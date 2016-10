Un paso más cerca de ser Patrimonio Inmaterial

valencia. Las Fallas se encuentran desde ayer un paso más cerca de ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Unesco ha confirmado la inclusión de las fiestas josefinas en la lista oficial donde figuran las 37 candidaturas que optan a tener este reconocimiento mundial.

La candidatura de las Fallas por parte de España ya aparece en la agenda oficial del próximo comité de evaluación de la Unesco que tendrá lugar a finales de noviembre y que concluirá el 2 de diciembre, fecha en la que se sabrá si hay fumata blanca.

Tras el proceso previo de inscripción, admisión y selección de peticiones, la candidatura presentada por el Gobierno de España ha sido evaluada favorablemente por el órgano de evaluación de la convención para la protección del patrimonio inmaterial de la Unesco. Y es que las Fallas han superado satisfactoriamente los cinco requisitos que se exigían para formalizar la candidatura, como incluir apoyos de administraciones públicas; un resumen de todos los actos organizados por la Junta Central Fallera y documentación escrita y visual donde se recogieran todos los actos y valores incluidos en las Fallas y la repercusión económica y cultural que suponían en la Comunitat Valenciana y en España.

Aunque inicialmente se iban a 'examinar' cincuenta candidaturas de todo el mundo, han sido 37 las que han superado el proceso previo, ya que el resto se han desestimado.

La inscripción de las Fallas se ha hecho ahora efectiva después de que la Unesco resolviera negativamente cuatro alegaciones que presentaron personas a título particular y un colectivo en las que se pedía que no se declarara a las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Y es que a nivel mundial, cuatro candidaturas habían recibido alegaciones: una presentada por varias naciones (Azerbaiyán, Irán, Kirguistán, Karajstán y Turquía); la de Etiopía; una alemana y, curiosamente, la propuesta de España, las Fallas.

Uno de los coordinadores de la presentación de la candidatura en la Junta Central Fallera que fue vicepresidente en la anterior directiva, Jorge Guarro, explica que la propuesta de las Fallas «habían recibido cinco alegaciones. Están redactados por ciudadanos anónimos de Valencia y uno incluso reconoce que no es nacido en Valencia». Y añade que figura una alegación de una vecina «que junto a su firma, añade 'Universidad de Valencia'».

Guarro detalla que mientras «las alegaciones de los otros países, en realidad eran apreciaciones o matices, en el caso de las alegaciones presentadas por valencianos, pedían que las Fallas no fueran reconocidas como Patrimonio Inmaterial.

Finalmente la Unesco ha rechazado las alegaciones y esto permitió ayer incluir a las Fallas en la lista de las 37 candidaturas, pero estas alegaciones podrían haber puesto en riesgo el proceso.

Quejas

Entre las alegaciones, figura la de un ciudadano, Rafael C. que argumentaba que las Fallas eran una fiesta contaminante por el uso del poliestireno expandido y que era cancerígeno e irrespirable. Otro residente, Juan Pedro C., decía que no estaban claros aspectos como el uso del tro de bac en las despertaes.

Una mujer, Delia S., en su alegación comparaba las Fallas con la guerra, donde hay estruendos por los petardos y decía que «recuerda a todo lo peor de la humanidad, la guerra». Incluso apuntaba que «vivir en Valencia en Fallas es la mayor de las torturas a la que se pueda someter a un ciudadano. No se puede dormir ni circular por la calle».

En una cuarta alegación, María B., que vincula su firma con la Universitat de València, pedía que no se diera el reconocimiento porque en Fallas se cortan más de 400 calles y «hay que dar durante 10 días tranquilizantes las mascotas». También añade que los hospitales se llenan de pacientes de corta edad -en alusión al uso de petardos-.

Una quinta alegación la presentó la plataforma Carles Pinazo, que aglutina a 30 asociaciones de defensa de animales, y comunica que en la plaza de toros hay una feria taurina donde se da muerte a 96 toros. En este caso, el colectivo defensor de la candidatura, ha tenido que dejar claro a la Unesco que la feria taurina no está organizada por el colectivo de las Fallas.

Una vez superado este contratiempo, las Fallas ya son firmes candidatas a lograr el reconocimiento internacional. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la embajada de España ante la Unesco se ha hecho un seguimiento permanente de la candidatura. Los expertos han certificado que se describen adecuadamente tanto la festividad de las Fallas, como sus partes constitutivas como bailes, cánticos, vestidos, orfebrería además de la creación de las fallas.

La decisión final se sabrá el 2 de diciembre. El Ayuntamiento, de hecho, ya prepara un acto para hacer una 'Crida la humanidad' en caso de ser declarada Patrimonio Inmaterial. En principio, se quiere realizar desde las torres de Serranos, ya que en la plaza del Ayuntamiento ya está puesto el árbol de Navidad.