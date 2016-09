La falla Mercado Central pasa este año de la sección Especial a Primera A

La falla Mercado Central, la más antigua de Valencia censada con el número 1, regresará este año a la sección de Primera A. Si bien la comisión había regresado a lo más alto en 2014, cuando plantó en Especial con el artista Xavi Herrero, y ha conseguido permanecer con un presupuesto suficiente hasta 2016 con Vicente Martínez, la idea ahora es volver a la categoría de plata, al menos el presente ejercicio.

La decisión de dar un paso atrás en la tabla de secciones se ha tomado de forma meditada y por prudencia, ya que están a la espera de ver cómo se resuelve un conflicto judicial por un contrato de publicidad en el que un antiguo vicepresidente y padre de la fallera mayor de Mercado Central de 2014 -que ya no es fallero de la comisión- les reclama 43.450 euros. Han acordado tener un margen de seguridad por si hay que hacer frente a este pago. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia que falló a favor del empresario y antiguo vicepresidente se produjo en mayo de 2016, pero la falla centenaria presentó un recurso porque entendía que tenían un contrato de patrocinio y no de cesión de derechos publicitarios en exclusiva, tal como mantiene el demandante y recogía esta sentencia. Pero, tras el recurso de la comisión, el tema está pendiente en la Audiencia Provincial porque no hay un pronunciamiento.

Con el fin de mantener la buena economía y de esperar a que la Audiencia Provincial se pronuncie, la junta general de esta falla histórica ha decidido plantar este año en Primera A, donde siempre ha cosechado importantes premios.

Este mismo martes ultimaban las negociaciones con el nuevo artista fallero que realizará el proyecto, ya que han firmado el contrato con Pedro Simarro, artesano que consiguió en 2014 el ninot indultat que representaba a Don Quijote de la Mancha y que pertenecía a la falla Quart-Extramurs (comisión de María Donderis FMIV 2015).

Para este ejercicio tienen previsto bajar un 40% el presupuesto respecto a 2016, año en que militaban en Especial, pero han conseguido mantener el apoyo de las empresas que les patrocinan, que siguen confiando en el potencial y buen hacer de esta falla.

Precisamente, la intención de Mercado Central de volver a Primera A puede generar de forma involuntaria que alguna de las comisiones que ahora está en Primera A acabe cayendo a Primera B. Para evitar esta situación, las quince fallas que piensan que pueden estar dentro de esta sección enviaron un escrito a la Junta Central Fallera para solicitar que la sección estuviera formada por quince fallas, pero en la asamblea de presidentes del pasado martes el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, dijo que se denegaba la petición.

Cabe recordar que hace unos meses las fallas de Primera A consiguieron que la Junta les aprobara la iniciativa de pasar de doce a catorce fallas, para que pudieran entrar la comisión Linterna y San Marcelino, pero al producirse ahora el paso de Mercado Central a Primera A, estas comisiones pedían aumentar la sección en una más para que no se produjera el efecto caída.

El presidente de la Federación de Primera A, Francisco Romero, en nombre de las quince fallas federadas y no federadas que presentaron el escrito consideran negativa la decisión. «Nos lo han denegado sin recibirnos en audiencia y sin pensar en las consecuencias que puede tener esta medida», indica Romero.

Según alegan, «si baja una falla de Especial a Primera A, la que tenga menos presupuesto de la sección de plata acabaría en Primera B y puede darse la circunstancia de que bajen el presupuesto en la nueva sección y afectará al artista, que recibirá menos ingresos. Además, esta falla que baje se arriesga a perder los patrocinadores. Pienso que siendo las comisiones de Especial y las de Primera A las que más invertimos en la falla, pienso que merecíamos ser escuchadas». Y añade que hace dos años, en la Junta ya se planteó que pasaría si una falla bajaba de Especial a Primera, y «nos dijeron que lo absorberíamos en Primera para que no afectará a Primera A y B y ahora, con la nueva directiva, no quieren». Por todo ello, las fallas de Primera A piden que se reflexione la decisión «porque pensamos que es asumible acoger una falla más y creará menos perjuicio que si bajan fallas de Primera A a B y a Segunda A».