A una semana de la 'descoberta' de la Exposició del Ninot

valencia. Queda una semana para que las primeras escenas de las Fallas se conviertan en los protagonistas de un museo. Los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero son las fechas marcadas en rojo en el calendario de los artistas falleros para entregar las piezas que presidirán la Exposició del Ninot y que se debaten el primer impacto de las fiestas, es decir, el ninot indultat.

En los talleres se encuentran ahora mismo mimando estos ninots, dando pinceladas precisas y pensando en los últimos complementos que hagan estas figuras especiales y diferentes de las demás.

Queda una semana para la 'descoberta' y para que suba el telón por segundo año consecutivo de la sala expositiva del museo Príncipe Felipe, en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El museo Príncipe Felipe repite como escenario

Muchos artesanos apuestan por el realismo

El artista que en la pasada edición se llevó el gato al agua, Manolo Algarra, trabaja en su escena de Almirante Cadarso con mucha ilusión, como un niño con zapatos nuevos.

A la pregunta de qué busca con esta figura, la respuesta es clara. «Busco el voto popular porque quiero optar al indulto». Asegura que las escenas costumbristas arrasan.

En cuanto a la imagen que representa, lógicamente es un secreto hasta que se transporte al museo Príncipe Felipe, pero a modo de aperitivo, detalla que «está ambientada en el Mercado Central. Y hasta ahí puedo leer», bromea.

Se ha inspirado en el ambiente que se vivía en este mercado de atractivo internacional «allá por los años 50-60. Yo cuando era pequeño iba con mi madre los sábados, para ayudarle a llevar las bolsas, y desde un principio tenía muy claro que la temática de este año iba a ser esa».

Aunque no se pueden dar muchas más pistas, la composición tendrá tres personajes, «para que haya cierta comunicación y juego entre ellos», comenta Algarra.

Y buscando el preciosismo han creado complementos al mínimo detalle que hacen la escena muy real.

Este artista, con taller en la Ciudad Fallera, reconoce que «no es lo mismo ver unas escenas en la plaza donde plantas, a formar parte de la Exposició del Ninot, donde la gente puede ver la figura mucho más de cerca y centrarse en los detalles. Esta exposición es un marco incomparable y busco el efecto del realismo». Algarra pensó la escena en verano y en septiembre se empezó a crear. «Como quería hacer complementos muy realista tuve que empezar antes a buscarlos», añade.

Este artista ya tiene cuatro ninots indultats de Almirante Cadarso: el abuelo Valentín; un grupo de payasos; la escena de la cocina de la abuela y el año pasado, el 'cant del iaio'. Además, la figura dedicada a la economía sumergida de Maestro Gozalbo fue indultada para el museo del gremio de artistas.

Pere Baenas, artista que este año se estrena en Convento Jerusalén-Matemático Marzal, aportará la nota de color y ritmo este año con la falla inspirada en las películas de Bollywood. El artista con taller en Daimús detalla que «no voy a llevar abuelitos. Estará relacionado con una escena de baile». Además, añade que «siempre busco que la escena esté en consonancia con la temática de la falla, para que no se vea como una pieza hecha para la exposición y que no encaja con el resto».

Baenas indica que fue una de las primeras escenas que eligió y en septiembre comenzó a diseñarla.

Julio Monterrubio, que regresa a fallas grandes de Especial, ha preparado una escena sobre la música. «No he apostado por el realismo. Es una escena moderna y colorista. Hace una semana que la tengo terminada», comenta.

Quién sí llevará una pareja de abuelitos será Paco Giner, de Exposición-Micer Mascó, pero adelanta «que no será una representación al uso. No es un grupo tradicional porque lo llevo a mi terreno. No será una composición barroca. He buscado una composición que me gustara y me apeteciera hacer y se ha implicado todo el taller. Es una línea moderna y muy de Paco Giner».

Javier Álvarez-Sala llevará a la exposición al propio Atila, rey de los hunos. «Estará a los pies de Roma pensando cómo invadir Europa. El guión es de Carlos Sanz y el diseño del dibujo de Ramón Pla. Se modeló en 3D y la pintura tendrá mucha fuerza», comenta Javito.

En infantiles artistas como Iván Tortajada, en Maestro Gozalbo, hace una apuesta en la composición «por el uso del cartón y las texturas», comenta, en una falla que habla de las distintas maneras de orientarse.

José Gallego, que planta en Convento, asegura que ha apostado por hacer una escena «competente y visual» y añade que antes apostaba por el estilo moderno, pero vuelve ahora a lo clásico. Será un homenaje a la artesanía.

En el caso de Javi Fernández, de Sueca-Literato Azorín, llevará un diseño moderno y hará burla de todas las órdenes que los mayores dan a los niños.