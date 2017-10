Ynat no asiste tras dimitir y lamenta la persecución a Hernández

El hasta ahora secretario de la Interagrupación, Josep Ynat, no asistió ayer a la reunión mensual del colectivo fallero donde se iba a tratar, entre otros puntos, si se mantenía o no la confianza con el presidente, Jesús Hernández, tras participar a nivel particular en una manifestación del 9 d'Octubre en contra del independentismo catalán.

Ynat tomó la pasada semana la decisión de renunciar al cargo para evitar que les acusen de mezclar la política y las fallas y ayer con su ausencia dejó claro que la decisión fue irrevocable. «Hernández me pidió que recapacitara, pero no puedo permitir que puedan decir que tenemos tendencias políticas».

Durante estos días ha gestionado el envío de las circulares y ha realizado las labores de secretario, pero anoche ya no asistió. Apunta que él hace años estuvo «en un partido regionalista, pero cuando fui presidente de falla me aparté de la política».

Ynat explicó que no estaba de acuerdo con la presencia de Hernández, aunque reconoce que fue a título particular y añade que «lamento la campaña infame que están haciendo contra Hernández. Se puede haber equivocado, pero no está claro que quieran hacer parecer que ha matado al toro de Manolete». También añadió que «le sabe muy mal la campaña Jesús por todo lo que ha trabajado en pro de las Fallas».