Los tropezones de Fuset El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, durante la presentación de los carteles de Fallas de 2018. / irene marsilla El mundo fallero critica las constantes polémicas que genera el concejal | La ocultación de la sanción de la encuesta, las ausencias del edil en la asamblea y los ataques a organismos tensan la fiesta LOLA SORIANO VALENCIA. Domingo, 28 enero 2018, 01:03

Los colectivos falleros llevan meses asegurando que la concejalía de Cultura Festiva está impulsando acciones que están crispando demasiado la fiesta. Una de las frases que más repiten los presidentes es que el edil Pere Fuset se está metiendo en demasiados charcos. El ejercicio de 2016 se cerró con las polémicas normas de vestimenta que luego retiraron, con la negativa de no poner los versos de Ampar Cabrera en el Libro Fallero, que costó luego un paso atrás y con la reprobación de los presidentes al concejal, pero en el ejercicio 2017 y 2018, la polémica en lugar de apaciguarse se ha reavivado. La encuesta fallera con preguntas sobre ideología política y religiosa, sin consentimiento previo de los entrevistados, es un ejemplo, pero no el único.

24-2-2017

Excluyen a Lo Rat Penat de la comisión Unesco

Cultura Festiva decidió dejar fuera de la comisión de seguimiento del Patrimonio Inmaterial de las Fallas a Lo Rat Penat, cuando es una de las instituciones que ha apostado por las tradiciones valencianas, convoca un concurso centenario de llibrets y es una de las entidades que se incluyó en el expediente de la candidatura de las Fallas ante la Unesco. La polémica sigue abierta.

15-3-2017

Programa conciertos que solapaban la Ofrenda

Cultura Festiva programó conciertos de música junto a la falla municipal de 2017 justo los días en que se celebra la Ofrenda. Al final la iniciativa no se llevó adelante. La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, dejó claro que no se podía garantizar la seguridad.

28-4-2017/25-11-2017

Cese por las normas de vestimenta y repesca

Las normas de vestimenta que obligaron a firmar a la corte y que se retiraron tras la reprimenda de la vicepresidenta Mónica Oltra no tuvieron consecuencias hasta siete meses después. En abril Fuset prescindió del secretario de la Junta, Pepe Martínez Tormo, pero fue una medida fugaz porque ha sido repescado como asesor del propio Fuset.

10-6-2017

La encuesta levanta las primeras ampollas

Un buen número de falleros adelantan en exclusiva a LAS PROVINCIAS que la encuesta que está realizando Cultura Festiva incluye preguntas sobre ideología política, la gestión del gobierno actual y sobre creencias religiosas. El edil salió pronto a tratar de desmentir algunas de las preguntas, pero muchos entrevistados coincidieron en señalar que les preguntaron por cuestiones políticas y religiosas sin consentimiento previo. El PSPV tuvo que pedir información porque no conocían ni el contenido de las preguntas.ha

13-6-2017/ 15-6-2017

Suspensión y reprimenda de Oficina de Estadística

Fuset, tras las críticas del mundo fallero por la encuesta, confirmó que en la tarde del 13 de junio se había suspendido, no llegando así al millar de encuestados. Fuset insistió en que «no se había vulnerado ningún derecho» y que contaban con el aval de expertos universitarios y de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento. Un día después desde la Oficina de Estadística explicaron que habían advertido al edil que no podía incluir preguntas de intención de voto o creencias religiosas.

14-6-2017

Ataque a los portavoces de la Interagrupación

El edil de Cultura Festiva dejó caer en un acto organizado por Compromís un ataque a la Interagrupación. Dijo, en referencia a la encuesta, que había gente que no tenía miedo a las preguntas sino a las respuestas y «a que dejaran de ser portavoces únicos de la fiesta» y que lo que quería era dar voz a las bases. Los falleros volvieron a soliviantarse al considerar el asunto como un ataque a la democracia de la fiesta.

27-6-2017

Ausencia de Fuset y ocultación de sanción

Pere Fuset anunció que no acudiría a ningún pleno ni asamblea hasta que los falleros decidieran si querían o no un congreso para decidir, entre otras cosas, la relación de la Junta con el Ayuntamiento. Con esta decisión esquivó la marea de críticas que iban a lanzar los presidentes en la siguiente asamblea tras los problemas de semanas anteriores. Se ausentó durante cinco meses. La propuesta de sanción de la Agencia de Protección de Datos llegó en agosto y ha sido ahora cuando la resolución es definitiva, pero el edil no ha mostrado el informe pese a que ha sido requerido en varias ocasiones.

15-7-2017

Retirada de focos y cables de las palmeras del Palau

Tras la denuncia de este periódico, Cultura Festiva se ve obligada a retirar cables y focos que estaban atados de las palmeras de los jardines del Palau para las preselecciones falleras por incumplir la ordenanza municipal.

6-7-2017

Culpa del accidente de Viveros a la Policía

En el mes de julio, un operario que estaba montando las gradas de los conciertos de Viveros murió en un accidente. Fuset culpó a la policía por el retraso en la comunicación del suceso. La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, tuvo que desmentir a Fuset. Dijo que conocía el suceso desde el jueves y el edil tuvo que rectificar y reconocer la labor de la policía.

28-11-2017

Fuset rectifica su acusación a Lo Rat Penat

Fuset se retractó en el juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia de las manifestaciones que hizo en un pleno acusando de enchufismo a Lo Rat Penat. Rectificó las acusaciones donde apuntó que «las ayudas a Lo Rat Penat no pueden ser para nóminas de familiares».

14-11-2017

Retraso en el pago de subvenciones falleras

Los populares criticaron que el concejal había tardado año y medio en aprobar unas ayudas a las fallas, concretamente las del programa 'germanor' y algunas de iluminación, que databan de 2016.

23-1-2018

No reconoce la sanción y señala con el dedo al PP

La Agencia de Protección de Datos ratifica la infracción muy grave de la encuesta fallera, a pesar de ello, el edil no ha reconocido los errores. Es más, ha señalado con el dedo al PP como principal culpable y apunta que se trata de una persecución política. En el pleno de la Junta del pasado martes no se disculpó ante los delegados de sector.

18-1-2018/ 24-1-2018

Marcha atrás al estudio sobre igualdad en Fallas

La concejal de Igualdad, Isabel Lozano, anunció un estudio para ver el papel de la mujer en las fallas y en los ninots. Habló de hacer una lista de canciones no machistas para las verbenas. Desde la Cultura Festiva, área que se vería afectada, propusieron que se dejara para después de Fallas, dado el malestar generado. El edil tuvo que dar marcha atrás.