Vega Calvo: «La corte ya es un sueño, pero ser fallera mayor infantil lo sería aún más» La niña pertenece a la comisión Plaza de España-Ramón y Cajal-Pintor Benedito ÁLEX SERRANO Lunes, 9 octubre 2017, 00:33

valencia. De la comisión Plaza de España-Ramón y Cajal-Pintor Benedito llega Vega Calvo, que lleva más de un año de sueño fallero en sueño fallero.

-¿Te esperabas estar en la corte?

uEdad 11 años (5-2-2006). uEstudios Salesianas.

-No. Me llevé una gran sorpresa cuando esuché mi nombre. Estaba emocionada y muy nerviosa.

«De mayor querría ser comadrona, me gusta Naturales»«Todas las mujeres de mi familia han sido falleras»

-¿Qué es lo que más te gusta de las Fallas?

-Me gusta todo. Mi acto favorito es la Ofrenda.

-¿Desde cuándo perteneces a tu comisión?

-Desde que nací. Mi madre era fallera hacía tiempo pero se desapuntó, y mi padre no lo ha sido nunca. Pero todas las mujeres de mi familia sí que han sido falleras.

-¿En qué participas en la falla?

-Hacemos playbacks, me disfrazo, hacemos concurso, pintamos la falla...

-¿La falla? ¿Pintáis el monumento?

-No, no. Es un concurso de dibujo y pintura. Cada una hace el suyo y luego, dos días antes de que se acabe el reinado, otros chicos que no saben lo que es votan al dibujo que más les gusta y el ganador se lleva un premio y chuches.

-¿Qué te dijeron cuando saliste elegida en la corte?

-Me dieron la enhorabuena y me dijeron que ya era un sueño cumplido. Y sí, pero sería aún mejor si fuera fallera mayor infantil de Valencia. Eso sí que sería un sueño.

-¿Qué dirías a los falleros si pudieras hablar con ellos?

-Que disfruten de la fiesta cada minuto y cada segundo.

-¿Por qué crees que serías una buena fallera mayor infantil?

-Creo que tengo mucho aguante. Sé sacar una sonrisa y porque cuando hablo con la gente creo que transmito alegría.

-Recomiéndame una película y un libro.

-'Ballerina'. Mis libros favoritos son los de Gerónimo Stillton.

-¿Cuál es tu sitio favorito en Valencia?

-Las Torres de Serranos.

-¿Y tu asignatura favorita?

-Ciencias Naturales.

-¿Ya sabes qué quieres ser de mayor?

-Comadrona.

-¿Tienes algún color de traje en particular?

-Rosa palo o marrón chocolate.