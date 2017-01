Una de cal y otra de arena

H oy, a primera hora de la mañana, han partido en AVE hacia Madrid para acudir a Fitur la fallera mayor de Valencia, Raquel Alario, y su corte para estar presentes en el mayor escaparate del turismo mundial. Va como la mejor embajadora de nuestras fiestas. Con ella el presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, y otros vicepresidentes, y más en un año en que las Fallas acaban de ser declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Una costumbre, ir a Fitur, que nace allá por los años 80 cuando Enrique Real era presidente de la Junta. Se llegaba hasta cocinar una paella gigantesca que hacía las delicias de los presentes, pero, sobre todo, se asombraban de la espectacularidad del traje de valenciana. En los últimos años de mandato de Alfonso Grau, esta costumbre desapareció y en alguna ocasión como mucho en época de Lledó y el año pasado, bajo mandato de Fuset, fue solo la fallera mayor. Ojalá la presencia de Raquel y su corte sea un éxito y por supuesto tengan un excelente viaje. Muy bien, señor Fuset.

Por el contrario, creo que es un gran error que el próximo viernes, por primera vez en la historia dels Jocs Florals que organiza la centenaria entidad Lo Rat Penat, no asista la fallera mayor. Han justificado su ausencia por motivos de agenda. Entiendo que el señor Fuset, al escuchar la palabra Lo Rat Penat le salgan sarpullidos, más aún cuando por culpa de los 'dichosos' versos del libro fallero ha tenido dos graves revolcones en la asamblea de presidentes de falla. Pero Lo Rat Penat es Lo Rat Penat, la decana de las entidades valencianistas. Els Jocs Florals se vienen celebrando desde 1879, ahí es nada. Durante muchos años tenía una mayor proyección en la sociedad valenciana la regina dels Jocs Florals que la fallera mayor, figura que aparece mucho más adelante en 1931. Incluso en los años cuarenta la regina dels Jocs Florals era luego la fallera mayor de Valencia y viceversa. En 1948 la Junta decide organizar la presentación o exaltación de la fallera mayor de Valencia María Julia Martinez-Vallejo y Manglano se plagia el acto dels Jocs Florals. Se elige el mismo lugar, el teatro Principal, y el mismo ceremonial, incluso las músicas que suenan, el homenaje a Sagunto del maestro Rodrigo, y hasta la mismísima silla. La 'cadira d'or' que ocupará Noelia Durban como regina dels Jocs Florals el viernes es la misma en la que sentará Raquel Alario justo una semana después. El boato, la policía de gran gala, la banda municipal, todo tiene sus orígenes en el ceremonial de los Jocs Florals. Creo que aún está a tiempo señor Fuset de no hacer ese desaire a una entidad cultural, Lo Rat Penat, que tanto ha velado y trabajado por recuperar y potenciar nuestra cultura y nuestras fiestas, pues no olvidemos que instituyó el concurso de llibrets de falla, el de 'miracles de Sant Vicent' o el de cruces de mayo.