de la entidad, el trabajo de todo un año está a punto de ver la luz. «Poco a poco te vas ilusionando, esto lo hacemos por pura afición y para todos nosotros supone un esfuerzo muy grande tanto de dinero como de tiempo», destaca el presidente de una peña que tiene claro cómo deben desarrollarse las fiestas. «Tratamos de implicar a todo el mundo, no queremos depender solamente del toro, no queremos sacrificar ningún acto del programa en beneficio de hacer un toro más o menos. Si el próximo año el mercado nos marca que sólo podemos adquirir un toro, así lo haremos porque nuestra idea es que todos se sientan representados en esta fiesta».

Niños, jóvenes y mayores, aficionados y no tan aficionados al bou al carrer, todos tienen su momento y su lugar en Sant Antoni. «Lo hacemos así porque durante estos diez años nos hemos encontrado con la respuesta y la aceptación de todo el mundo. Es muy bonito ver a los más mayores interesado e implicados en la Fiesta, verles participar tanto del toro como del resto de actos». Ahí radica el éxito de la asociación que ha visto cómo en todo este tiempo cuenta con un buen número de colaboradores. «Para los niños también hay dedicado todo un día, es bueno ir preparando el relevo y ver cómo se divierten jugando al toro», afirma.

El balance de esta década no puede ser más satisfactorio para la ACT de Sant Antoni. Diez años de sacrificio pero que han tenido sus satisfacciones. Partieron de la nada para recuperar la tradición de celebrar un día de toros en estas fechas y dos lustros después se han consolidado. «Los comienzos de cualquier cosa no son fáciles y los nuestros no lo fueron, nos encontramos con trabas pero al final nos salimos con la nuestra. Luego tuvimos que ir implicando a todo el mundo ya que era una fecha en la que no se daban toros y había que volver a acostumbrar a los aficionados».

En los dos últimos años los festejos taurinos han dado inicio el viernes noche con la tradición de embolar una vaca y un toro. Y este año volverán a repetir la fórmula con la novedad además de un encierro de seis vacas emboladas de la ganadería de Perera García. El sábado, tras la desencajonada de los dos toros ya mentados de Vellosino, se embolará por la noche un toro de Germán Vidal. El resto de actos han quedado partidos por culpa del temporal puesto que la pasada semana tan solo pudo celebrarse la misa en honor a Sant Antoni así como la romería con un cant d´albaes. Para este fin de semana hay programados diversos actos festivos para los niños con una xocolatà así como un encierro con carretones; mientras que la jornada del domingo será meramente gastronómica con las clásicas calderas y la cremà de la foguera que pondrán el broche a las celebraciones.