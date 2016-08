Renuncia una de las Obreras de Bétera días después de ser elegida

El pasado lunes 22 de agosto se conocían los nombres de las cuatro Obreras de las fiestas de Bétera para el año 2017. Dos chicas solteras y dos mujeres casadas que son elegidas por las representantes del año anterior y que el pueblo conoce con un pasacalle por la localidad para vivir el momento de la proposición en el mismo momento que se produce. Una de las elegidas como Obrera Fadrina, Ana Garijo, ha renunciado al cargo apenas días después de aceptarlo.

La joven de Bétera ha expresado los motivos de la decisión a través de una carta que ha compartido a través de su perfil en la red social Facebook. "Con todas las miradas fijas en mí, me sentí muy incómoda", relata Ana Garijo en su publicación del día 25 de agosto, tres días después de ser elegida como una de las dos Obreres Fadrines para las fiestas de Bétera 2017.

En la extensa carta en la explica los motivos de su decisión, Ana también pide el apoyo para la fiestas, además de pedir disculpas al resto de Obreras, así como a la localidad y a todos aquellos que le apoyaron tras su elección. "Al día siguiente por la mañana, no me encontraba con fuerzas para continuar debido a que tuve la sensación de no ser yo misma siendo obrera", sentencia la joven.

La elección de las Obreras, máxima representantes de las fiestas de Bétera, se lleva a cabo con la confección de 'bolletes' (papel con el nombre de las candidatas). En esta hoja aparece la candidata que ha elegido cada una de las Obreras del año de la fiesta y la comitiva recorre las calles de Bétera buscando el domicilio en el que reside la vecina de la localidad escogida. Este acto se celebra el último día de las fiestas, el 22 de agosto, y ya por la tarde las cuatro obreras que han aceptado el cargo participan en la procesión de la Octava y por la noche son presentadas en el espectáculo que marca el final de las fiestas.