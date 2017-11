El PP quiere dar más protección legal a los presidentes de falla

valencia. El presidente de la gestora del PP en Valencia, Luis Santamaría, avanzó ayer que están preparando el programa de Fallas de 2019. A la pregunta de quién será el candidato a concejal explicó que no está decidido. «No damos por perdido a nadie», dijo. Lamentó que el actual gobierno «no ha sabido promocionar las Fallas tras el reconocimiento de la Unesco. Ha sido un año perdido». Explicó que los falleros «decidirán si quieren volver al hemiciclo o no. Mediaremos entre vecinos y falleros; crearemos una ventanilla única y mejoraremos la seguridad jurídica de los presidentes». También apuesta por «lograr unas fiestas más seguras y que no derive en un San Fermín». Y propone presupuestos participativos.

Por otro lado, el concejal del Grupo Popular, Félix Crespo, criticó que Fuset derive «50.000 euros de ayudas a casales a contratos menores».