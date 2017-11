Recta final para conocer los mejores playbacks

valencia. Los falleros ya están realizando sus particulares 'quinielas' sobre qué comisiones serán las vencedoras del exitoso concurso de playbacks que se celebran en la sala Canal.

Este sábado los protagonistas serán los infantes, ya que se celebra la final individual a partir de las 10 horas. En primer lugar actuará la comisión María Ros-Santo Tomás; en segundo lugar, Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. Los terceros en salir al escenario serán los falleros de Avenida de Ecuador-Alcalde Gurrea; los cuartos, San José de la Montaña-Teruel; los quintos, Federico García Lorca-Oltá y en último lugar, Pi i Margall-Arturo Cervellera.

En el caso de los playbacks adultos, la final individual será mañana por la noche. Participarán por orden de actuación la falla Carrera Malilla-Isla Cabrera con 'Medias Puri'; Santiago Rusiñol-Conde Lumiares, con 'Las reinas del cielo'; Barrio de San Isidro con el número 'The Swan madness'; Arzobispo Olaechea-San Marcelino, con 'Fórmula Magistral'; Cost y Borrás con el playback 'Sobredosis' y Dr. Domingo Orozco-Bailén, con 'Green Lightning'.

La final de la modalidad B será el día 30. Participarán Dr. Domingo Orozco-Bailén, con 'Oh my gody'; Doctor Collado, con 'Once Upon a time'; Ceramista Ros-J. María Mortes Lerma, con el número 'Los Adams'; García Lorca-Oltà, con 'Carpe Noctem'; L'Antiga con 'Welcome' y Islas Canarias-Trafalgar con 'Un lugar tras el olvido'.