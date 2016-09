«Un turista no puede irse de Valencia sin ver la Crida y las mascletaes»

Nada más entrar al salón Falleras Mayores (donde se desarrolla la entrevista) busca ilusionada el cuadro de su tía, Amparo Martín Moret, que fue fallera mayor infantil de Valencia en 1984.

CORTE FALLERA INFANTIL uEdad. 10 años (31-7-2006). uEstudios. 5º Primaria en British College.

¿Qué consejos te ha dado tu tía?

Que sea yo misma y que disfrute de todos los actos.

¿Cómo lo viven en casa?

En casa y en la falla están muy contentos. Me han dicho que lo disfrute todo lo que pueda. Un día me sorprendieron y me encontré un ramo enorme que era de mi falla y de mi presidenta Yolanda.

¿Cuándo te apuntaron a la falla? ¿Sueles ir mucho?

Desde que nací. Hacemos muchas cosas, formamos grupos para preparar lo de la cabalgata, manualidades, concurso de paellas, etc.

Cuéntame cuál es tu acto favorito de las Fallas

La exaltación como fallera infantil de mi comisión porque me hicieron un musical de Abba y mi hermano Javier, que era el presidente infantil el mismo año que estaba yo, me puso la banda y fue muy emocionante.

Ahora que las Fallas van camino de Patrimonio de la Humanidad van a venir más turistas. ¿Qué les recomendarías de la fiesta?

Un turista no puede irse de Valencia sin vivir las Fallas, que es la mejor del mundo. No se puede perder la Crida, porque es muy emocioante, las mascletaes y las distintas fallas que hay en la calle.

¿Cómo vas en el colegio?

Súperbien. Voy a un colegio inglés y me encanta literatura, donde, por ejemplo, leemos un libro para cada trimestre y hacemos trabajos sobre él.

Recomiéndame alguna película o canción.

De película tienes que ver 'Annie', pero la versión de hace dos años. Y en música prefiero las canciones de pop en inglés.

Preséntate en tres palabras.

Simpática, graciosa y me sé comportar.

¿Tienes algún traje de valenciana que te guste más?

El del siglo XIX que es amarillo y que me puse en la presentación y también en la Batalla de Flores.

Te conceden un deseo y...

Querría ser fallera mayor infantil de Valencia para representar las Fallas y vivirlas de otra manera.