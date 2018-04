PSPV y València en Comú proponen hablar sólo de Fallas

La portavoz del PSPV y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, asegura que «hay que volver a la calma y a la sensatez». Explicó que «hay que dialogar y siempre guardar el respeto».

Indicó que «lo que no puede ser es que cualquier noticia acabe en enfrentamiento personal entre la Interagrupación y el concejal porque se genera un problema en las fallas y necesitan abordar cosas más importantes en la fiesta». Opinó que «hay que mirar más allá de Pere y Jesús para que no se produzcan enfrentamientos entre dos personas». Concluye que «ambas partes deberían de cambiar el chip, a no ser que lo que se quiera es hacer política».

La secretaria de Cultura Festiva del PSPV, Pilar Bernabé, indica que «es preciso que la polémica acabe cuanto antes para que se dedique cada uno a lo que toca, el edil a trabajar por la fiesta y la Interagrupación con los presidentes de agrupación». De hecho, mañana Gómez y Bernabé informarán de unas jornadas que han preparado para hablar de los retos de las fallas.

En València en Comú calificaron el incidente de «bochornoso». La portavoz María Oliver dijo que «hay que hablar de la fiesta. Deberían ser espacios de participación ciudadana pura y dura, sin politizarse. Es un mundo diverso y se debe de hablar solo de fallas, sin posturas políticas radicales». Añadió que «la mujer que representa a todos los valencianos debería de tener un espacio para expresarse y no estar a la merced de lo que digan unos y otros».