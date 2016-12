El tripartito elude el Himno de España en la Crida al considerarlo no obligatorio

valencia. La Crida a la Humanidad celebrada el domingo desde las Torres de Serranos tuvo una gran puesta en escena. No faltaron los efectos de luces, las proyecciones con videomapeo sobre el edificio símbolo del inicio del calendario de las Fallas -obra del artista visual Chema Siscar- y la coordinación de la pólvora y la música en el piromusical de Ricardo Caballer. A pesar de ello, faltó la guinda del pastel, y es que, en este evento extraordinario de llamada a la humanidad no sonó el Himno de España para cerrar el acto.

Si bien en los actos relevantes y en todas las ediciones de la Crida se interpreta la Marcha Real, en esta ocasión no se escuchó y no fue por un olvido, sino porque la organización no la consideró obligatoria.

Según explicaron ayer desde el Ayuntamiento, se consultó con Protocolo del Consistorio la conveniencia o no de incluir el Himno de España al cierre del acto, dado que era una Crida excepcional, y se valoró que no era obligatorio.

Según estas mismas fuentes, desde Protocolo les dijeron que este acto «no tenía la misma solemnidad que la habitual Crida de Fallas». Para justificar la decisión de eludir la Marcha Real, explicaron que a diferencia de la Crida que se celebra el último domingo de febrero, «en este caso no se realiza la entrega formal de las llaves de la ciudad», que, según añadieron, es lo que en realidad da solemnidad al evento.

Y argumentaron que se decidió cerrar el piromusical que se lanzó desde lo alto de las Torres de Serranos con el Himno Regional.

El Ayuntamiento sí se preocupó de enviar invitaciones a las falleras mayores de Valencia de diversas décadas, y de hecho, dieron apoyo con su presencia 27 falleras mayores de Valencia y 21 representantes infantiles y se invitó a las juntas locales, pero no se consideró preciso poner el Himno de España.

Tanto el PP como Ciudadanos calificaron ayer de «desafortunada» la decisión de eludir la Marcha Real.

Desde el grupo popular, el concejal Félix Crespo, aseguró que la ausencia del himno que representa a España le causó sorpresa.

Crespo recordó que fue una decisión desacertada porque en este proceso de declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha sido el Gobierno de España el que decidió incluir y defender la candidatura valenciana.

Opinó que «siendo la candidatura de las Fallas presentada por el Estado y concurriendo para su designación con otros países, cuanto menos era pertinente y protocolariamente procedente que sonara». Argumentó que «negar este extremo sería negar la misma representación que hubo en Etiopía con el embajador español y otros cargos dando la cara por la candidatura». Y añadió que le parecía «zafio que se quiera obviar un símbolo como el himno con el cual Valencia se siente identificada, además de ser procedente».

La concejal de fiestas de Ciudadanos, Amparo Picó, indicó que «preguntaremos al pleno in vocce por qué no sonó el Himno de España en la Crida a la Humanidad, cuando es un acontecimiento de promoción de las Fallas y este himno siempre ha estado presente en el acto de apertura de las fiestas falleras». Picó argumentó que le parecía «inadecuado que no se interpretara».

No es la primera vez que se genera polémica con este tema. El año pasado, en la primera Crida organizada por el tripartito, se decidió adelantar el lanzamiento del castillo y, al coincidir con el Himno Regional, la gente en lugar de esperar a cantarlo, acabó dándose la vuelta para ver el colorido del castillo y el Himno de España casi no se escuchó.

Además, no fueron pocos los valencianos que lamentaron que no hubiera señal institucional de la imagen. Desde el Ayuntamiento explicaron que no daba tiempo a contratarla porque han de pasar unos días para que Intervención lo acepte y había que esperar a conocer si se hacía la declaración de las Fallas.

Por su parte, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, matizó que «nadie la pidió. Es más, preguntamos por ella y no mostraron interés». En redes sociales, en respuesta a un joven que lamentó que ninguna televisión lo emitiera, Fuset dijo que «por eso tendrán que responder otros, pero hoy ha quedado muy claro que es necesaria una televisión pública para los valencianos».