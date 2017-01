Madroñiz, figura en las calles

valencia. Ha sido una de las ganaderías que más toros cerriles ha soltado a las calles de la Comunidad Valenciana durante la temporada 2016. Sus toros se han visto este año en pueblos de gran tradición taurina como la Vall d'Uixó, Onda, Almenara, Xilxes o Nules. Es la ganadería de Madroñiz, que aunque en los últimos años su nombre apenas ha colgado en los carteles de las grandes ferias taurinas, sí se ha ganado un reconocimiento y un prestigio en los festejos populares, que la convierten en una de las ganaderías más demandadas para los bous al carrer de la Comunitat.

Este año no ha lidiado ni un solo toro en una plaza para una corrida, ni tan siquiera un novillo o un eral. La totalidad de la camada ha tenido un único destino: las calles. Más de 40 toros en total. Toda la camada de saca. Su ganadero, José García Guillén, siente un verdadero respeto por este tipo de festejos. Asegura de manera sincera que las circunstancias le han llevado a esta situación y que las calles han sido su salvación evitando que la ganadería desapareciese.

El toro de Madroñiz destaca por su trapío y porque se mueve con «calidad y entrega»

José García Guillén asegura que en los pueblos en lo que exhibe toros «se les respeta y venera»

Salvación

Así de duras son sus palabras: «No he tenido la suerte de que me salgan las cosas bien en los últimos años, o yo no he sabido hacerlo bien. Es duro decirlo, pero es la realidad: algunas empresas se portaron muy mal conmigo y no me pagaron las corridas que les vendí. Yo no soy hombre de pleitos y eso me generó este año fuertes problemas económicos. Por eso, vi que lidiar los toros en las calles podía ser una salida porque muchas ganaderías se han salvado gracias a los festejos populares. Ha sido una vía de escape antes de tirar la toalla. Porque a todos nos gusta lidiar nuestros toros en las plazas, pero si no se puede, hay que buscar la manera de que la ganadería pueda sufragar sus gastos porque hay que pagar muchas facturas, el pienso, la mano de obra. Estoy encantado con los festejos populares. En mi caso, ha sido como un paracaídas. Si no fuera por esa salida, ahora mismo, ni yo ni muchos otros compañeros ganaderos podríamos criar toros. Sinceramente, le estoy muy agradecido a la mano que me da de comer».

José García Guillén es un aficionado murciano, de Lorca, que creó la ganadería con gran esfuerzo. Primero adquirió la finca El Mato, en el término cordobés de Belalcázar, con el único objetivo de poder juntar el ganado ovino que después vendía a otras comunidades. Después de 30 años en sus manos, por fin pudo convertir en realidad su sueño: ser ganadero de bravo. A principios de los años 90, comenzó su andadura con ganado de Guateles y añadió posteriormente vacas y tres sementales de Javier Camuñas, procedencia Jandilla. Posteriormente, también adquirió ganado de Antonio Arribas, también procedencia Guateles-Juan Pedro Domecq. Ahora mismo cuenta con dos hierros, uno de ellos, adquirido en 2011 a José Luis Arribas, es el tradicional hierro de la M que fundó el mítico ganadero colmenareño Vicente Martínez y que tanto gustó a la gran figura de principios del siglo XX, Joselito 'El Gallo'. El hierro de la M, que ahora lleva el nombre de José García Guillén, es el cuarto hierro más antiguo de España. Ahora, aquel hierro que fue tan solicitado por las figuras de la Edad de Oro del toreo, luce con peso específico en los festejos populares bajo el nombre de su actual propietario.

¿Qué tienen los toros de Madroñiz para que sean tan demandados por las peñas y las comisiones? El ganadero responde así de contundente: «Primero, por su trapío, es un toro con presencia. Y luego en cuanto a su juego, el de Madroñiz se mueve y lo hace con calidad, con mucha fijeza, con verdad, con entrega», asegura.

Temporada vendida

Tal es así, que para esta temporada ha vendido de nuevo la camada al completo para festejos populares. «Tengo muchas más peticiones de peñas y comisiones, que toros hay en la ganadería. No tendré problemas para lidiar otra vez toda la camada entera en las calles de la Comunidad Valenciana. Eso no significa que no siga abierto a vender corridas para las ferias. Si viene algún empresario serio y quiere comprarme una corrida de toros, se la venderé porque al final, todos los ganaderos criamos el toro para verlo lidiar en la plaza y saber cuál es su comportamiento». Eso sí, de momento, sigue fiel a toda la gente que, de una manera u otra, se ha portado bien con la ganadería en todos los sentidos. «Me he encontrado con gente muy seria en los festejos populares y eso es una suerte, porque en la plaza no pudo decir lo mismo. Las peñas y las comisiones siempre pagan lo pactado y eso tiene mucho valor. Te diría que en muchas ocasiones, los toros para las calles se pagan mejor que si son para lidiarse en una plaza de toros», afirma el ganadero.

Es frecuente ver a José García Guillén en algunos de los pueblos donde se sueltan los toros que mima en tierras cordobesas. «Voy con frecuencia a los sitios donde se lidian mis toros. ¿Por qué no voy a ir? Soy de los que me gustan ver mis toros, ya sea en la plaza o en la calle. Además, los que se ponen delante tienen un mérito tremendo, en su manera de engañar al toro a cuerpo limpio hay mucha verdad. He estado en la Vall d'Uixó, Nules, Onda, Almenara, Xilxes. muchos pueblos, y he visto cómo se respeta y se venera al toro. Es de admirar», se adelanta a explicar.

Y es que al ganadero de Lorca, le unen fuertes vínculos con esta tierra por motivos de trabajo. «Los festejos populares son historia y cultura de nuestros pueblos», sentencia a modo de conclusión este ganadero, toda una primera figura en los festejos populares de la Comunidad Valenciana.