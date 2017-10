«Siento pasión por las Fallas y aportaré madurez y cercanía»

valencia. Mireia y su compañera Lola han hecho doblete en la corte. Esta farmacéutica es seguidora del Valencia Basket y quiere transmitir su pasión por la fiesta como fallera mayor de Valencia.

-Nació casi en plenas Fallas...

-La anécdota es que en casa esperaban un nene y tenían los trajes de saragüell y torrentí y me vistieron con ellos.

-La falla ha hecho doblete. ¿Pensaba que era posible?

-Era un sueño que saliéramos Lola y yo, pero ha sido realidad. Tenemos gran complicidad.

-¿Había mucha cola en su falla para ser fallera mayor?

-Sí. Lo iba pensando hace cinco años, sobre todo los dos últimos. Las Fallas de antes me dijo una chica que quería ser ella y la dejé porque si no es a votación y creo que no era una situación necesaria.

-Es una de las chicas de más edad de la corte. ¿Qué aportará?

-Aportaré madurez y por mi personalidad, las arroparé.

-Tiene la formación de Farmacia y Ortopedia. ¿Sabía desde el principio lo que quería?

-Me encantaba la química y lo relacionado con la salud y me orienté a Farmacia.

-¿Compatibilizar el horario?

-Sí, porque trabajo por la mañana. Ha venido mucha gente a Casas Verdes (Paterna) a felicitarnos.

-¿Se maneja en inglés?

-Sí y estuve un verano en Irlanda para perfeccionarlo.

-Dígame sus aficiones.

-Me encanta el baloncesto, el Valencia Basket. Tengo el pase y las entradas de la falla de la Fonteta fue justo en mi pase. Me gusta mucho viajar y leer.

-¿Qué mejoraría de las Fallas?

-La Ofrenda. Desde que no hay parones se me hace muy corta (ironiza). Se corre demasiado.

-Un pirotécnico y un artista...

-Me encanta Reyes Martí y artistas, Carlos Carsí y Jordi Palanca.

-Alguna anécdota del reinado...

-Fuimos a una presentación y, como había nevado cerca, nos fuimos con el traje de valenciana a hacernos fotos a Barracas.

-¿Quiere ser fallera mayor? ¿Y qué cualidades tiene?

-Sí me gustaría. Soy una persona responsable, con saber estar, cercana, muy alegre y que vivo mucho la fiesta y lo sé transmitir.