Santa María Micaela, premio de dicción del Casal Bernat i Baldoví Sábado, 20 enero 2018, 00:55

El Casal Bernat i Baldoví ha concedido el premio a la mejor dicción en lengua valenciana del concurso de teatro a la comisión infantil de Santa María Micaela por su obra 'La liada... i no és d'Homer' de Raúl Marco dirigida por Maribel Puchol. Se ha concedido una mención especial a Reino de Valencia-D. de Calabria por la obra 'No estem together', de Ignacio López y dirigida por Lucía Andrés.