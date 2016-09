«No me quitaría la sonrisa nadie por mucho cansancio que tuviera»

Siente pasión por la indumentaria y disfruta viajando. No se perdió la Ofrenda ni cuando estuvo estudiando en Bruselas.

CORTE FALLERA MAYOR uEdad. 24 años (3-7-1992) uOcupación. Ingeniería Industrial. Realiza un máster de Biomecánica.

Ha estado en varias fallas, ¿qué ha visto en Fernando el Católico?

Es una comisión muy familiar y hace mucho por los infantiles y juveniles.

«Tenemos que explicar a extranjeros lo que son las Fallas»

«Me encantan los arroces y no me gustan las anchoas»

Tiene una hermana melliza y una mayor. ¿Se intercambian la indumentaria?

Tenemos la gran suerte de que podemos intercambiar la indumentaria y tenemos un armario amplio. Habrá unos diez trajes.

¿Ha estudiado en el extranjero?

Estuve dos años en Bruselas con un máster de Ingeniería Industrial.

¿A qué le gustaría dedicarse?

He trabajado en el sector del automóvil, biomecánica y diseño, pero me gustaría trabajar con prótesis y elementos médicos. Ahora estoy haciendo un máster para medir las capacidades funcionales de trabajadores de más de 55 años.

Les hicieron una prueba en inglés, ¿qué pensó cuando lo vio?

Estamos luchando por ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y debemos de ser capaces de explicar a los extranjeros lo que representan las Fallas.

¿Quiere ser fallera mayor de Valencia o corte? ¿Y por qué debería de ser usted?

Me gustaría ser fallera mayor. Sería un sueño y un privilegio. Soy muy alegre, cariñosa y por mucho cansancio que tuviese no me quitaría la sonrisa de la cara nadie.

¿Alguna fallera mayor icono?

Gloria Martínez porque se acordaba de detalles increíbles de las falleras de todas las comisiones.

¿Le gusta la indumentaria?

Es mi pasión. Desde que mi hermana fue fallera mayor empecé a guardar fotos de telas y manteletas para cuando me tuviera que hacer trajes. Y me he comprado libros de indumentaria para aprender.

Un acto de las Fallas...

La Ofrenda, no me la perdí ni cuando estaba en Bruselas. Me compraba los billetes en septiembre.

¿Tiene algún traje del XIX?

No tengo ninguno del XIX, siempre he lucido del XVIII. En algunos menos recargado ya llevé un moño.

Dígame su plato preferido y el que odia.

Soy de arroces, paellas, arroz caldoso... Y las anchoas no me gustan.