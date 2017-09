Tres presidentes tienen ya garantizada su plaza para ser jurado de la fallera mayor de 2018 Cremà de una falla. / DAMIÁN TORRES El Ayuntamiento presentará hoy a sus tres candidatos en una asamblea donde no se prevé la asistencia de Fuset LOLA SORIANO Valencia Lunes, 4 septiembre 2017, 20:47

Los presidentes de falla adscritos a la Junta Central Fallera elegirán esta noche en asamblea a los componentes del jurado que valorarán a las jóvenes aspirantes a fallera mayor e infantil de Valencia de 2018. La lista de representantes que se presentan a jurado ha descendido este año notablemente, al pasar de 27 a sólo 13 en un año con muchos desencuentros del mundo fallero con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

En el caso del jurado para fallera mayor de Valencia, y con las bases en mano, los tres presidentes de falla que han concurrido al llamamiento tienen la plaza garantizada, ya que sólo se puede votar a un delegado de sector de los tres presentados y no se ha inscrito ningún presidente de agrupación. De modo que José Luis Aparicio, presidente de Castellón-Segorbe y padre de Laura Aparicio, componente de la corte infantil de 2010; Raquel Royuela, de Avenida de Burjassot-Carretera de Paterna y Carlos Tuset, presidente de Carrera de Sant Lluís-Avenida del Doctor Waksman serán tres de los siete componentes del jurado para elegir a la fallera mayor de Valencia de 2018. Además, esta noche, en la primera asamblea de presidentes tras el período vacacional, los asistentes tendrán que decidirse por uno de los tres delegados de sector que quieren integrar el jurado de fallera mayor para sumar los cuatro votados por la asamblea. Las opciones son: Cristina Estévez, delegada de sector de Zaidía (de la falla Llorens-Arquitecto Lucini), que fue jurado de Sandra Muñoz (2012); Merche De la Guía, delegada de La Roqueta-Arrancapins (de la falla Jesús-San Francisco de Borja) que fue jurado infantil de María Berbel (2009) y Fernando Molina, delegado de Poblats al Sud (de la falla Gloria-Felicidad-Tremolar.

En el caso de los candidatos a jurado infantil las cosas no están tan claras porque sí se ha presentado un presidente de agrupación y dos delegados de sector, por lo tanto, podrían elegirse tres presidentes y un delegado de sector; tres presidentes y un presidente de agrupación o dos presidentes, un delegado de sector y un presidente de agrupación. Como presidentes concurren Juan Carlos Berriales, de la falla Guillem Sorolla-Recaredo; Antonio Guisado, de Vidal de Canelles-Sánchez Coello y Jesús Montiel, de Azcárraga-Fernando el Católico. Como delegados de sector optan María Eugenia Maillo (de la falla Avenida de Primado Reig-San Vicente de Paúl, que es acompañante habitual de la corte infantil) y Borja Sanz (de la falla plaza del Maestro Arambul Sanz de Campanar y secretario de la delegación de Protocolo).

En esta asamblea extraordinaria, donde en principio no se prevé la asistencia del concejal Pere Fuset, ya que dijo que no volvería a asistir hasta que no se aclarara la relación que las fallas quieren con el Ayuntamiento, se darán a conocer los nombres de los tres jurados de fallera mayor infantil y los tres de fallera mayor aportados por la concejalía donde habrá representación de alguna fallera mayor, corte de honor y expertos en educación, comunicación o protocolo.