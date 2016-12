Los deseos de las falleras y la corte

valencia. Las falleras mayores de Valencia, que harán este fin de semana un alto en el camino en su apretada agenda, repasan junto a la corte mayor sus deseos para 2017.

Raquel Alario FMV 2017

«Quiero que las Fallas sean conocidas en todo el mundo»

OLa máxima representante de la fiesta asegura que ha sido maravilloso que las Fallas hayan logrado el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial, pero para 2017 desea que «la cultura y tradición fallera comience a expandirse y que las Fallas sean conocidas en todo el mundo». Otro de sus deseos es que «el tiempo pase lento, para saborear al máximo cada acto». Asegura que le hace mucha ilusión vivir laCrida. Y se marca como objetivo combinar el cargo con la finalización de su proyecto de carrera. Desea pasar estas Navidades en familia y, a nivel mundial, le haría ilusión que «se diera una solución al problema de los refugiados. Las fallas somos solidarias y podríamos aportar un granito de arena».

Clara Parejo FMIV 2017

«Deseo que se dé solución a los niños sin casa»

OClara Parejo tiene ganas de disfrutar con cada uno de los actos falleros a los que asistirá este año. Dice que uno de sus principales deseos del año es «que no llueva en Fallas y que no haya accidentes». Asegura que le apetece que llegue la Crida para dirigir unas palabras a todos los niños. En cuanto a los estudios, espera que este año saque buenas notas en Sexto de Primaria y aprovechará estos días de Navidades para estar con toda la familia. «Solemos ir a la casa de mis tíos y me encanta jugar con mis primas». Para regalo de Reyes dice que no vendría nada mal algún juego de mesa. A nivel mundial, desea para 2017 «que se dé soluciones a la situación de los refugiados y también a los niños que no tienen casa».

Raquel Montero Corte

«Es necesario que disminuya la violencia y el desempleo»

Uno de los primeros deseos de Raquel es «que tengamos un año fallero inolvidable y que acabemos formando una gran familia fallera». A nivel familiar, espera que no falte la salud ni el trabajo y como deseo mundial, «que disminuya la violencia y el desempleo».

Beatriz Aspas Corte

«Quiero que las trece familias seamos sólo una»

Beatriz espera que las trece compañeras «y nuestras trece familias acabemos siendo sólo una». Para el nuevo año quiere que las Fallas sean las verdaderas protagonistas. Como regalo de Reyes, le encanta el juego de mesa 'Concept' y desea para 2017 «que acaben los ataques violentos».

María Pérez Corte

«Ojalá que todos los que visiten las Fallas, repitan»

Uno de sus sueños es que «todas las personas que vengan a conocer las Fallas, ahora que somos Patrimonio Inmaterial, se vayan contentas y con ganas de repetir». Como deseo mundial quiere que «en estos tiempos tan difíciles todos encontremos el equilibrio y que todo mejore».

Paula Ortiz Corte

«Espero que ahora las Fallas tengan más prestigio»

Confía en que el reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial «sirva para dar más prestigio a la fiesta de puertas a dentro y a nivel internacional». Para 2017 desea acabar el máster de Abogacía y como regalo de Reyes, «me haría ilusión una escapada». A nivel mundial, pide que «la gente sea más solidaria».

Carmen Llopis Corte

«Lo fundamental es que se acaben todas las guerras»

Carmen dice que este año será seguro increíble para ella y sus compañeras «y me gustaría que disfrutemos al máximo de cada acto fallero». Como deseo familiar para 2017 espera que «sea mejor que el anterior en salud y bienestar». Y como deseo para todo el mundo, dice que «lo fundamental es que acaben todas las guerras».

Patricia Navarro Corte

«Que no llueva en Fallas y que acabe la guerra de Siria»

Patricia se conforma con que «no llueva en Fallas». Como deseo personal, espera acabar el máster y ejercer como abogada. Para regalo de Reyes, indica que «algún abrigo o bolso de mano nunca viene mal». Como petición a nivel internacional, «que se ponga fin a la guerra de Siria».

Marta Martínez Corte

«Pido para el mundo paz y que acaben las guerras»

Marta se une a la petición de que no llueva en Fallas. A nivel profesional, espera «encontrar trabajo o montar mi empresa de eventos». Como regalo de Reyes, apunta que «cualquier cosa que tenga que ver con el fallerio» y para todo el mundo «pido paz y que acaben las guerras».

Rebeca Gómez Corte

«Lo importante es que venga mucha gente en fiestas»

Dice que como ya se a logrado el reto de Patrimonio Inmaterial, «lo importante sería que venga mucha gente a conocer las Fallas». Como regalo de Reyes «no me vendría nada mal una escapadita en familia» y a nivel mundial, «que se reduzca el odio por temas religiosos o políticos».

Clara Romero Corte

«Recibir el premio de El Pilar como corte sería especial»

Su deseo ya se ha cumplido al ser de la corte, «pero si tengo que elegir, recibir el primer premio en El Pilar como corte sería especial». A nivel familiar dice que desea «que mi yayo no se pierda ningún detalle de mi año fallero, esté donde esté». En cuanto a estudios, quiere hacer un máster de abogacía en Madrid.

Carmen Engo Corte

«Estaría bien que mi falla tuviera un premio de teatro»

Carmen viviría con especial ilusión si su falla, Rubén Dario-Fray Luis Colomer, «consiguiera un buen premio de teatro». Quiere acabar la carrera de Traducción y mediación interlingüística y dice que un buen regalo de Reyes sería un viaje. También pide «que se resuelvan todos los conflictos».

Sara Monsalvatje Corte

«Quiero que mi falla disfrute con su 25 aniversario»

La falla de Sara, Lloreras-Arquitecto Lucini, está de celebración «y para mí sería importante que tengamos un buen 25 aniversario». También piensa en su yaya, «allí donde esté, difrute viendo los actos falleros de su nieta». También desea «que todo el mundo tengamos más humanidad y que se acaben los atentados».

Teresa Mocholí Corte

«Desearía que los niños son familia encuentren hogar»

A Teresa le apetece que llegue la Crida. También espera «ver a mi ahijado en Navidad, que viene de Mallorca». Su deseo inmediato «es aprobar los exámenes de Matemáticas de enero» y «me encantaría que los niños que no tienen familia encuentren un hogar».