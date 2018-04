Fuset, tres años de disputas con los falleros La hostilidad ha ido en aumento tras la reprobación al edil y ha terminado con insultos al colectivo de las agrupaciones | Fuset tensa de nuevo la difícil relación con la Interagrupación LOLA SORIANO Miércoles, 25 abril 2018, 01:43

Ni las recogidas de firmas; ni la reprobación por primera vez en la historia a un concejal por los falleros; ni la petición de dimisiones por las normas de vestuario de la corte o por la encuesta fallera han servido para calmar los ánimos. El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, cumple ya tres años de enfrentamientos que han ido in crescendo con la Interagrupación. La última polémica, suscitada en un acto de 'germanor', terminó con insultos de Fuset a la Interagrupación por un comunicado del colectivo con el que no estaba de acuerdo.

28-10-2015 Hemiciclo

Plante de diez minutos por el traslado de la asamblea

Sesenta comisiones realizaron un plante de diez minutos en el Palau de la Música en señal de protesta del cambio de ubicación de la asamblea de presidentes. El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, dijo que las formas en las que se hizo no les había gustado. Fuset les recordó que en el Hemiciclo sólo caben 139 personas.

12-11-2015 Ayudas

Pulso por el recorte de las subvenciones de luces

El edil explicó que se iban a recortar las subvenciones de luces. El anuncio no sentó bien a los falleros y hubo un amago de recogida de firmas por la Interagrupación. La agrupación de Sagunto-Quart hizo un llamamiento para entrar más tarde a la asamblea, algo que sí funcionó porque se aparcó el tema. Eso sí para 2017 el recorte y fue de 4%.

22-12-2015 Versos

Negativa a incluir los poemas de Cabrera en el Libro Fallero

Fuset inició una nueva polémica al tratar de romper con la tradición de que el poeta ganador del premio Bernat i Baldoví de Lo Rat Penat dedicara unos poemas a las falleras mayores de Valencia en el Libro Fallero. Al final los presidentes llevaron el tema a la asamblea y ganó la opción de incluir los versos de Ampar Cabrera por 127 votos a favor. El propio alcalde, Joan Ribó, reconoció que tomaba buena nota de la decisión. En octubre de 2016 la concejalía convocó un concurso alternativo, pero la Interagrupación y los presidentes pararon el propósito.

15-3-2016 Símbolos

Politización de la fiesta y la ausencia de la bandera

El edil de Cultura Festiva mandó un mensaje a los colectivos falleros durante su participación en un foro de Tribuna Mediterránea. Advirtió que la asamblea no era lugar para hablar de política, en referencia a la votación de los versos y la ausencia de la bandera de España. Los falleros contestaron que el que introducía decisiones políticas con los símbolos o la lengua en la fiesta era el edil.

17-11-2016 Documento

Obligan a firmar a la corte unas normas de vestuario

La Junta Central Fallera hizo firmar un documento a las aspirantes a corte y fallera mayor de Valencia para comprometerse a no llevar transparencias ni faldas cortas. Tanto la Interagrupación como los presidentes de falla lamentaron que se hiciera firmar el escrito sin que las fallas conocieran el contenido y sin pasar el tema a debate por el pleno y la asamblea. Criticaron que expusiera al mundo fallero a las críticas de toda España por el bochornoso asunto.

22-11-2016 Advertencia

Primera reprobación a un concejal de Valencia

Los presidentes de falla presentaron en asamblea una propuesta para reprobar al edil por la constante toma de decisiones de forma unilateral del concejal en temas como los poemas o las normas de vestimenta de la corte. Al final de las 230 comisiones presentes, 134 votaron a favor de la reprobación pese a entonar Fuset el 'mea culpa' en público.

10-6-2017 Sondeo

Suspensión de la encuesta fallera e infracción grave

Cultura Festiva promovió una encuesta donde se pregunta a los falleros por su ideología política y religiosa sin su consentimiento expreso. La Interagrupación pidió la retirada de los datos. El edil trató de frenar el malestar y se presentó horas antes en la sede donde la Interagrupación se iba a reunir para abordar el tema. Fuset suspendió el día 14 la encuesta tras las críticas de politización, a pesar de ello la hizo pública. La Agencia de Protección de Datos concluyó que fue una infracción muy grave. La Interagrupación no reconoció la encuesta.

27-6-2017 Plantón

Cinco meses de ausencia de Fuset en las asambleas

Fuset tomó la decisión en junio de no acudir a los plenos ni a las asambleas para eludir enfrentamiento con los falleros. La Interagrupación y los presidentes explicaron que eran reuniones estériles si no resolvía las cuestiones el edil. Fuset volvió cinco meses después a los plenos y puso la condición para regresar a las asambleas que se votara si los falleros querían o no un congreso fallero. El edil pidió la vuelta a la normalidad. Los presidentes que desatascase los permisos y subvenciones.

9-10-2017 Enfrentamiento

Polémica por la asistencia a una manifestación

El edil criticó al presidente de la Interagrupación por acudir a una protesta el 9 d'Octubre donde hubo actos violentos. Hernández aclaró que acudió a título particular y en protesta por el término 'països catalans', pero que no participó en actos violentos. Hernández puso el cargo a disposición de las agrupaciones, que le renovaron la confianza.

19-1-2018 Controversia

Nueva disputa por el estudio del papel de la mujer

Los colectivos falleros, entre ellos la Interagrupación, muestran su malestar por un estudio del Consistorio que estudiará cómo se representa la mujer en los ninots y su papel en la fiesta. Los falleros lo entienden como una nueva búsqueda de conflicto. Fuset paró el tema por estar muy cerca la celebración de las Fallas, pero ahora ya se ha retomado. Los falleros recuerdan que la mujer es el centro de la fiesta.

21-4-2018 Dansà a la Virgen

Insultos de Pere Fuset a la Interagrupación

La concejalía de Cultura Festiva decide cambiar la tradición de que la fallera mayor de Valencia y su corte bailen la dansà a la Virgen en sábado y las reubica el viernes con los grupos de las fallas. Sólo se invita a la fallera mayor a bailar la vespra con los grupos federados. La Interagrupación realizó el sábado un comunicado criticando que se ponga a la fallera mayor en un aprieto. El colectivo critica que Fuset trate de enfrentarles con la fallera mayor y el edil les dijo que no se metieran con la fallera mayor y les lanzó insultos como «putos mafiosos», aunque al día siguiente pidió disculpas en redes sociales. Sólo unas horas después de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pidiera paciencia y respeto a la fallera mayor de Valencia, fue el concejal Giuseppe Grezzi, el que avivó la polémica con nuevas acusaciones a los falleros.