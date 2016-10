José Suñer Oriola, el reconocimiento a la música bien hecha

En la Gala de la Música celebrada el sábado pasado en Cullera se reconoció el talento de uno de nuestros más acreditados compositores valencianos: José Suñer Oriola. Su obra 'El Jardín de les Hesperides' fue galardonada con el Premio Euterpe a la Creación Musical en la modalidad de obra sinfónica.

José Suñer, natural de El Puig, ha sido miembro por oposición de la Banda Municipal de San Sebastián, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Desde 1993 es profesor titular de la Banda Municipal de Valencia.

Pese a que no es un autor con un catálogo demasiado extenso, sus obras han merecido diversos premios internacionales como el Premio Frederick Fenell 2006, otorgado en Japón por los profesores de la Tokio Kosei Wind Orchestra, el Premio Coups de Vents del año 2008 entregado por la Asociación de Compositores, Autores y Editores de Francia o el Premio Frank Tichelli de Nueva York del cual fue finalista.

El compositor ha formado parte de orquestas como las de San Sebastián o Bilbao

La obra fue creada para la Santa Cecilia, con la que ganó con ella el Certamen de Bandas

«En el espectro musical cabemos todos los autores y todos los estilos», explica Suñer

En nuestra Comunitat ha recibido encargos del Certamen Internacional de Bandas 'Vila de Altea', y de diferentes entidades. Tres de sus obras fueron seleccionadas como Obras Obligadas en el Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' en los años 2001, 2009 y 2013, algo muy poco habitual y que transmite la calidad de sus composiciones.

La obra galardonada el pasado sábado, 'El Jardín de las Hespérides', es un encargo de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera. Estrenándola como obra de libre elección se alzaron el pasado año 2015 con el Primer Premio de la Sección de Honor del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' 2015.

Para Suñer, «el compartir la nominación de este premio con autores como José Ignacio Blesa y Vicente Ortíz Gimeno ya es un premio en sí mismo pues son autores de una gran calidad. En el espectro musical cabemos todos. Todos los autores y todos los estilos. He sentido una enorme alegría al recibir este reconocimiento pues viene de las propias sociedades musicales en las que me he criado».

El pasado año 2015, el Ayuntamiento de Llíria también le dedicó un homenaje en el Festival de Bandas de San Miquel. Las dos bandas de la 'Ciudad de la Música' interpretaron sus composiciones en un concierto homenaje a su persona y su brillante trayectoria.

'El Jardín de las Hespérides', junto con otras de las obras de José Suñer Oriola están editadas en la colección Iris Music de la editorial valenciana Tot per l'Aire. Su propietario, Sergio Lluch, fue el encargado de recoger el premio ante la imposibilidad de que pudiera asistir el propio Suñer. «Tener a un autor como José Suñer en nuestra cartera editorial nos aporta calidad y una enorme responsabilidad por la repercusión internacional que conlleva. Tiene un estilo personal que se reconoce en todas sus obras y lo más importante: sigue con la misma humildad de su primera composición», explicó Lluch durante la recogida del premio el pasado sábado durante la Gala de la Música.