Ribó elude entregar el expediente de la encuesta tres meses después de pedirlo Fuset asegura que el grupo popular insiste en la solicitud del informe porque tiene interés en «sacar rédito político» de la sanción L. SORIANO VALENCIA. Viernes, 19 enero 2018, 00:12

El grupo popular se quedó ayer en la comisión de Desarrollo Humano sin la esperada respuesta del alcalde Joan Ribó. Los populares pedían que contestara a un recurso de reposición en el que se le exige acceso al expediente de la encuesta fallera, pero la contestación la dieron desde la concejalía de Cultura Festiva.

Los populares insistieron en que llevan tres meses esperando que les faciliten el informe, pero que el gobierno de Ribó sigue sin entregarlo. El concejal popular, Félix Crespo, lamentó ayer de nuevo la ocultación. «El alcalde, que era el responsable de contestar el recurso, ha trasladado su responsabilidad al concejal Fuset al que ordena contestar nuestras preguntas en la comisión informativa, a pesar de que únicamente el alcalde puede tramitar nuestro recurso».

Si bien habían presentado una batería de preguntas, según Crespo, «el edil tampoco ha sabido responder a ninguna y ha hecho un discurso político en las que se dedica a hacer acusaciones gravísimas». Y es que Fuset contesta a Crespo que «defiende una postura, cueste lo que cueste, para que la Agencia de Protección de Datos sancione al Ayuntamiento para sacarle rédito político a todo esto, conforme ha quedado demostrado hasta la saciedad con los traslados a la prensa con su posición poco aséptica y muy distante del posicionamiento jurídico del que debería de hacer gala».

Según Crespo, «nos acusa sin ningún fundamento, de pretender filtrar expedientes y lo toma como excusa para no dárnoslo, cuando las filtraciones producidas únicamente podían proceder de la delegación de Cultura Festiva». Y añade que «si tan claro tiene que no debe facilitarnos el expediente, no se entiende que el alcalde evite tramitar el recurso de reposición desde hace tres meses, negándose a firmar la desestimación del recurso, acto administrativo que podría acarrearle otras responsabilidades».

Los populares anuncian que ya han requerido de nuevo a la alcaldía para que responda en el pleno de la semana que viene.