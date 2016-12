Manolo García realiza un simulacro del levantamiento de parte de la falla municipal

Durante la mañana del viernes el artista fallero Manolo García llevó a cabo un simulacro de levantamiento al tombe de la falla que por cuarto año consecutivo va a plantar en la Plaza del Ayuntamiento.

“Hoy vamos a hacer una prueba de la falla municipal, porque tenemos que levantarla al tombe, así que para estar más seguros en marzo, quería hacer una prueba en la calle para levantar 20 metros, aunque la falla finalmente medirá cuarenta metros, un poco más; queremos ver el efecto que hace, si podemos, e ir calculando lo que haga falta”, explicó en declaraciones a Las Provincias.

“Para estos veinte metros me harían falta unas 150 personas, pero creo que no vamos a ser suficientes, así que tendremos que hacer más fuerza los que estamos”, añadió.

“El lastre que hemos colocado es fundamental –5.000 kilos aproximadamente–, sin ello esto no se levanta; aquí tenemos un eje, y a partir de ahí la iremos levantando sin que se mueva; luego la fuerza y si se pude o no, es otra cosa”, señaló respecto a la mecánica del levantamiento de una estructura tan grande y pesada.

“Hace falta gente que trabaje en el oficio de fontanería o albañilería, gente que sepa manejar un palo de un andamio y que no se le caiga; sobre todo, gente con ganas, porque si no levantan todos a una, no se puede levantar”, aseguró el creador de una falla que medirá más de cuarenta metros y que está previsto que pese en torno a los 3.800 kilos.

El próximo 11 de marzo, a partir de las seis de la tarde, será el momento de comprobar si los ensayos han surtido efecto.