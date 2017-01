Espolines con nombre propio para Leonor y Sofía

valencia. La princesa Leonor y la infanta Sofía tendrán en unos meses sus propios trajes de indumentaria valenciana. Las hijas de los Reyes, don Felipe y doña Letizia, recibirán en Madrid los apreciados espolines, con ricas sedas tejidas a mano, con las que tantas mujeres valencianas sueñan. Se trata de un obsequio conjunto que realizará un grupo de artesanos valencianos coordinados por Enrique Marzal.

Este indumentarista es desde hace muchos años proveedor oficial de la Casa Real Española y cada vez que hay un acontecimiento importante, lo inmortaliza con un recuerdo.

Como explica Marzal, cuando nacieron las infantas «ya les enviamos un traje de valenciana tipo 'volcà', abierto por atrás y que sirve tradicionalmente para cristianar a los recién nacidos, pero también les quisimos obsequiar con un corte de tela para cada una pensando en que el día de mañana, cuando ya fueran más mayorcitas,sobre unos 8 años, se podría volver a confeccionar un traje completo de valenciana».

Ahora que la princesa y la infanta ya tienen 11 y 9 años, la Casa Real ya se ha puesto en contacto con el indumentarista valenciano para dar forma al proyecto. «De aquí a marzo estamos en plena vorágine de preparar los trajes para falleras mayores y falleras de muchas comisiones, pero nada más pase marzo, nos centraremos en este trabajo», indica.

Este indumentarista, que ha cumplido 50 años al frente de su negocio en la calle Pinzón, asegura sentirse ilusionado con esta iniciativa y, para ello, contará en el equipo con los sederos de Vives y Marí; la firma Viana, que aportará el pañuelo y el delantal; Aurora, que pondrá todo su arte en la creación de los zapatos; con Elvira Bella para las medias; el artesano Miguel Ángel Bertomeu, para los aderezos y peinetas, con pendientes de racimo y los ahuecadores de La llar del fil.

No será necesario que la princesa y la infanta se desplacen a Valencia para hacer las pruebas, sino que la Casa Real ya ha enviado las medidas necesarias para dar forma a los espolines y a los zapatos que complementar la indumentaria.

Para la princesa Leonor la tela es de un color azul señorial y para su hermana Sofía, se apostó por un verde dulce matizado con hilo de oro.

«Cuando se hizo la 'volcà' de Leonor, escogimos un carpio tono blanco y ahora es azul y el dibujo llevará su propio nombre. En el centro lleva una flor de tono coral y está rodeado de campanillas fucsia y rosa y unas margaritas con pétalos rojos y centro en oro», indica Marzal.

Para Sofía, en el traje de 'volcà' se eligió un fondo blanco con flores de color rosa llamado 'roser', y ahora el protagonista es el verde de nombre 'Sofía'. «Lleva centros en granate y rojo, rosas naranjas y beige y rosas lilas y moradas, rodeado de hilo de oro», añade.

El artesano explica que no es el primer traje de valenciana que confecciona para la Casa Real. «Comencé la tradición en el año 2000. Los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía cumplían 25 años de su coronación y solicité poder obsequiarle con un traje y me dieron la aprobación. Realicé el traje con un espolín de anticuario en tono fucsia con amapolas y verde y oro de Garín que bautizamos como 'San Juan', en honor a don Juan Carlos», describe.

«Cuando se anunció la boda de don Felipe de Borbón y doña Letizia Ortiz, también me aceptaron como obsequio de boda un traje. Se enviaron varias muestras y se eligió un espolín de Garín tono verde esperanza con espigas de la abundancia. Recuerdo que lo expusimos en el Ateneo Mercantil, antes de llevarlo a Madrid, y sólo en tres días lo fueron a ver 40.000 personas. Y Vicente Boluda le creó una gran vitrina para que no se estropeara en Madrid», añade Enrique Marzal.

Estos trajes, como aclara, posteriormente se exponen al público. «De hecho, el de la Reina doña Sofía está en el palacio del Pardo. El de doña Letizia creo que está en el Palacio Real y cuando hicimos las 'volcàs' a las niñas se llevaron a la Casita del Príncipe».

Aunque sabe que por protocolo no podrán llevar los trajes, «para no hacer distinciones con los trajes regionales de otras provincias, la verdad es que me encantaría verlas un día en Valencia, por ejemplo en el balcón del Ayuntamiento, con la indumentaria». Antes de llevarlos a Madrid los mostrarán en Valencia.