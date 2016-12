La Paloma, una década en la cumbre

valencia. En el término municipal de Xaló se encuentra ubicada la ganadería de La Paloma, una divisa que goza actualmente de sus años de gloria. Instalada en la cumbre del ganado autóctono, al frente de la misma están Ángel Guardiola y Bartolomé Sirerol, dos apasionados del toro y el campo que perpetúan la bravura y cuidan con esmero a las 352 cabezas de ganado que conforman a día de hoy la ganadería. La Solana y Bèrnia son las dos fincas principales de la divisa. En la primera de ellas pastan las 250 hembras mientras que en la segunda están los 100 machos. Ambas explotaciones están en plena sierra, con carencia de llano, lo que dificulta la labor de los ganaderos. Sin embargo, el terreno, según explica Sirerol, ha condicionado a lo largo de los años las características morfológicas de los animales y también su comportamiento. «Ellos mismos se han ido adaptando al entorno en el que se crían; son vacas con mucho hueso, duras de manos. En el asfalto, por ejemplo, son animales que no sangran ni se duelen. En cuanto al comportamiento, son animales bravos, con mucha movilidad».

Allá por 1981, Guardiola y Sirerol emprendieron la aventura de la ganadería con la compra de las primeras vacas a Bernardino Píriz, Andrés Ramos o Dionisio Rodríguez y un toro de Nadal Mas al que con el tiempo se unió otro de Murube y Los Guateles que conformaron la ganadería. «Los inicios fueron muy costosos, porque aquellos animales estaban adaptados a unas condiciones en cuanto al terreno muy diferentes a estas», recuerda. A día de hoy, la ganadería está consolidada y cuenta con catorce familias contrastadas y de plena garantía. «Quizás está mal que yo lo diga, pero la ganadería está en un buen momento», apunta Bartolomé antes de añadir: «El mejor síntoma de lo que digo es la demanda que tenemos. El trabajo está dando sus frutos, estamos muy contentos porque este año los animales han respondido y han cumplido las expectativas pese a que hemos tenido mucho ajetreo, ya que hemos estado presentes en muchos pueblos pero tanto los toros como las vacas se han mostrado a un gran nivel».

El alto número de festejos y concursos en los que han participado es otra buena muestra del nivel que ha adquirido la ganadería en los últimos años. No en vano, La Paloma ha llegado a abastecer en un solo día a casi una decena de pueblos. «No sé decirte exactamente en cuántos festejos hemos estado pero ha sido un número alto. Por ejemplo, durante el mes de agosto, en plena temporada, han llegado a salir de la finca ocho camiones con ganado. En 2016 empezamos la temporada el día 2 de enero en Moncada y todos los fines de semana de invierno no paramos, tan sólo uno y fue para realizar el saneamiento».

«Lo más difícil es tener una regularidad alta de éxitos, los altibajos no sirven», señala el ganadero

Los animales de esta divisa se caracterizan por ser bravos y con mucha movilidad

Ganadería puntera

Pese a los éxitos cosechados en la última década y ser una de las ganaderías punteras de la Comunidad Valenciana, los responsables prefieren no sacar pecho y mantener los pies en el suelo. «Si esta es una ganadería importante o no lo debe de decir el aficionado, no nosotros. Lo que es cierto que es que estamos presentes en concursos y pueblos de mucha relevancia y lo más significativo es que no somos nosotros los que llamamos a las puertas sino que nos llaman, nos demandan». La buena consideración entre los aficionados, conlleva por tanto «una presión y una exigencia grande porque hay que responder a las expectativas». Anunciada, entre otros, en los certámenes de Onda, Segorbe, Bétera o Villafamés, los triunfos de La Paloma no sólo se circunscriben a la Comunidad Valenciana, ya que la divisa alicantina ha estado presente este año en la Feria del Pilar de Zaragoza. «En un principio dijimos que no porque el ganado estaba un poco mermado, con mucha fatiga y cansancio de todo el verano, pero al final fuimos. En cuanto terminó el festejo, el empresario me dijo de volver en 2017, pero todavía queda mucho tiempo».

Año tras año, La Paloma ha ido forjando su historia y categoría gracias al juego y a la presencia de sus animales que son ya referencia entre los aficionados. La lista se hace interminable. «Tenemos una serie de vacas veteranas que este año han participado poco como 'Oscura', 'Duquesa', 'Marquesa' o 'Langosta', que tienen 15 años y aunque actúen poco siguen manteniendo un gran nivel; luego está 'Norteña', tiene diez años pero es como si tuviera cinco, es muy espectacular y estuvo muy bien tanto en Zaragoza como en Castellón y Valencia. Y luego hay un lote de vacas jóvenes que funcionan también muy bien, como 'Lancera', 'Montañesa', 'Morena', 'Decidida', 'Distinguida' o 'Bailarina', enumera.

Competencia

La Paloma disfruta de una posición de privilegio en competencia con otras ganaderías de corro que rayan a gran nivel día tras día. La rivalidad, según Bartolomé Sirerol, «siempre la ha habido y además es importante que exista. Si solo hubiera un par de ganaderías ahí arriba y luego el resto fueran de un nivel medio no habría aliciente alguno para los aficionados. A mí me gusta la competencia y ahora vivimos un buen momento, porque hay ganaderías de la Comunidad Valenciana que salen fuera y se llevan premios importantes, con ganado muy preparado». Aunque no es fácil comerle el terreno a la tradición del toro cerril, el buen juego mostrado por algunas ganaderías autóctonas ha hecho que muchos pueblos acaben apostando por los animales de corro. «La tradición del toro cerril ha estado presente, está y seguirá estando, pero no por ello hay que dejar de lado el ganado de corro que sigue gozando de mucha popularidad y arraigo en la Comunidad Valenciana; sólo hay que ver los concursos que hacen y la cantidad de personas que arrastran», asegura.

Pese a que los tiempos que corren para las ganaderías no son fáciles, en casa de La Paloma la crisis ha pasado de largo. «Ayer mismo dijimos a un pueblo de Teruel que no podíamos ir. Afortunadamente tenemos bastante demanda, pero también es necesario medirse porque tienes que ir a los sitios con garantías de dar un buen espectáculo. Es cierto que hay otras ganaderías que no tienen nuestra suerte, pero siguen luchando y trabajando y es digno de admirar», afirma el ganadero.

Corren buenos tiempos para la divisa alicantina que ve el futuro con esperanza. Afianzada entre las grandes, la trayectoria les avala. «Esto no son matemáticas puras y puede que estés cinco años ahí arriba y luego pasar un bajón. Lo más difícil es aguantar con una regularidad alta de éxitos, los altibajos aquí no sirven porque cuesta mucho remontar», concluye.