Las Fallas, trece años en busca del aval de la Unesco

valencia. Las Fallas llevan 13 años buscando mejorar su autoestima y proyectar con esplendor su imagen en el mundo con el reconocimiento de la Unesco. Mañana por la tarde o el jueves por la mañana se sabrá si la fiesta logra inscribirse en la lista del Patrimonio Inmaterial, una propuesta que partió en 2003 del entonces rector de la Universitat Politècnica, Justo Nieto, que años más tarde, en 2009 recordó la comisión Avenida de los Naranjos-Universitat Politècnica y que la Junta Central Fallera, con el concejal popular Félix Crespo al frente, comenzó a trabajar en 2010. En 2012 el testigo lo continuó el concejal popular Francisco Lledó que, con el vicepresidente de la Junta Jorge Guarro como coordinador, preparó los informes y defendió ante el Consejo de Patrimonio las Fallas para que fueran defendidas como candidatura de España ante la Unesco y ahora el concejal de Compromís Pere Fuset llega a la recta final con una campaña de marketing y promoción exterior para lograr la inscripción.

Enero de 2003. La idea parte del rector Justo Nieto

Tres concejales han impulsado la iniciativa

El día 4 se celebrará un acto en las torres de Serranos

La historia de las Fallas está a punto de escribir un capítulo en Etiopía, donde se debate si la fiesta es Patrimonio Inmaterial, pero el iniciador fue el rector de la Politècnica, Justo Nieto, que como mantenedor de la fallera mayor de Valencia de 2003, Vanessa Lerma, lanzó el guante de iniciar el proceso.

2009 y 2010. Recordatorio e inicio de la tramitación

La falla Avenida de los Naranjos-Universitat Politècnica propuso a la Junta Central Fallera retomar la iniciativa. El concejal popular Félix Crespo anunció en la asamblea de presidentes el inicio de los trámites para la declaración de salvaguarda. El pleno del Ayuntamiento aprobó el 28 de enero de 2011 dio el visto bueno al inicio del expediente.

2011. Cómo explicar las Fallas en 280 palabras

En abril de 2011 se aprueba una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno apoye la candidatura de las Fallas. En la Junta Central Fallera, el entonces vicepresidente de Promoción Exterior, Jorge Guarro, crea un equipo multidisciplinar para redactar la candidatura. Tienen que explicar en 280 palabras qué son las Fallas.

2012. Las Fallas convencen al Consejo de Patrimonio

El popular Francisco Lledó estaba al frente de la tramitación y preparación de la candidatura. Viajó a Tarragona en marzo, donde se encontró con el entonces secretario autonómico Rafael Ripoll y la directora general de Patrimonio, Marta Alonso, para defender a las Fallas. Tenían que convencer al Consejo de Patrimonio Histórico para que las Fallas representaran la candidatura española. Se dio el visto bueno. En marzo el pleno del Consell aprueba la declaración BIC de las Fallas.

2012, 2013, 2014. Constantes atascos de la candidatura

En 2012 España no pudo presentar la candidatura porque los Patios de Córdoba iban primero, pero además, les pidieron rectificaciones y la propuesta andaluza se inscribió en 2012. A finales de 2012 la Unesco cambian las normas del proceso y los países ya no pueden presentar cada año dos candidaturas. Ahora es sólo una. Se pidió la excepcionalidad de presentar las Tamborradas y las Fallas, pero no fue posible. En 2014 las Tamboradas adelantaron a las Fallas pero no fueron aprobadas. En verano de 2014 la Unesco varió criterios y se ponía por delante a los países que nunca hubieran tenido inscripción. Las Fallas bajaron al puesto 57 y sólo aceptaron 50 propuestas.

2015. Las 'Fallas' de Andorra adelantan a Valencia

Las fiestas del fuego del solsticio de verano de los Pirineos, conocidas también por las 'Fallas de los Pirineos' adelantaron a las Fallas de Valencia. El proyecto era compartido entre Andorra, Francia y España y el Estado no pudo presentar otra candidatura.

2016. Promoción y examen final en Etiopía

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, de Compromís, continúa con el testigo. Si bien el expediente ya estaba en París, realiza campañas de marketing y promoción con la presentación de un libro, una cabalgata de todos los patrimonios valencianos, una exposición en el museo del Carmen y visitas a Lancaster y Alemania, entre otros actos. El 31 de octubre la Unesco confirma que el expediente está completo y lo inscribe en la lista de los proyectos a examen. El 17 de noviembre se confirma que las Fallas cumplen todos los requisitos exigibles para ser Patrimonio Inmaterial. Se anuncia que cuentan con el informe positivo de la comisión de expertos.