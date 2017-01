La primera mascletà de las Fallas 2015

La Pirotecnia Peñarroja de la Vall d'Uixó (Castellón) ha abierto hoy el ciclo de mascletàs que se disparan tradicionalmente desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia entre el 1 y el 19 de marzo con motivo de las fiestas de las Fallas.

La primera mascletà del calendario fallero de 2015 ha hecho vibrar este domingo a las miles de personas que se han acercado hasta la plaza del Ayuntamiento para contemplar un disparo clásico, que ha arrancado con una traca y ha ido de menos a más hasta terminar con un largo terremoto que ha hecho las delicias de los presentes.

Desde el balcón de la Casa Consistorial, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, que ha contemplado el disparo junto a las falleras mayores, la joven Estefanía López y la niña María Donderis, ha manifestado haber vivido con "alegría" esta primera mascletà, aunque ha lamentado su "enrarecimiento y politización, que ya sabemos por donde se produce", en relación a las pitadas que se han producido instantes antes del comienzo del disparo.

Respecto a las chapas que, con el lema 'I love caloret faller', que llevaban numerosos miembros del consistorio, Barberá ha señalado que le ha parecido un acto "absolutamente" cariñoso, además con una palabra "entrañable".

Por su parte, la Fallera Mayor, Estefanía López, también se ha a estas chapas y ha asegurado que "las cosas hay que tomárselas con humor" y ha añadido que precisamente los falleros "sacamos la ironía y la sátira de todo". Asimismo, se ha sentido "encantada con la gran cantidad de gente" que ha acudido a la primera mascletà oficial. "Ha sido muy bonita y muy buena", ha señalado López, quien ha felicitado a la Pirotecnia Peñarroja por su trabajo.

El responsable de la pirotecnia de la Vall d'Uixó, José Vicente Nebot Peñarroja, se ha mostrado satisfecho con el resultado del disparo: "a mí me ha gustado mucho; un terremoto larguísimo, como gusta en Valencia, contundente, y el menos a más creo que se ha notado muy bien". Esta mascletà, con alrededor de 120 kilos de pólvora, ha sido un homenaje a la traca --con la que ha comenzado el disparo-- y a los artesanos valencianos. "Con todo el cariño se ha dedicado a los 3.300 maestros artesanos de la Comunitat, gente que trabaja con las manos, la cabeza y el corazón", ha destacado.

No obstante, el pirotécnico se ha mostrado disconforme con el trato recibido por parte de la Policía Local, ya que, según ha explicado, varios agentes "han revisado hasta los efectos personales de los operarios por si había material pirotécnico, y eso no ha gustado".

"Han retirado los vehículos de la plaza, lo que es normal, y me han dicho que han revisado más allá de las cajas y los embalajes, los efectos personales de los operarios, y eso no les ha gustado, ni a mi tampoco", ha apuntado Peñarroja, quien ha asegurado que formulará una queja al respecto. "Venimos a hacer fiesta, nosotros somos los primeros interesados en mantener la fiesta porque de eso vivimos; hay mucha gente aquí colaborando para que el espectáculo pueda salir como lo habéis visto", ha insistido el pirotécnico.

EMBAJADOR DE CHILE

En la primera mascletà oficial también ha estado presente el embajador de Chile en España, Francisco Marambio, quien ha asegurado haber "quedado impactado" por la pirotecnia. "Había escuchado alguna idea a través de nuestro cónsul en Valencia, pero he quedado con ganas de seguir, me ha quedado ese gusanito, así que me van a ver muy seguido por aquí", ha comentado.

Marambio se encuentra de visita oficial en Valencia desde hace varios días. "Es mi primera visita a una comunidad autónoma; me han recibido de una forma impresionante, la alcaldesa me ha invitado a ver este espectáculo", ha apuntado el embajador, que se ha mostrado satisfecho de haber podido compartir el balcón del Ayuntamiento "al lado de esas bellezas que son las falleras". "Yo no sé realmente qué le voy a decir a mi mujer ahora, voy a tener un serio problema, menos mal que ella esta en Chile y no se va a enterar", ha afirmado en tono jocoso.

Los actos del día culminan con la Cabalgata del Ninot

Los actos falleros de este domingo, como indica el programa oficial de las Fallas de este año, consultado por Europa Press, se han iniciado a las 11.00 horas en la plaza del Carmen con el concurso del 'Cant de l'Estoreta', organizado por la Falla del Árbol y patrocinado por la Junta Central Fallera (JCF). Tras ello, ha tenido lugar la 'mascletà' de Peñarroja en la Plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas y por la tarde se celebrará la tradicional Cabalgata del Ninot.

Este acto arrancará a las 17.00 horas de la Glorieta para iniciar su recorrido por la calle de La Paz y seguirlo por la calle San Vicente hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde desfilará ante la casa consistorial en dirección a Marqués de Sotelo. La cabalgata concluirá frente a la Estación del Norte, en la calle Xàtiva. En ese momento, se disparará, también ante el Ayuntamiento una 'mascletà' de colores a cargo de la pirotecnia Peñarroja.

La segunda 'mascletà' de las Fallas de 2015 desde la Plaza del Ayuntamiento la disparará el próximo lunes la pirotecnia Alpujarreña de Ugijar (Granada), que debuta este año en este programa oficial.