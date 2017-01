La fallera mayor no asiste a la Nit del Foc por el retraso en la Ofrenda

La fallera mayor de Valencia, Alicia Moreno, no acudió en la madrugada de ayer a la Nit del Foc debido a la demora en la Ofrenda de flores a la Virgen. Fuentes de la Junta Central Fallera explicaron que el acto en el interior de la Basílica finalizó a la una de la madrugada por lo que el traslado hacia el Palacio de la Exposición se complicó debido a la gran afluencia de gente en los alrededores. No es la primera vez que la fallera mayor no está presente en el preludio del día de la cremà.

En el Palacio de la Exposición, el Ayuntamiento ofreció una cena tipo cóctel y, posteriormente, los invitados se trasladaron a una tribuna cubierta en la calle para ver el disparo de Europlà. Aunque por motivos de seguridad se había dejado un pasillo en la calle Muñoz Seca para facilitar el acceso de los asistentes a la cena, el público, molesto por el espacio acotado, saltó las vallas y se situó en esta zona.