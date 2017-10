Silvia Vicent: «Me considero amante de las Fallas y de las tradiciones valencianas» La joven pertenece a la Falla E. Manuel Maese-Cristóbal Llorens LOLA SORIANO Domingo, 8 octubre 2017, 00:58

valencia. Silvia es vecina del Cabanyal, pero fallera de la Malvarrosa, donde se encuentran sus amigos. Desde pequeña ha participado en la Semana Santa Marinera y cuando tuvo un trabajo cumplió el sueño de ser fallera.

-¿Cuántos años lleva de fallera?

uEdad 25 años. (18-1-1992) uOcupación Administrativa en administración de fincas.

-Desde hace siete años. Mis primas son falleras de toda la vida y siempre había querido formar parte de la familia fallera.

-¿Tuvo que elegir de pequeña entre salir en Fallas o Semana Santa Marinera de Valencia?

-Desde que nací he formado parte de la Semana Santa y he representado personajes como Judith. Cuando encontré trabajo de inmediato me apunté a la falla.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me gusta salir a correr por el paseo marítimo. También me encanta leer y mi género favorito es la literatura romántica.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades reúne?

-Sí claro. Una fallera mayor de Valencia tiene que ser cercana, con don de gentes, que conozca las Fallas y que sea organizada y responsable y yo lo soy. Me considero amante de las Fallas y de las tradiciones valencianas.

-¿Cuántos trajes estrenó en el reinado?

-Dos corpiños y dos trajes, uno del siglo XIX azul petróleo y el del siglo XVIII era blanco.

-¿Qué tal las pruebas en inglés?

-No hice la entrevista en inglés, pero sí participé en la lectura de textos en valenciano e inglés y la verdad es que fue bien.

-Su último viaje ha sido a...

-Este verano he ido a Moraira con mis amigas al chalé de una de ellas.

-¿Hacía años que no tenían corte en su casal?

-La última fue Jéssica Collado, corte infantil en 1999.

-¿Una actividad que no se pierda de su falla?

-Tenemos un equipo de pilota y les seguimos a todos los sitios.

-¿Colabora con la directiva?

-Ayudó en todo lo que puedo. Por ejemplo, en la delegación de mujeres, festejos o en actividades.

-Alguna anécdota del reinado.

-Mi presentación fue un domingo y mis amigos vinieron la noche de antes, a las 2 de la madrugada, a tocar el tabal i la dolçaina. Me llevé una gran alegría.