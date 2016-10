La Interagrupación exige que se cambie ya la ordenanza que limita a las comisiones

valencia. Falles del Carme celebró anoche con éxito la representación de la obra Don Juan Tenorio -con incluso público de Barcelona, Alicante y Murcia-, eso sí, el personaje pícaro no puso salir a la calle, se tuvo que escenificar en el interior de la hospedería de la antigua Casa Insa y en el claustro del museo del Carmen porque el Ayuntamiento denegó el permiso a los falleros para ocupar la vía pública.

El colectivo fallero se enteró de la denegación del permiso el jueves, cuatro días antes de la puesta en escena de la función con la que querían reivindicar la tradición española frente al Halloween.

La concejalía de Espacio Público no autorizó la escenificación en la calle amparándose en el artículo 77 de la ordenanza de Ocupación de la Vía Pública e interpretando que no se trataba de una festividad tradicional de Valencia, según consta en el escrito remitido a los falleros. Los organizadores, respetaron la decisión, y buscaron alternativas, manteniendo el primer escenario, pero trasladando las escenas de la calle al claustro del Carmen, haciéndose cargo de gastos como la seguridad privada o limpieza.

«No nos autorizaron el acto en la vía pública porque aplican la ordenanza de forma literal y el técnico entendió que la representación de Don Juan Tenorio no era una fiesta tradicional de Valencia», explica Antonio Villena, presidente de la agrupación del Carmen.

El problema, como añade Villena, es la interpretación de lo que pueda ser una tradición valenciana o no». En el informe también se justificaba la negativa diciendo que no se podía cortar el tráfico rodado, pero lo curioso es que los falleros no habían pedido cortar calles.

Desde la Interagrupación, el presidente Jesús Hernández, recordó ayer que llevan tiempo diciendo que esta ordenanza «está suponiendo una constante traba para las fallas, que se ven constreñidas» porque no pueden organizar actos más allá de la semana de Fallas, el Mig Any y San Juan. Por eso, Hernández indicó que hay que modificar «ya la ordenanza. Mientras no se cambie, se va a aplicar a rajatabla».

Si bien el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, ha manifestado en varias ocasiones que es una ordenanza heredada y que no está de acuerdo con la misma, desde la Interagrupación exigen que «se cambie con urgencia. Ya han hecho ronda con los colectivos festeros para recoger opciones pero pedimos que no se demore más».

Ayer mismo en redes sociales el concejal Carlos Galiana indicó que el miércoles «enviamos a las fallas del Carmen una notificación donde se comunicaba que la petición no garantizaba la legalidad al pedir, dentro de la actividad teatral, un pasacalle con tabal i dolçaina entre las doce de la noche y las dos de la madrugada». Y añade que eso «incumple la ordenanza que clasifica al Carmen como una Zona Acústicamente Saturada».

Galiana lamentó las críticas que había recibido en redes sociales por no permitir este acto y sí autorizar un desfile zombie. Dijo que «no había que mezclar los dos actos porque la 'Marxa Zombie' era un paseo que discurre por la acera y que no cortará ninguna calle» y añadió que acabaría a las 20 horas.

La denegación de este permiso se une al que recientemente también recibió Pérez Galdós-Jesús-Maestro Sosa, falla que quería hacer una ofrenda por su 75 aniversario, pero que no recibió el visto bueno de Movilidad Sostenible cuatro días antes, aunque empezaron a tramitar la petición en julio.

Desde Ciudadanos, el concejal Manuel Camarasa criticó ayer esta forma de actuar. «El Ayuntamiento debe ser un facilitador de la cultura. Hay una mala gestión y previsión y los agentes culturales piden más eficiencia en los trámites burocráticos».